ПСЖ рассматривает Моуриньо и Почеттино на замену Эмери

Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино возглавили шорт-лист потенциальных кандидатов на замену главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери.

После поражения от "Реала" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над Эмери нависла угроза отставки. Если команда не пробьется в следующую стадию турнира, испанцу укажут на выход по окончании сезона.



Как стало известно Daily Mirror, владельцы ПСЖ уже приготовились к увольнению Эмери и даже составили шорт-лист кандидатов на замену. Этотсписок возглавляют два представителя Премьер-Лиги: Моуриньо и Почеттино.



Несмотря на то, что совсем недавно Жозе продлил свой контракт с "Манчестер Юнайтед", французский клуб совсем не смущает это обстоятельство. В Париже уверены, что смогут удовлетворить запросы Моуриньо по зарплате.



Что касается Почеттино, то аргентинец, возглавляющий "Тоттенхэм", идет в списке вторым. При этом в ПСЖ догадываются, что в случае ухода из Лондона Маурисио с большой долей вероятности отправится в "Реал".