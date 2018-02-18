"Сити" узнал стоимость Вайгля

Юлиан Вайгль "Манчестер Сити" готов активизировать интерес к полузащитнику "Боруссии" Юлиану Вайглю, однако ради немца "горожанам" придется заплатить 40 миллионов фунтов.

В начале февраля стало известно, что "Сити" практически договорился о переходе в клуб по окончании сезона ведущего полузащитника "Шахтера" Фреда. Интерес "горожан" к 22-летнему Вайглю, впрочем, никуда не исчез.

Более того, грядущим летом клуб с "Этихад" может выдвинуть официальное предложение о покупке Юлиана. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола восхищался талантами игрока сборной Германии, еще работая в "Баварии".

Как сообщает Daily Mirror, главным препятствием для сделки станут лишь требования "Боруссии" относительно суммы отступных. "Сити" уже в курсе, что ради Вайгля им придется заплатить до 40 миллионов фунтов.




Метки Боруссия, Вайгль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 14:00

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  1. sssuso 18.02.2018 18:20 # sssuso
    если купят и вайгля то можно апл не начинать 4-5 сезонов. пеп собрал команду на годы вперед.

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  2. rollik707 18.02.2018 18:12 # rollik707
    Для шита 40 млн это как на здачу. Попросят 70-80 млн они и эти деньги отдадут.

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  3. unreal84 18.02.2018 15:03 # unreal84
    Да отьебитесь. Вы уже от Боруссии. Верните финансовый фейр плей... Незнаю. Ограничьте трансферы двумя игроками в трансферное окно. Что вообще происходит с футболом. Болеешь уже не за игру а ща денежный мешок

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  4. fanat-united 18.02.2018 15:03 # fanat-united
    всего 40, для нынешних цен копейки

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  5. rap-woiska 18.02.2018 14:18 # rap-woiska
    в лфц бы,пздц пирло подрастающий по сути

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  6. mancityman 18.02.2018 14:03 # mancityman
    Все Юлианы Топари

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