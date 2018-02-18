"Сити" узнал стоимость Вайгля
"Манчестер Сити" готов активизировать интерес к полузащитнику "Боруссии" Юлиану Вайглю, однако ради немца "горожанам" придется заплатить 40 миллионов фунтов.
В начале февраля стало известно, что "Сити" практически договорился о переходе в клуб по окончании сезона ведущего полузащитника "Шахтера" Фреда. Интерес "горожан" к 22-летнему Вайглю, впрочем, никуда не исчез.
Более того, грядущим летом клуб с "Этихад" может выдвинуть официальное предложение о покупке Юлиана. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола восхищался талантами игрока сборной Германии, еще работая в "Баварии".
Как сообщает Daily Mirror, главным препятствием для сделки станут лишь требования "Боруссии" относительно суммы отступных. "Сити" уже в курсе, что ради Вайгля им придется заплатить до 40 миллионов фунтов.
18.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
если купят и вайгля то можно апл не начинать 4-5 сезонов. пеп собрал команду на годы вперед.
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Для шита 40 млн это как на здачу. Попросят 70-80 млн они и эти деньги отдадут.
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Да отьебитесь. Вы уже от Боруссии. Верните финансовый фейр плей... Незнаю. Ограничьте трансферы двумя игроками в трансферное окно. Что вообще происходит с футболом. Болеешь уже не за игру а ща денежный мешок
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всего 40, для нынешних цен копейки
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в лфц бы,пздц пирло подрастающий по сути
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Все Юлианы Топари
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