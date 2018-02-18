Конте раскрыл свой план на матч с "Барселоной"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что планирует превзойти "Барселону", лишив своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов мяча.

Подняв себе настроение уверенной победой над "Халлом" в Кубке Англии (4:0), теперь "синие" готовятся к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барселоны" во вторник вечером.



В данный момент "Барселона" уверенно лидирует в Ла Лиге и традиционно считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, однако Конте не считает своего соперника непобедимым.



"Мы давно анализируем эту команду. Мы начали еще месяц назад и с тех пор внимательно их изучаем".



"Мы говорим об одной из лучших команд в мире. Мы должны постараться провести идеальный матч и принимать лучшие решения, учитывая особенности этой команды".



"Это будет соперник иного рода. Они великолепно работают с мячом, однако у них могут быть слабые места при игре без мяча, и мы должны постараться использовать это", — цитирует Конте Sky Sports.



Также Антонио сообщил, что не собирается делать акцент на сдерживании Лионеля Месси, которому не удалось отличиться в восьми предыдущих матчах против "Челси".



"Я надеюсь, мы сохраним эту традицию, но мы говорим о великолепном игроке. Мы должны отнестись к нему с огромным уважением, но в то же время мы должны быть в восторге от того, что участвуем в такого рода матче и беремся за такого рода испытание".



"Это будет непросто, потому что мы очень хорошо знаем этого игрока. Он один из лучших игроков в мире. Однако мы определенно будем работать сообща, работать командой, а не просто пытаться остановить его. Если мы сосредоточимся на персональной опеки Месси, это может быть очень опасно", — добавил Конте.