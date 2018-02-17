В субботу вечером состоялась жеребьевка 1/4 финала (6-го раунда) Кубка Англии. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.

"Челси", прошлогодний финалист Кубка Англии, отправится в гости к "Лестеру". "Манчестер Юнайтед" примет дома "Брайтон", а "Манчестер Сити" необходимо переиграть "Уиган", чтобы выйти на "Саутгемптон". "Тоттенхэм" в случае победы над "Рочдейлом" сразится с "Шеффилд Уэнсдей" или "Суонси"



Матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в период с 16 по 19 марта.



Отметим, начиная с четвертьфинальной стадии, в Кубке Англии уже нет переигровок — все матчи идут на вылет.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Манчестер Юнайтед — Брайтон

Лестер — Челси

Уиган / Манчестер Сити — Саутгемптон

Шеффилд Уэнсдей / Суонси — Рочдейл / Тоттенхэм