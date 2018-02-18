Моуриньо: "На VAR нельзя положиться"

Нил Суорбрик Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что на систему видеопомощи рефери (VAR) пока невозможно положиться.

Накануне вечером дубль Ромелу Лукаку позволил "красным дьяволам" добыть победу 0:2 над "Хаддерсфилдом" и выйти в 1/4 финала Кубка Англии. Одним из самых запоминающихся событий этого матча стало решение рефери Нила Суорбрика отменить гол Хуана Маты из-за офсайда.

Использование VAR не помогло Суорбрику однозначно разобраться в ситуации, поэтому отмена гола выглядит чрезвычайно спорной, однако Моуриньо философски относится к технологии, которая только проходит обкатку в Англии.

"VAR преподносит некоторые удивительные результаты, но одновременно возникают проблемы и разочарования. Пока на эту технологию нельзя положиться, и я думаю, игра слишком красива, чтобы быть испорченной чем-то не идеальным".

"Также я убежден, что использование технологии в матче против "Хаддерсфилда" вышло из под оригинального протокола, который призван исправлять явные и очевидные ошибки. Кроме того, это слишком затягивает игру, и тебе приходится справляться с чувством разочарования, если решение оказывается против тебя".

"Мне пришлось сказать своим аналитикам закрыть рот на замок в перерыве — я не хотел, чтобы играли узнали, что произошло. Я хотел, чтобы они смирились с решением об офсайде и двигались бы дальше. Возможно, нам стоит проявить терпение, ведь в конце концов это экспериментальная технология, но после победы 2:0 такое говорить проще", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Метки VAR, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, рефери, Суорбрик, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2018 06:00

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  1. van-der-slav 18.02.2018 06:33 # van-der-slav
    Хз был офсайд или нет (да и пофиг) но то как сначала показали систему определния офсайда это просто смешно. Такие офсайды конечно очень сложно выявить но для этого и тестируется. И непонятно чего две минуты ждали. Взял, глянул и сказал как решил. Но вышло слишком затянуто

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