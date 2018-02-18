Азар покинет "Челси" только по собственному желанию

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что покинет лондонский клуб, только когда захочет этого сам.

Несмотря на то, что Азар уже несколько раз расписался в верности "Челси", пресса продолжает муссировать слухи об интересе к бельгийцу со стороны "Реала" и ПСЖ. Сам Эден заверил: он покинет "синих", только когда пожелает этого сам, и пока этого не случилось.



"В футболе может произойти все что угодно, а может и нет. Каждый год меня отправляют в "Реал" или ПСЖ, но правда в том, что мне хорошо в "Челси" прямо сейчас. Я сменю клуб, только когда захочу этого".



"У меня остается еще два года по действующему контракту, и, как я уже сказал, мне хорошо здесь. Фанаты обожают меня, а моя семья прекрасно чувствует себя в Лондоне", - сообщил Азар в интервью Telefoot.