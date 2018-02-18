"Юнайтед" отрицает, что Моуриньо устроил разнос Джонсу с Погба
"Манчестер Юнайтед" отрицает, что главный тренер Жозе Моуриньо устроил разнос Филу Джонсу и Полю Погба по мотивам гостевого поражения от "Ньюкасла" в прошлые выходные.
Сегодня издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждается, что Моуриньо жестко раскритиковал игроков сразу после поражения на "Сент Джеймс Парк" в прошлое воскресенье.
"Моуриньо был в ярости, все слышали, как он кричал на Джонса и Погба. Он считает, что эти двое не справляются со своей работой", - добавил источник, близкий к клубу с "Олд Траффорд".
Однако ESPN, ссылаясь на гораздо более авторитетных инсайдеров, сообщает, что никакого конфликта между Моуриньо и игроками нет, а Жозе не устраивал публичный разнос в раздевалке.
Отметим, что только в пятницу Моуриньо назвал "ложью" слухи об испортившихся отношениях с Погба.
18.02.2018 17:00
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В « » разгорелся серьёзный конфликт , сообщает Mirror . Жозе Моуринью разругался с Полем Погба и Филом Джонсом . Ссора произошла в раздевалке после матча с «Ньюкаслом» . Моуринью обвинил обоих футболистов в поражении , а игроки ответили тренеру . Источник сообщает , что крики из раздевалки были слышны во всем подтрибунном помещении .
Напомним , вчера Погба неожиданно заболел и пропустил матч против « Хаддерсфилда ».
Фил Джонс также не вышел на поле.
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