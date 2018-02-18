ПСЖ рассматривает Моуриньо и Почеттино на замену Эмери

Почеттино и Моуриньо Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино возглавили шорт-лист потенциальных кандидатов на замену главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери.

После поражения от "Реала" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над Эмери нависла угроза отставки. Если команда не пробьется в следующую стадию турнира, испанцу укажут на выход по окончании сезона.

Как стало известно Daily Mirror, владельцы ПСЖ уже приготовились к увольнению Эмери и даже составили шорт-лист кандидатов на замену. Этотсписок возглавляют два представителя Премьер-Лиги: Моуриньо и Почеттино.

Несмотря на то, что совсем недавно Жозе продлил свой контракт с "Манчестер Юнайтед", французский клуб совсем не смущает это обстоятельство. В Париже уверены, что смогут удовлетворить запросы Моуриньо по зарплате.

Что касается Почеттино, то аргентинец, возглавляющий "Тоттенхэм", идет в списке вторым. При этом в ПСЖ догадываются, что в случае ухода из Лондона Маурисио с большой долей вероятности отправится в "Реал".




Метки Моуриньо, Почеттино, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2039

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Последние комментарии:




  1. mansour 18.02.2018 17:11 # mansour
    Кроме Маура и Пепа заберите кого угодно, Маур минимум 5 лет порулит)))

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  2. cruise877 18.02.2018 16:10 # cruise877
    Заберите этого урода уже . Л Энрике велком в мю

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  3. vyrentz 18.02.2018 15:51 # vyrentz
    Следующий тренер МЮ - Блан.

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  4. suddenly 18.02.2018 13:43 # suddenly
    Пусть Конте забирают :)

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  5. vertigo-92 18.02.2018 13:38 # vertigo-92
    Вот кстати интересно, местные скумы хотели бы видеть другого коуча вместо Моура, если бы, допустим, он в псж свалил и почему (хотя это итак очевидно)

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  6. gandalf 18.02.2018 13:10 # gandalf
    поча в скум
    чмоура в псж

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  7. toha-bludsikir 18.02.2018 13:05 # toha-bludsikir
    снова пытается на фотке собрать

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