"Сити" узнал стоимость Вайгля

"Манчестер Сити" готов активизировать интерес к полузащитнику "Боруссии" Юлиану Вайглю, однако ради немца "горожанам" придется заплатить 40 миллионов фунтов.

В начале февраля стало известно, что "Сити" практически договорился о переходе в клуб по окончании сезона ведущего полузащитника "Шахтера" Фреда. Интерес "горожан" к 22-летнему Вайглю, впрочем, никуда не исчез.



Более того, грядущим летом клуб с "Этихад" может выдвинуть официальное предложение о покупке Юлиана. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола восхищался талантами игрока сборной Германии, еще работая в "Баварии".



Как сообщает Daily Mirror, главным препятствием для сделки станут лишь требования "Боруссии" относительно суммы отступных. "Сити" уже в курсе, что ради Вайгля им придется заплатить до 40 миллионов фунтов.