Моуриньо знает, когда "Юнайтед" станет претендентом на победу в Лиге Чемпионов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в случае выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов его команда автоматически станет претендентом на победу в турнире.

На следующей неделе "Юнайтед" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи". Моуриньо уверен, что только в случае выхода в следующую стадию "дьяволы" получат статус одного из претендентов на победу в турнире.

"Когда ты еще в 1/8 финала, о претендентах на итоговую победу речь даже не идет. В этом статусе играют лишь команды, которые из года в год добираются до поздних стадий турнира".

"На данный момент мы являемся лишь одной из команд, которым предстоит сыграть в 1/8 финала. Основополагающим станет четвертьфинал: на этой стадии нас уже можно причислять к претендентам на победу".

"Когда в турнире остается всего восемь команд, жеребьевка может подкинуть интересный сценарий и приоткрыть дверь к выходу в полуфинал или финал. Но пока говорить об этом слишком рано", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2547

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Последние комментарии:




  1. antiterror 18.02.2018 18:58 # antiterror
    Фото явно с намеком на это:
    https://goo.gl/BbD3tr

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  2. ezh28 18.02.2018 17:18 # ezh28
    Был шанс до Рождества Христова.....

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  3. vyrentz 18.02.2018 15:50 # vyrentz
    повезло, конечно, со жребием, Монтелла это пздц.

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  4. bes-ter 18.02.2018 15:39 # bes-ter
    Ну если не пройдете, то врядли претендентами останетесь)

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  5. mrjingles 18.02.2018 15:11 # mrjingles
    "А в финале мы будем финалистами, а если победим - станем чемпионами. Кстати, сегодня вечером солнце сядет, а завтра утром взойдёт. Всем спасибо", - Жозе 'Обоссанный' Моуриньо, алкаш

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