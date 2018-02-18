"Тоттенхэм" упустил победу против "Рочдейла" в Кубке Англии
Аутсайдер третьего дивизиона "Рочдейл" заслужил право на переигровку в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма", избежав поражения в компенсированное время — 2:2.
В первом тайме "шпоры" владели осязаемым игровым преимуществом и регулярно добирались до чужой штрафной, однако с завершающим пасом и ударом у них были большие проблемы.
При этом "Рочдейл" не сидел в глухой обороне, а пытался огрызаться по мере сил. Одна из таких комбинаций, перед самым перерывом, стала результативной. "Тоттенхэм" потерял мяч в центре поля и тут же получил контратаку на свои ворота. Получив классную передачу в центре штрафной, Ян Хендерсон немедленно пробил мимо голкипера — 1:0.
Нельзя было сказать, что гости преобразились во втором тайме, однако на 59-й минуте им удалось восстановить равновесие. Мусса Сиссоко сделал передачу в штрафную на Лукаса Моуру, а тот пробил над бросившимся ему в ноги голкипером — 1:1.
В концовке "Рочдейл" оказался попросту заперт возле своей штрафной. "Шпоры" отчаянно давили, не желая усложнять свой график переигровкой. Тем временем, Маурисио Почеттино уже бросил в Деле Алли, Эрика Ламелу и Харри Кейна.
Замены Почеттино сработали. На 87-й минуте Алли нарвался на фол в штрафной, а Кейн четко реализовал пенальти — 1:2.
Казалось, все кончено, однако на исходе компенсированного времени "Рочдейл" взорвался еще раз, и Стивен Дэвис, упущенный защитниками "Тоттенхэма", технично принял передачу в штрафной и расстрелял ворота — 2:2.
Представитель Лиги Один дал бой одному из грандов Премьер-Лиги. Настрой "Тоттенхэма" оставлял желать лучшего, особенно после битвы с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов. Пропустив первыми, "шпоры" оказались в беде, однако им с честью удалось выйти из сложной ситуации. И все-таки последнее слово осталось за "Рочдейлом", который заслужил эту путевку на "Уэмбли".
"Рочдейл" — "Тоттенхэм" — 2:2 (0:1)
Голы: Хендерсон 45, Дэвис 90 — Моура 59, Кейн 88 (пен).
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Фойт, Роуз, Ваньяма, Уинкс (Ламела 62), Сиссоко, Моура (Алли 71), Сон, Льоренте (Кейн 76).
18.02.2018 20:55
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Последние комментарии:
19.02.2018 00:47 #
bodom
А ты знал, что 90 процентов успеха в этом виде спорта изначальный разгон, когда спортик на своих двоих разгоняется?
Ты что за xyйню несешь? Какой разбег?
бодомчик топчик
(ответить)
Я люблю Россию!!! Россия это я! Пидp это реамс!!!
(ответить)
Вот скажите, зачем в керлинге нужен допинг, в частности мельдоний ? Чёт ору
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07.05.2009 00:44 #
samir
ДА!!!!! Антифутбол не прошел.... Барса просто красавцы....я даже пару уснул пару раз во втором тайме... проснулся, как раз в тот момент этот лысый идиот удалил Абидаля, за то то Анелька рядом с ним запнулся об свою ногу!!!...Браво Барса!!! Браво Месси!!! Браво Иньеста!!!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/4989/?c=1
(ответить)
Говном ты был, говном и остался... как членче...
(ответить)
Говном ты не был, но и до вершин не добрался... Как тоттенхэм ...
(ответить)
Щольси, Порту и Базель устроили мини-турнир - кто больше отсосёт на своём поле.
Пока лидирует Порту, но у членче хорошие шансы на победу во вторник.
(ответить)
Чет много в последнее время матчей, которые вывозят шпоры лишь на пенках
(ответить)
Ну ничего. Будет лишняя практика для резервистов.
(ответить)
*ору*
(ответить)
Представитель Лиги Один дал бой одному из "грандов" Премьер-Лиги.
(ответить)
Окончание масленицы по-дагестански, ежжи.
Город Кизляр, время - вечер. Толпа православных прихожан умиротворённо выходит из церкви, бабушки в платочках держат в руках склянки со святой водой, все идут в сторону своих домов. Внезапно, словно гром среди ясного неба, пред ними появляется шерстяной ваххабит и с криком "Алла, я в бар!" открывает огнестрельный ад по беззащитным людям. Наглухо падают трое, еще двое умирают в страшных муках чуть позже, четверых увозит реанимация. В течении считанных минут на место происшествия прибывает нацгвардия и завязывает лютую перестрелку с адептом Всевышнего. Трое силовиков хоть и получают ранения, но бородатый гражданин оперативно превращается в грустное и бездвижное решето на земле. Как оказалось позже, данный господин 1995 года рождения проходил вербовку в ИГИЛ и данный перформанс - ничто иное, как вступительный экзамен для поступления на бюджет.
Сколько уже там исполнилось обещаниям "Единой России" о превращении Кавказа в "туристическую мекку"? Скорее, уже Россия превратилась в туристическую мекку Кавказа.
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минус бодом(
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С детства за Рочдейл!:D
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Ебать, Батшуайи не забил за Боруссию. Исторический момент.
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Вот за что я люблю британский футбол...
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Кто не пидр - соберись.
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Пинсы уже смирились, что их максимум четвёртое место ))
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Эвребе: После матча Челси — Барселона я потерял уважение многих людей
Но ведь пенсы не люди, а мусор.
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Лига Один = Лига Чемпионов, яд конченный
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найс пенки клеят пидарам
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