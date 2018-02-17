Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В субботу вечером состоялась жеребьевка 1/4 финала (6-го раунда) Кубка Англии. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.
"Челси", прошлогодний финалист Кубка Англии, отправится в гости к "Лестеру". "Манчестер Юнайтед" примет дома "Брайтон", а "Манчестер Сити" необходимо переиграть "Уиган", чтобы выйти на "Саутгемптон". "Тоттенхэм" в случае победы над "Рочдейлом" сразится с "Шеффилд Уэнсдей" или "Суонси"
Матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в период с 16 по 19 марта.
Отметим, начиная с четвертьфинальной стадии, в Кубке Англии уже нет переигровок — все матчи идут на вылет.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Лестер — Челси
Уиган / Манчестер Сити — Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей / Суонси — Рочдейл / Тоттенхэм
17.02.2018 23:10
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Последние комментарии:
Норм.. боле менее крепкая команда уже попалась.
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Норм полуфиналы будут. Брайтон, Челси, Уиган, Рочдейл. Лучшие клубы на данный момент
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Уиган выбъет мс и саут одним ударом и выйдет в финал, а потом упадет еще на одну лигу ниже
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Понятно что Мити-сити отольётся сотону, Челси на изичах не заметит Лестер, ну и легкий проход мю. Ттх может не хватит сил на свирепый нынче Суонси
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Опять четвёрку фаворитов развели, ну что за пидарасы? Челси будет очень сложно пройти дальше.
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лестер? изи
это не кубковая команда, повезло что не попали на сити или ттх, так что отличный жребий
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Посоны чёт не вижу, с кем играет ЛФЦ.
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Как же Лестеру фартит опять самая мусорная и слабая команда турнира попалалсь.
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норм полуфиналы будут. Лестер, МЮ, Тоттенхэм, МС. Сильные клубы.
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полуфинал без пенсов.
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