Жиру рассказал, что отличает Конте от Венгера

Оливье Жиру и Антонио Конте Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что был поражен контрастом между своим новым тренером Антонио Конте и Арсеном Венгером, под руководством которого он провел пять с половиной лет в "Арсенале".

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в заключительный день зимнего трансферного окна, в минувшую пятницу 31-летний француз открыл счет своим голам за "синих". Поразив ворота "Халла", Жиру сделал весомую заявку на то, чтобы сохранить место в стартовом составе.

По словам Жиру, он хочет отблагодарить Конте за оказанное доверие. Оливье нравится та агрессия и те эмоции, которые Антонио демонстрирует у бровки и которых не хватало 68-летнему Венгеру.

"Еще в первом матче, когда я сидел за скамейкой, я наблюдал за игрой с большим вниманием. Тренер находился в считанных метрах от меня — и это было особенным".

"Можно было почувствовать, что он все еще игрок у себя в голове. Можно сказать, что он хочет помогать нам на поле и не может просто сидеть на лавке".

"Нападающим необходимы человеческие отношения с тренером. Приятно, когда тренер верит в тебя, и тогда тебе хочется его отблагодарить", — сообщил Жиру BT Sport.



Метки Жиру, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 12:00

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  1. molecule 18.02.2018 17:10 # molecule
    Ах ты продажная шалава Михайло снова из жопы вынул заголовок

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  2. mixmaster 18.02.2018 16:41 # mixmaster
    Просто сказал, что ему нравятся клаваны на бровке

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  3. bysaturn 18.02.2018 15:56 # bysaturn
    Заголовки лютое говно

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  4. pauk 18.02.2018 13:34 # pauk
    Аве Конте!

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  5. mo-mo 18.02.2018 13:23 # mo-mo
    подмазывается чтобы в состав попасть

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  6. osivori 18.02.2018 12:44 # osivori
    от всех отличаеться, потому что истинный мастер своего дела, блестящий мастер, удачи конте

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  7. mancunia-planet 18.02.2018 12:43 # mancunia-planet
    Х - йню сморозил

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  8. lahmatyj 18.02.2018 12:32 # lahmatyj
    Один парик, другой пуховик. Вот и вся разница.

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  9. nouefa 18.02.2018 12:08 # nouefa
    Только бы Конте остался и на следующий сезон...

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  10. chelsealondon 18.02.2018 12:08 # chelsealondon
    Нассал на ггунеров...?

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