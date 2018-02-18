Жиру рассказал, что отличает Конте от Венгера
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что был поражен контрастом между своим новым тренером Антонио Конте и Арсеном Венгером, под руководством которого он провел пять с половиной лет в "Арсенале".
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в заключительный день зимнего трансферного окна, в минувшую пятницу 31-летний француз открыл счет своим голам за "синих". Поразив ворота "Халла", Жиру сделал весомую заявку на то, чтобы сохранить место в стартовом составе.
По словам Жиру, он хочет отблагодарить Конте за оказанное доверие. Оливье нравится та агрессия и те эмоции, которые Антонио демонстрирует у бровки и которых не хватало 68-летнему Венгеру.
"Еще в первом матче, когда я сидел за скамейкой, я наблюдал за игрой с большим вниманием. Тренер находился в считанных метрах от меня — и это было особенным".
"Можно было почувствовать, что он все еще игрок у себя в голове. Можно сказать, что он хочет помогать нам на поле и не может просто сидеть на лавке".
"Нападающим необходимы человеческие отношения с тренером. Приятно, когда тренер верит в тебя, и тогда тебе хочется его отблагодарить", — сообщил Жиру BT Sport.
18.02.2018 12:00
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Ах ты продажная шалава Михайло снова из жопы вынул заголовок
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Просто сказал, что ему нравятся клаваны на бровке
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Заголовки лютое говно
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Аве Конте!
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подмазывается чтобы в состав попасть
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от всех отличаеться, потому что истинный мастер своего дела, блестящий мастер, удачи конте
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Х - йню сморозил
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Один парик, другой пуховик. Вот и вся разница.
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Только бы Конте остался и на следующий сезон...
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Нассал на ггунеров...?
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