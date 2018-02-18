Скоулз подтолкнул Погба к уходу из "Юнайтед"

Пол Скоулз и Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что он сыграл свою роль в уходе из клуба полузащитника Поля Погба в 2012 году.

Так и не получив своего шанса на "Олд Траффорд", в 2012 Погба отправился в "Ювентус", где возмужал и вернулся к "красным дьяволам" спустя три года в статусе самого дорого футболиста мира.

Одним из тех, кто помешал юному Полю заиграть в команде сэра Алекса Фергюсона, был Скоулз, завершивший карьеру по окончании сезона 2011/12, но вернувшийся в футбол спустя всего шесть месяцев.

"Фергюсон хотел, чтобы я начал помогать Уоррену Джойсу в резервной команде сразу после завершения карьеры. И в сентябре (2011) я действительно вернулся".

"Таким образом, я стал работать с Джойси и тренировать резерв. Я тренировался каждый день с такими, как Погба, Лингард и им подобные. Это была действительно хорошая команда, и я действительно наслаждался тренировками".

"Я улучшал свою форму, отличной себя чувствовал, и наступил декабрь, когда первая команда немного забуксовала. У них было много травм, и не осталось здоровых центральных полузащитников. В матче против "Блэкберна" на "Олд Траффорд" им пришлось играть с Филом Джонсом и Фабио Да Сильвой в центре поля".

"Забавно, что это ознаменовало конец для Погба, потому что он думал, что заслуживает играть вместо них. Но он был недостаточно хорош", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 20:00

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  1. fc-oil 18.02.2018 23:18 # fc-oil
    Взял и нагрел свой клуб на 100 миллионов.

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  2. blackdreamer 18.02.2018 21:26 # blackdreamer
    найс подорвали глоров скамца правдой
    а маур взяли и купил это дно за соточку обратно
    а , что скажешь пол , как тебе ?

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  3. catmu 18.02.2018 20:19 # catmu
    Пол Скоулз лучший игрок Мира !!!!

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  4. gunars 18.02.2018 20:11 # gunars
    Скоулз убийца талантов

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  5. smokekush 18.02.2018 20:08 # smokekush
    Тот кто придумал название этой статьи даун это факт

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