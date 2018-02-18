"Ливерпуль" наградит Мане новым контрактом

"Ливерпуль" собирается наградить своего нападающего Садио Мане новым контрактом на улучшенных условиях.

Сейчас у Мане все еще действует контракт, который он заключил летом 2016, перебравшись на "Энфилд" из "Саутгемптона". Садио является ключевым игроком команды Юргена Клоппа, не затерявшись даже на фоне блистающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.



И хотя будущее 25-летнего сенегальца связано до 2021 года, в "Ливерпуле" считают необходимым отметить тот прогресс, который продемонстрировал Мане.



Как утверждает Daily Mirror, новая сделка может сделать Садио одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля" — Мане вправе рассчитывать, что его текущая зарплата в 80 тысяч фунтов в неделю удвоится.



Также "красные" планируют предложить новый контракт Салаху, однако именно Мане стоит первым в очереди на продление сотрудничества.