Гвардиолу беспокоят результаты "Сити" против "Уигана"

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не хочет стать третьим тренером "горожан" подряд, которого обыграл "Уиган" в Кубке Англии.

Под руководством Роберто Манчини "горожане" сенсационно уступили "Уигану" в финале Кубка Англии в 2013. Год спустя "латикс" положили на лопатки уже команду Мануэля Пеллегрини, не позволив "Сити" выйти в полуфинал.



С тех пор "Уиган" умудрился вылететь даже из Чемпионшипа, но неудачная статистика личных встреч отпугивает Гвардиолу перед визитом на "Ди-Дабл-Ю" в понедельник. Пеп не хотел бы повторить судьбу своих предшественников.



"Конечно, я обеспокоен, в том числе потому что видел их игру против "Борнмута". Для меня "Борнмут" – одна из самых зрелищных команд в Премьер-Лиге, но они смогли их победить".



"Кубок Англии всегда подбрасывает много сюрпризов, дело касается не только этого сезона или нескольких предыдущих – они случаются каждый год", - сообщил Гвардиола Daily Mail.