Азар покинет "Челси" только по собственному желанию
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что покинет лондонский клуб, только когда захочет этого сам.
Несмотря на то, что Азар уже несколько раз расписался в верности "Челси", пресса продолжает муссировать слухи об интересе к бельгийцу со стороны "Реала" и ПСЖ. Сам Эден заверил: он покинет "синих", только когда пожелает этого сам, и пока этого не случилось.
"В футболе может произойти все что угодно, а может и нет. Каждый год меня отправляют в "Реал" или ПСЖ, но правда в том, что мне хорошо в "Челси" прямо сейчас. Я сменю клуб, только когда захочу этого".
"У меня остается еще два года по действующему контракту, и, как я уже сказал, мне хорошо здесь. Фанаты обожают меня, а моя семья прекрасно чувствует себя в Лондоне", - сообщил Азар в интервью Telefoot.
18.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
поссал на середняк типичный наемник
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27 лет уже, а все на одном уровне играет. Чет совсем не развивается, а пенсы кричали про золотой мяч.
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смекнул, что со своими бестолковыми обводками никому не нужен
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Пусть попылит года 3 ещё, а там и тридцатник. Хотя Лэмпс до 34 божил.
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даже гпенсу понятно что уйдёт в реал когда они избавится от роналду
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