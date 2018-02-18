Гвардиолу беспокоят результаты "Сити" против "Уигана"
Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не хочет стать третьим тренером "горожан" подряд, которого обыграл "Уиган" в Кубке Англии.
Под руководством Роберто Манчини "горожане" сенсационно уступили "Уигану" в финале Кубка Англии в 2013. Год спустя "латикс" положили на лопатки уже команду Мануэля Пеллегрини, не позволив "Сити" выйти в полуфинал.
С тех пор "Уиган" умудрился вылететь даже из Чемпионшипа, но неудачная статистика личных встреч отпугивает Гвардиолу перед визитом на "Ди-Дабл-Ю" в понедельник. Пеп не хотел бы повторить судьбу своих предшественников.
"Конечно, я обеспокоен, в том числе потому что видел их игру против "Борнмута". Для меня "Борнмут" – одна из самых зрелищных команд в Премьер-Лиге, но они смогли их победить".
"Кубок Англии всегда подбрасывает много сюрпризов, дело касается не только этого сезона или нескольких предыдущих – они случаются каждый год", - сообщил Гвардиола Daily Mail.
18.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
Не плач...
Платочек дать?
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Боже, будет снова 5-0, нашел на счет чего беспокоиться.
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У них тактика проста, сиди всю игру в защите, лови на контратаках да ломай сопепника!
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Lysium charlatanis
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