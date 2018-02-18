Моуриньо посоветовал Шотландии поторопиться с приглашением Мактоминея

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо посоветовал сборной Шотландии поторопиться с приглашением полузащитника Скотта Мактоминея под знамена национальной команды.

В последнее время 21-летний Мактоминей демонстрирует зрелую и хладнокровную игру, что контрастирует с упадком формы Поля Погба. Моуриньо не устает восхищается воспитанником "красных дьяволов", достойно подменяющим дорогостоящего француза.



После матча пятого раунда Кубка Англии с "Хаддерсфилдом" португалец затронул тему международного будущего Мактоминея, посоветовав сборной Шотландии поторопиться с приглашением талантливого игрока. В противном случае Скотта перехватит Англия, за которую полузащитник тоже имеет право выступать.



"Думаю, Скотт заслуживает больше похвалы в свой адрес и больше внимания. Все потому, что у него нормальная стрижка, никаких татуировок и огромных часов на руке".



"Он провел за нас уже несколько матчей и в большинстве случаев играл все 90 минут. Он выходит во всех турнирах – в Лиге Чемпионов, Премьер-Лиге и Кубке Англии".



"Скотт заслуживает признания, но, похоже, Англия забыла про него. Если бы я был на месте Алекса Маклиша (нового тренера сборной Шотландии), я бы первом делом позвонил Скотту и пригласил на ближайший матч", - сообщил Моуриньо MUTV.