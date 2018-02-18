"Ливерпуль" наградит Мане новым контрактом

Садио Мане "Ливерпуль" собирается наградить своего нападающего Садио Мане новым контрактом на улучшенных условиях.

Сейчас у Мане все еще действует контракт, который он заключил летом 2016, перебравшись на "Энфилд" из "Саутгемптона". Садио является ключевым игроком команды Юргена Клоппа, не затерявшись даже на фоне блистающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

И хотя будущее 25-летнего сенегальца связано до 2021 года, в "Ливерпуле" считают необходимым отметить тот прогресс, который продемонстрировал Мане.

Как утверждает Daily Mirror, новая сделка может сделать Садио одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля" — Мане вправе рассчитывать, что его текущая зарплата в 80 тысяч фунтов в неделю удвоится.

Также "красные" планируют предложить новый контракт Салаху, однако именно Мане стоит первым в очереди на продление сотрудничества.



Метки контракты, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 10:00

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  1. kojan 18.02.2018 11:29 # kojan
    наградить его трипером... самое то будет...

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  2. mansour 18.02.2018 11:13 # mansour
    В мю он получал б 800 тыс)))))

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  3. raimbek1 18.02.2018 11:03 # raimbek1
    Мане заслуживает повышения зп, стабильный игрок

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  4. liverpool1892est 18.02.2018 10:28 # liverpool1892est
    Мане,Салах,Фирма,всем пролонгировать контракты на улучшенных условиях и отступные прописать по 500 млн. чтобы всякие денежные мешки не лезли...

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