Скоулз подтолкнул Погба к уходу из "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что он сыграл свою роль в уходе из клуба полузащитника Поля Погба в 2012 году.

Так и не получив своего шанса на "Олд Траффорд", в 2012 Погба отправился в "Ювентус", где возмужал и вернулся к "красным дьяволам" спустя три года в статусе самого дорого футболиста мира.



Одним из тех, кто помешал юному Полю заиграть в команде сэра Алекса Фергюсона, был Скоулз, завершивший карьеру по окончании сезона 2011/12, но вернувшийся в футбол спустя всего шесть месяцев.



"Фергюсон хотел, чтобы я начал помогать Уоррену Джойсу в резервной команде сразу после завершения карьеры. И в сентябре (2011) я действительно вернулся".



"Таким образом, я стал работать с Джойси и тренировать резерв. Я тренировался каждый день с такими, как Погба, Лингард и им подобные. Это была действительно хорошая команда, и я действительно наслаждался тренировками".



"Я улучшал свою форму, отличной себя чувствовал, и наступил декабрь, когда первая команда немного забуксовала. У них было много травм, и не осталось здоровых центральных полузащитников. В матче против "Блэкберна" на "Олд Траффорд" им пришлось играть с Филом Джонсом и Фабио Да Сильвой в центре поля".



"Забавно, что это ознаменовало конец для Погба, потому что он думал, что заслуживает играть вместо них. Но он был недостаточно хорош", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.