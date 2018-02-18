"Юнайтед" отрицает, что Моуриньо устроил разнос Джонсу с Погба

Джонс и Погба "Манчестер Юнайтед" отрицает, что главный тренер Жозе Моуриньо устроил разнос Филу Джонсу и Полю Погба по мотивам гостевого поражения от "Ньюкасла" в прошлые выходные.

Сегодня издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждается, что Моуриньо жестко раскритиковал игроков сразу после поражения на "Сент Джеймс Парк" в прошлое воскресенье.

"Моуриньо был в ярости, все слышали, как он кричал на Джонса и Погба. Он считает, что эти двое не справляются со своей работой", - добавил источник, близкий к клубу с "Олд Траффорд".

Однако ESPN, ссылаясь на гораздо более авторитетных инсайдеров, сообщает, что никакого конфликта между Моуриньо и игроками нет, а Жозе не устраивал публичный разнос в раздевалке.

Отметим, что только в пятницу Моуриньо назвал "ложью" слухи об испортившихся отношениях с Погба.




Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 17:00

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  1. chr1s8rown 18.02.2018 17:14 # chr1s8rown
    В « » разгорелся серьёзный конфликт , сообщает Mirror . Жозе Моуринью разругался с Полем Погба и Филом Джонсом . Ссора произошла в раздевалке после матча с «Ньюкаслом» . Моуринью обвинил обоих футболистов в поражении , а игроки ответили тренеру . Источник сообщает , что крики из раздевалки были слышны во всем подтрибунном помещении .
    Напомним , вчера Погба неожиданно заболел и пропустил матч против « Хаддерсфилда ».
    Фил Джонс также не вышел на поле.

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