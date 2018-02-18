Моуриньо: "На VAR нельзя положиться"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что на систему видеопомощи рефери (VAR) пока невозможно положиться.

Накануне вечером дубль Ромелу Лукаку позволил "красным дьяволам" добыть победу 0:2 над "Хаддерсфилдом" и выйти в 1/4 финала Кубка Англии. Одним из самых запоминающихся событий этого матча стало решение рефери Нила Суорбрика отменить гол Хуана Маты из-за офсайда.



Использование VAR не помогло Суорбрику однозначно разобраться в ситуации, поэтому отмена гола выглядит чрезвычайно спорной, однако Моуриньо философски относится к технологии, которая только проходит обкатку в Англии.



"VAR преподносит некоторые удивительные результаты, но одновременно возникают проблемы и разочарования. Пока на эту технологию нельзя положиться, и я думаю, игра слишком красива, чтобы быть испорченной чем-то не идеальным".



"Также я убежден, что использование технологии в матче против "Хаддерсфилда" вышло из под оригинального протокола, который призван исправлять явные и очевидные ошибки. Кроме того, это слишком затягивает игру, и тебе приходится справляться с чувством разочарования, если решение оказывается против тебя".



"Мне пришлось сказать своим аналитикам закрыть рот на замок в перерыве — я не хотел, чтобы играли узнали, что произошло. Я хотел, чтобы они смирились с решением об офсайде и двигались бы дальше. Возможно, нам стоит проявить терпение, ведь в конце концов это экспериментальная технология, но после победы 2:0 такое говорить проще", — цитирует Моуриньо The Guardian.