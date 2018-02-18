Конте раскрыл свой план на матч с "Барселоной"
Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что планирует превзойти "Барселону", лишив своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов мяча.
Подняв себе настроение уверенной победой над "Халлом" в Кубке Англии (4:0), теперь "синие" готовятся к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барселоны" во вторник вечером.
В данный момент "Барселона" уверенно лидирует в Ла Лиге и традиционно считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, однако Конте не считает своего соперника непобедимым.
"Мы давно анализируем эту команду. Мы начали еще месяц назад и с тех пор внимательно их изучаем".
"Мы говорим об одной из лучших команд в мире. Мы должны постараться провести идеальный матч и принимать лучшие решения, учитывая особенности этой команды".
"Это будет соперник иного рода. Они великолепно работают с мячом, однако у них могут быть слабые места при игре без мяча, и мы должны постараться использовать это", — цитирует Конте Sky Sports.
Также Антонио сообщил, что не собирается делать акцент на сдерживании Лионеля Месси, которому не удалось отличиться в восьми предыдущих матчах против "Челси".
"Я надеюсь, мы сохраним эту традицию, но мы говорим о великолепном игроке. Мы должны отнестись к нему с огромным уважением, но в то же время мы должны быть в восторге от того, что участвуем в такого рода матче и беремся за такого рода испытание".
"Это будет непросто, потому что мы очень хорошо знаем этого игрока. Он один из лучших игроков в мире. Однако мы определенно будем работать сообща, работать командой, а не просто пытаться остановить его. Если мы сосредоточимся на персональной опеки Месси, это может быть очень опасно", — добавил Конте.
18.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
Месси обычный мыльный пузырь который может забивать только Осасунам, поэтому Челси надо боятся только Суареза
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АК решил проколоть все матчевые мячи незаметно?
Иначе как их лишить мяча?..
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Будем посмотреть.. скорее будет как и раньше от обороны.. на контратаках.. и позиционная игра.. как получится..
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Первая английская команда в этом раунде, которая встречается с реальным претендентом на победу в турнире. Будет жарко!
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спокойно слить и обоссать ненужный щолсей
и сьебнуть на повышение в СПАЛ
сказал конте и наебнул стакан мочи
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тут план может быть только один: пенсы выходят на поле, загибаются раком и кто сосёт кто в попу получает( кому что больше нравится) и пытаются получать удовольствие)))
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Месси ни разу не забивал Чеху, пока тот был в Челси.
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Статистика огонь ). Это вам серединки не базель с порто катать
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Автор статьи конченная мразь - заглавие статьи и ее смысл никак не связаны, офк: автор д о л б а е б.
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Верим. Челси чемпион. Все остальные просто остальные
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Ребят давайте накажите барсу)
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ахахаха вот даун. решил слить матч
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Ахаха, я помню эти дауны против Сити последние 20 минут, ПРОИГРЫВАЯ!!! сидели на своей половине поля, а Сити спокойно катал мячик в центре.
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пенсы....барсу...без мяча...
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