Азар покинет "Челси" только по собственному желанию

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что покинет лондонский клуб, только когда захочет этого сам.

Несмотря на то, что Азар уже несколько раз расписался в верности "Челси", пресса продолжает муссировать слухи об интересе к бельгийцу со стороны "Реала" и ПСЖ. Сам Эден заверил: он покинет "синих", только когда пожелает этого сам, и пока этого не случилось.

"В футболе может произойти все что угодно, а может и нет. Каждый год меня отправляют в "Реал" или ПСЖ, но правда в том, что мне хорошо в "Челси" прямо сейчас. Я сменю клуб, только когда захочу этого".

"У меня остается еще два года по действующему контракту, и, как я уже сказал, мне хорошо здесь. Фанаты обожают меня, а моя семья прекрасно чувствует себя в Лондоне", - сообщил Азар в интервью Telefoot.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 18:00

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  1. qwertyinho 18.02.2018 19:37 # qwertyinho
    поссал на середняк типичный наемник

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  2. fc-oil 18.02.2018 19:34 # fc-oil
    27 лет уже, а все на одном уровне играет. Чет совсем не развивается, а пенсы кричали про золотой мяч.

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  3. farot 18.02.2018 18:55 # farot
    смекнул, что со своими бестолковыми обводками никому не нужен

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  4. ganinilyha 18.02.2018 18:49 # ganinilyha
    Пусть попылит года 3 ещё, а там и тридцатник. Хотя Лэмпс до 34 божил.

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  5. chr1s8rown 18.02.2018 18:13 # chr1s8rown
    даже гпенсу понятно что уйдёт в реал когда они избавится от роналду

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