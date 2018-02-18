Бэйли может стать секретным оружием сборной Англии на ЧМ-2018

Восходящая звезда леверкузенского "Байера" Леон Бэйли может стать секретным оружием сборной Англии на Чемпионате Мира в России грядущим летом.

22-летний Бэйли совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, своей игрой заинтересовав ведущие клубы Европы, включая "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Сам Леон уже заявил, что Премьер-Лига — это его мечта.



В 20 матчах этого сезона Бундеслиги талантливый атакующий полузащитник забил девять голов и отдал пять результативных передач, повысив свою трансферную стоимость до 75-100 миллионов фунтов.



При этом борьба за Бэйли идет не только на клубном уровне, но и на международном. Леон до сих пор не заигран ни за одну из взрослых национальных команд, хотя ранее привлекался в сборную Ямайки U-23.



Помимо Ямайки, где Бэйли родился, Леон также может представлять Бельгию, Мальту — и Англию, потому что бабушка и дедушка футболиста обладают британскими паспортами.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт всерьез задумывается о том, чтобы официально обратиться к Бэйли и позвать того помочь "трем львам" на турнире в России грядущим летом. Предполагается, что Леону будет сложно отказаться, если соответствующее предложение действительно поступит.



Добавим, что за сборную Англии уже выступает один игрок с ямайскими корнями. Это вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который является близким другом Бэйли.