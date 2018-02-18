Моуриньо знает, когда "Юнайтед" станет претендентом на победу в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в случае выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов его команда автоматически станет претендентом на победу в турнире.
На следующей неделе "Юнайтед" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи". Моуриньо уверен, что только в случае выхода в следующую стадию "дьяволы" получат статус одного из претендентов на победу в турнире.
"Когда ты еще в 1/8 финала, о претендентах на итоговую победу речь даже не идет. В этом статусе играют лишь команды, которые из года в год добираются до поздних стадий турнира".
"На данный момент мы являемся лишь одной из команд, которым предстоит сыграть в 1/8 финала. Основополагающим станет четвертьфинал: на этой стадии нас уже можно причислять к претендентам на победу".
"Когда в турнире остается всего восемь команд, жеребьевка может подкинуть интересный сценарий и приоткрыть дверь к выходу в полуфинал или финал. Но пока говорить об этом слишком рано", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.
18.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Фото явно с намеком на это:
https://goo.gl/BbD3tr
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Был шанс до Рождества Христова.....
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повезло, конечно, со жребием, Монтелла это пздц.
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Ну если не пройдете, то врядли претендентами останетесь)
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"А в финале мы будем финалистами, а если победим - станем чемпионами. Кстати, сегодня вечером солнце сядет, а завтра утром взойдёт. Всем спасибо", - Жозе 'Обоссанный' Моуриньо, алкаш
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