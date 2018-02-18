"Юнайтед" отрицает, что Моуриньо устроил разнос Джонсу с Погба

"Манчестер Юнайтед" отрицает, что главный тренер Жозе Моуриньо устроил разнос Филу Джонсу и Полю Погба по мотивам гостевого поражения от "Ньюкасла" в прошлые выходные.

Сегодня издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждается, что Моуриньо жестко раскритиковал игроков сразу после поражения на "Сент Джеймс Парк" в прошлое воскресенье.



"Моуриньо был в ярости, все слышали, как он кричал на Джонса и Погба. Он считает, что эти двое не справляются со своей работой", - добавил источник, близкий к клубу с "Олд Траффорд".



Однако ESPN, ссылаясь на гораздо более авторитетных инсайдеров, сообщает, что никакого конфликта между Моуриньо и игроками нет, а Жозе не устраивал публичный разнос в раздевалке.



Отметим, что только в пятницу Моуриньо назвал "ложью" слухи об испортившихся отношениях с Погба.