Жиру рассказал, что отличает Конте от Венгера

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что был поражен контрастом между своим новым тренером Антонио Конте и Арсеном Венгером, под руководством которого он провел пять с половиной лет в "Арсенале".

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в заключительный день зимнего трансферного окна, в минувшую пятницу 31-летний француз открыл счет своим голам за "синих". Поразив ворота "Халла", Жиру сделал весомую заявку на то, чтобы сохранить место в стартовом составе.



По словам Жиру, он хочет отблагодарить Конте за оказанное доверие. Оливье нравится та агрессия и те эмоции, которые Антонио демонстрирует у бровки и которых не хватало 68-летнему Венгеру.



"Еще в первом матче, когда я сидел за скамейкой, я наблюдал за игрой с большим вниманием. Тренер находился в считанных метрах от меня — и это было особенным".



"Можно было почувствовать, что он все еще игрок у себя в голове. Можно сказать, что он хочет помогать нам на поле и не может просто сидеть на лавке".



"Нападающим необходимы человеческие отношения с тренером. Приятно, когда тренер верит в тебя, и тогда тебе хочется его отблагодарить", — сообщил Жиру BT Sport.