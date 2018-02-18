"Тоттенхэм" упустил победу против "Рочдейла" в Кубке Англии

Аутсайдер третьего дивизиона "Рочдейл" заслужил право на переигровку в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма", избежав поражения в компенсированное время — 2:2.

В первом тайме "шпоры" владели осязаемым игровым преимуществом и регулярно добирались до чужой штрафной, однако с завершающим пасом и ударом у них были большие проблемы.



При этом "Рочдейл" не сидел в глухой обороне, а пытался огрызаться по мере сил. Одна из таких комбинаций, перед самым перерывом, стала результативной. "Тоттенхэм" потерял мяч в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Получив классную передачу в центре штрафной, Ян Хендерсон немедленно пробил мимо голкипера — 1:0.



Нельзя было сказать, что гости преобразились во втором тайме, однако на 59-й минуте им удалось восстановить равновесие. Мусса Сиссоко сделал передачу в штрафную на Лукаса Моуру, а тот пробил над бросившимся ему в ноги голкипером — 1:1.



В концовке "Рочдейл" оказался попросту заперт возле своей штрафной. "Шпоры" отчаянно давили, не желая усложнять свой график переигровкой. Тем временем, Маурисио Почеттино уже бросил в Деле Алли, Эрика Ламелу и Харри Кейна.



Замены Почеттино сработали. На 87-й минуте Алли нарвался на фол в штрафной, а Кейн четко реализовал пенальти — 1:2.



Казалось, все кончено, однако на исходе компенсированного времени "Рочдейл" взорвался еще раз, и Стивен Дэвис, упущенный защитниками "Тоттенхэма", технично принял передачу в штрафной и расстрелял ворота — 2:2.



Представитель Лиги Один дал бой одному из грандов Премьер-Лиги. Настрой "Тоттенхэма" оставлял желать лучшего, особенно после битвы с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. Пропустив первыми, "шпоры" оказались в беде, однако им с честью удалось выйти из сложной ситуации. И все-таки последнее слово осталось за "Рочдейлом", который заслужил эту путевку на "Уэмбли".



"Рочдейл" — "Тоттенхэм" — 2:2 (0:1)



Голы: Хендерсон 45, Дэвис 90 — Моура 59, Кейн 88 (пен).



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Фойт, Роуз, Ваньяма, Уинкс (Ламела 62), Сиссоко, Моура (Алли 71), Сон, Льоренте (Кейн 76).