Эванс может лишиться капитанской повязки в "Вест Бромвиче"

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что может насовсем лишить защитника Джонни Эванса капитанской повязки.

Напомним, ранее на текущей неделе с "дроздами" приключился крайне скверный инцидент. Находясь на тренировочном сборе в Барселоне, четверо игроков команды Пардью похитили такси, чтобы под утро вернуться в свой отель.



В этой четверке оказался и Эванс, который на старте сезона был назначен капитаном "Вест Бромвича". В качестве дисциплинарного наказания Пардью выпустил 30-летнего североирландца без повязки на субботний матч Кубка Англии против "Саутгемптона".



После домашнего поражения 1:2 Алан и вовсе заявил, что может не ограничиться одним матчем. Дальнейшая судьба Эванса как капитана команды будет определена в ближайшие дни.



"Учитывая произошедшие события, мне требовалось сделать заявление — я далек от того, чтобы радоваться этому. На предстоящем неделе мы посмотрим, как нам быть дальше".



"Из-за случившегося мне было сложно выставить сильнейший состав, но Джонни провел очень неплохой матч, если принять во внимание обстоятельства".



"Я отменил все мероприятия около Рождества, мы ни на что не отвлекались. Этот один безумный вечер не отражает того профессионализма и трудолюбия, которые мы проявляем. Я глубоко расстроен", — цитирует Пардью Daily Mail.