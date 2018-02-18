"Тоттенхэм" упустил победу против "Рочдейла" в Кубке Англии

Рочдейл Аутсайдер третьего дивизиона "Рочдейл" заслужил право на переигровку в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма", избежав поражения в компенсированное время — 2:2.

В первом тайме "шпоры" владели осязаемым игровым преимуществом и регулярно добирались до чужой штрафной, однако с завершающим пасом и ударом у них были большие проблемы.

При этом "Рочдейл" не сидел в глухой обороне, а пытался огрызаться по мере сил. Одна из таких комбинаций, перед самым перерывом, стала результативной. "Тоттенхэм" потерял мяч в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Получив классную передачу в центре штрафной, Ян Хендерсон немедленно пробил мимо голкипера — 1:0.

Нельзя было сказать, что гости преобразились во втором тайме, однако на 59-й минуте им удалось восстановить равновесие. Мусса Сиссоко сделал передачу в штрафную на Лукаса Моуру, а тот пробил над бросившимся ему в ноги голкипером — 1:1.

В концовке "Рочдейл" оказался попросту заперт возле своей штрафной. "Шпоры" отчаянно давили, не желая усложнять свой график переигровкой. Тем временем, Маурисио Почеттино уже бросил в Деле Алли, Эрика Ламелу и Харри Кейна.

Замены Почеттино сработали. На 87-й минуте Алли нарвался на фол в штрафной, а Кейн четко реализовал пенальти — 1:2.

Казалось, все кончено, однако на исходе компенсированного времени "Рочдейл" взорвался еще раз, и Стивен Дэвис, упущенный защитниками "Тоттенхэма", технично принял передачу в штрафной и расстрелял ворота — 2:2.

Представитель Лиги Один дал бой одному из грандов Премьер-Лиги. Настрой "Тоттенхэма" оставлял желать лучшего, особенно после битвы с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. Пропустив первыми, "шпоры" оказались в беде, однако им с честью удалось выйти из сложной ситуации. И все-таки последнее слово осталось за "Рочдейлом", который заслужил эту путевку на "Уэмбли".

"Рочдейл" — "Тоттенхэм" — 2:2 (0:1)

Голы: Хендерсон 45, Дэвис 90 — Моура 59, Кейн 88 (пен).

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Фойт, Роуз, Ваньяма, Уинкс (Ламела 62), Сиссоко, Моура (Алли 71), Сон, Льоренте (Кейн 76).



Метки Кубок Англии, обзор матча, Рочдейл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 20:55

Количество просмотров Просмотров: 5105

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 19.02.2018 05:55 # wengerrrro
    19.02.2018 00:47 #
    bodom

    А ты знал, что 90 процентов успеха в этом виде спорта изначальный разгон, когда спортик на своих двоих разгоняется?


    Ты что за xyйню несешь? Какой разбег?

    бодомчик топчик

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  2. bodom 19.02.2018 00:53 # bodom
    Я люблю Россию!!! Россия это я! Пидp это реамс!!!

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  3. reams 18.02.2018 23:47 # reams
    Вот скажите, зачем в керлинге нужен допинг, в частности мельдоний ? Чёт ору

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  4. jesus33 18.02.2018 23:33 # jesus33
    07.05.2009 00:44 #
    samir

    ДА!!!!! Антифутбол не прошел.... Барса просто красавцы....я даже пару уснул пару раз во втором тайме... проснулся, как раз в тот момент этот лысый идиот удалил Абидаля, за то то Анелька рядом с ним запнулся об свою ногу!!!...Браво Барса!!! Браво Месси!!! Браво Иньеста!!!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/4989/?c=1

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  5. jesus33 18.02.2018 23:26 # jesus33
    Говном ты был, говном и остался... как членче...

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  6. mancityman 18.02.2018 23:22 # mancityman
    Говном ты не был, но и до вершин не добрался... Как тоттенхэм ...

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  7. jesus33 18.02.2018 23:13 # jesus33
    Щольси, Порту и Базель устроили мини-турнир - кто больше отсосёт на своём поле.
    Пока лидирует Порту, но у членче хорошие шансы на победу во вторник.

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  8. beatles-red 18.02.2018 23:04 # beatles-red
    Чет много в последнее время матчей, которые вывозят шпоры лишь на пенках

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  9. ray-black 18.02.2018 22:25 # ray-black
    Ну ничего. Будет лишняя практика для резервистов.

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  10. eden10 18.02.2018 22:12 # eden10
    *ору*

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  11. manutd-20champ 18.02.2018 22:03 # manutd-20champ
    Представитель Лиги Один дал бой одному из "грандов" Премьер-Лиги.

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  12. melwood-lfc 18.02.2018 22:00 # melwood-lfc
    Окончание масленицы по-дагестански, ежжи.

    Город Кизляр, время - вечер. Толпа православных прихожан умиротворённо выходит из церкви, бабушки в платочках держат в руках склянки со святой водой, все идут в сторону своих домов. Внезапно, словно гром среди ясного неба, пред ними появляется шерстяной ваххабит и с криком "Алла, я в бар!" открывает огнестрельный ад по беззащитным людям. Наглухо падают трое, еще двое умирают в страшных муках чуть позже, четверых увозит реанимация. В течении считанных минут на место происшествия прибывает нацгвардия и завязывает лютую перестрелку с адептом Всевышнего. Трое силовиков хоть и получают ранения, но бородатый гражданин оперативно превращается в грустное и бездвижное решето на земле. Как оказалось позже, данный господин 1995 года рождения проходил вербовку в ИГИЛ и данный перформанс - ничто иное, как вступительный экзамен для поступления на бюджет.

    Сколько уже там исполнилось обещаниям "Единой России" о превращении Кавказа в "туристическую мекку"? Скорее, уже Россия превратилась в туристическую мекку Кавказа.


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    https://pp.userapi.com/c635100/v635100645/1fa32/RrxAOt7Wzts.jpg

    минус бодом(

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  13. beowolf2009 18.02.2018 21:59 # beowolf2009
    С детства за Рочдейл!:D

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  14. ccchelsea 18.02.2018 21:50 # ccchelsea
    Ебать, Батшуайи не забил за Боруссию. Исторический момент.

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  15. scouser2005 18.02.2018 21:43 # scouser2005
    Вот за что я люблю британский футбол...

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  16. skychnie-oboi 18.02.2018 21:43 # skychnie-oboi
    Кто не пидр - соберись.

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  17. webb 18.02.2018 21:40 # webb
    Пинсы уже смирились, что их максимум четвёртое место ))

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  18. jesus33 18.02.2018 21:37 # jesus33
    Эвребе: После матча Челси — Барселона я потерял уважение многих людей

    Но ведь пенсы не люди, а мусор.

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  19. vyrentz 18.02.2018 21:21 # vyrentz
    Лига Один = Лига Чемпионов, яд конченный

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  20. blackdreamer 18.02.2018 21:16 # blackdreamer
    найс пенки клеят пидарам

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