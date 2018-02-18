"Ливерпуль" наградит Мане новым контрактом
"Ливерпуль" собирается наградить своего нападающего Садио Мане новым контрактом на улучшенных условиях.
Сейчас у Мане все еще действует контракт, который он заключил летом 2016, перебравшись на "Энфилд" из "Саутгемптона". Садио является ключевым игроком команды Юргена Клоппа, не затерявшись даже на фоне блистающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.
И хотя будущее 25-летнего сенегальца связано до 2021 года, в "Ливерпуле" считают необходимым отметить тот прогресс, который продемонстрировал Мане.
Как утверждает Daily Mirror, новая сделка может сделать Садио одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля" — Мане вправе рассчитывать, что его текущая зарплата в 80 тысяч фунтов в неделю удвоится.
Также "красные" планируют предложить новый контракт Салаху, однако именно Мане стоит первым в очереди на продление сотрудничества.
18.02.2018 10:00
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наградить его трипером... самое то будет...
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В мю он получал б 800 тыс)))))
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Мане заслуживает повышения зп, стабильный игрок
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Мане,Салах,Фирма,всем пролонгировать контракты на улучшенных условиях и отступные прописать по 500 млн. чтобы всякие денежные мешки не лезли...
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