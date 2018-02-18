Конте раскрыл свой план на матч с "Барселоной"

Лионель Месси Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что планирует превзойти "Барселону", лишив своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов мяча.

Подняв себе настроение уверенной победой над "Халлом" в Кубке Англии (4:0), теперь "синие" готовятся к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барселоны" во вторник вечером.

В данный момент "Барселона" уверенно лидирует в Ла Лиге и традиционно считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, однако Конте не считает своего соперника непобедимым.

"Мы давно анализируем эту команду. Мы начали еще месяц назад и с тех пор внимательно их изучаем".

"Мы говорим об одной из лучших команд в мире. Мы должны постараться провести идеальный матч и принимать лучшие решения, учитывая особенности этой команды".

"Это будет соперник иного рода. Они великолепно работают с мячом, однако у них могут быть слабые места при игре без мяча, и мы должны постараться использовать это", — цитирует Конте Sky Sports.

Также Антонио сообщил, что не собирается делать акцент на сдерживании Лионеля Месси, которому не удалось отличиться в восьми предыдущих матчах против "Челси".

"Я надеюсь, мы сохраним эту традицию, но мы говорим о великолепном игроке. Мы должны отнестись к нему с огромным уважением, но в то же время мы должны быть в восторге от того, что участвуем в такого рода матче и беремся за такого рода испытание".

"Это будет непросто, потому что мы очень хорошо знаем этого игрока. Он один из лучших игроков в мире. Однако мы определенно будем работать сообща, работать командой, а не просто пытаться остановить его. Если мы сосредоточимся на персональной опеки Месси, это может быть очень опасно", — добавил Конте.



Метки Барселона, Конте, Лига Чемпионов, Месси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 6757

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Последние комментарии:




  1. martingor 18.02.2018 15:17 # martingor
    Месси обычный мыльный пузырь который может забивать только Осасунам, поэтому Челси надо боятся только Суареза

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  2. h22o 18.02.2018 15:17 # h22o
    АК решил проколоть все матчевые мячи незаметно?
    Иначе как их лишить мяча?..

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  3. olegxit 18.02.2018 14:49 # olegxit
    Будем посмотреть.. скорее будет как и раньше от обороны.. на контратаках.. и позиционная игра.. как получится..

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  4. pauk 18.02.2018 14:08 # pauk
    Первая английская команда в этом раунде, которая встречается с реальным претендентом на победу в турнире. Будет жарко!

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  5. blackdreamer 18.02.2018 13:56 # blackdreamer
    спокойно слить и обоссать ненужный щолсей
    и сьебнуть на повышение в СПАЛ
    сказал конте и наебнул стакан мочи

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  6. scauzer11 18.02.2018 12:50 # scauzer11
    тут план может быть только один: пенсы выходят на поле, загибаются раком и кто сосёт кто в попу получает( кому что больше нравится) и пытаются получать удовольствие)))

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  7. chelsea-ferrari 18.02.2018 12:29 # chelsea-ferrari
    Месси ни разу не забивал Чеху, пока тот был в Челси.

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  8. chelsea1983 18.02.2018 12:27 # chelsea1983
    Статистика огонь ). Это вам серединки не базель с порто катать

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  9. phenomenon1 18.02.2018 11:37 # phenomenon1
    Автор статьи конченная мразь - заглавие статьи и ее смысл никак не связаны, офк: автор д о л б а е б.

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  10. rollik707 18.02.2018 11:31 # rollik707
    Верим. Челси чемпион. Все остальные просто остальные

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  11. dis 18.02.2018 11:20 # dis
    Ребят давайте накажите барсу)

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  12. toha-bludsikir 18.02.2018 11:09 # toha-bludsikir
    ахахаха вот даун. решил слить матч

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  13. jesus33 18.02.2018 11:04 # jesus33
    Ахаха, я помню эти дауны против Сити последние 20 минут, ПРОИГРЫВАЯ!!! сидели на своей половине поля, а Сити спокойно катал мячик в центре.

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  14. kowevoy 18.02.2018 11:03 # kowevoy
    пенсы....барсу...без мяча...

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