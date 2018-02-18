Скоулз подтолкнул Погба к уходу из "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что он сыграл свою роль в уходе из клуба полузащитника Поля Погба в 2012 году.
Так и не получив своего шанса на "Олд Траффорд", в 2012 Погба отправился в "Ювентус", где возмужал и вернулся к "красным дьяволам" спустя три года в статусе самого дорого футболиста мира.
Одним из тех, кто помешал юному Полю заиграть в команде сэра Алекса Фергюсона, был Скоулз, завершивший карьеру по окончании сезона 2011/12, но вернувшийся в футбол спустя всего шесть месяцев.
"Фергюсон хотел, чтобы я начал помогать Уоррену Джойсу в резервной команде сразу после завершения карьеры. И в сентябре (2011) я действительно вернулся".
"Таким образом, я стал работать с Джойси и тренировать резерв. Я тренировался каждый день с такими, как Погба, Лингард и им подобные. Это была действительно хорошая команда, и я действительно наслаждался тренировками".
"Я улучшал свою форму, отличной себя чувствовал, и наступил декабрь, когда первая команда немного забуксовала. У них было много травм, и не осталось здоровых центральных полузащитников. В матче против "Блэкберна" на "Олд Траффорд" им пришлось играть с Филом Джонсом и Фабио Да Сильвой в центре поля".
"Забавно, что это ознаменовало конец для Погба, потому что он думал, что заслуживает играть вместо них. Но он был недостаточно хорош", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
18.02.2018 20:00
Просмотров: 6168
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Взял и нагрел свой клуб на 100 миллионов.
(ответить)
найс подорвали глоров скамца правдой
а маур взяли и купил это дно за соточку обратно
а , что скажешь пол , как тебе ?
(ответить)
Пол Скоулз лучший игрок Мира !!!!
(ответить)
Скоулз убийца талантов
(ответить)
Тот кто придумал название этой статьи даун это факт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий