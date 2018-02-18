ПСЖ рассматривает Моуриньо и Почеттино на замену Эмери
Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино возглавили шорт-лист потенциальных кандидатов на замену главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери.
После поражения от "Реала" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над Эмери нависла угроза отставки. Если команда не пробьется в следующую стадию турнира, испанцу укажут на выход по окончании сезона.
Как стало известно Daily Mirror, владельцы ПСЖ уже приготовились к увольнению Эмери и даже составили шорт-лист кандидатов на замену. Этотсписок возглавляют два представителя Премьер-Лиги: Моуриньо и Почеттино.
Несмотря на то, что совсем недавно Жозе продлил свой контракт с "Манчестер Юнайтед", французский клуб совсем не смущает это обстоятельство. В Париже уверены, что смогут удовлетворить запросы Моуриньо по зарплате.
Что касается Почеттино, то аргентинец, возглавляющий "Тоттенхэм", идет в списке вторым. При этом в ПСЖ догадываются, что в случае ухода из Лондона Маурисио с большой долей вероятности отправится в "Реал".
18.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Кроме Маура и Пепа заберите кого угодно, Маур минимум 5 лет порулит)))
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Заберите этого урода уже . Л Энрике велком в мю
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Следующий тренер МЮ - Блан.
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Пусть Конте забирают :)
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Вот кстати интересно, местные скумы хотели бы видеть другого коуча вместо Моура, если бы, допустим, он в псж свалил и почему (хотя это итак очевидно)
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поча в скум
чмоура в псж
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снова пытается на фотке собрать
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