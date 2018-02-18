Гвардиолу беспокоят результаты "Сити" против "Уигана"

Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не хочет стать третьим тренером "горожан" подряд, которого обыграл "Уиган" в Кубке Англии.

Под руководством Роберто Манчини "горожане" сенсационно уступили "Уигану" в финале Кубка Англии в 2013. Год спустя "латикс" положили на лопатки уже команду Мануэля Пеллегрини, не позволив "Сити" выйти в полуфинал.

С тех пор "Уиган" умудрился вылететь даже из Чемпионшипа, но неудачная статистика личных встреч отпугивает Гвардиолу перед визитом на "Ди-Дабл-Ю" в понедельник. Пеп не хотел бы повторить судьбу своих предшественников.

"Конечно, я обеспокоен, в том числе потому что видел их игру против "Борнмута". Для меня "Борнмут" – одна из самых зрелищных команд в Премьер-Лиге, но они смогли их победить".

"Кубок Англии всегда подбрасывает много сюрпризов, дело касается не только этого сезона или нескольких предыдущих – они случаются каждый год", - сообщил Гвардиола Daily Mail.




Метки Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити, Уиган

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1446

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  1. ezh28 18.02.2018 17:20 # ezh28
    Не плач...
    Платочек дать?

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  2. mrork 18.02.2018 16:30 # mrork
    Боже, будет снова 5-0, нашел на счет чего беспокоиться.

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  3. bes-ter 18.02.2018 16:11 # bes-ter
    У них тактика проста, сиди всю игру в защите, лови на контратаках да ломай сопепника!

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  4. infamous 18.02.2018 16:08 # infamous
    Lysium charlatanis

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