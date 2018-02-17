Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В субботу вечером состоялась жеребьевка 1/4 финала (6-го раунда) Кубка Англии. Фавориты турнира продолжают путь к трофею порознь.

"Челси", прошлогодний финалист Кубка Англии, отправится в гости к "Лестеру". "Манчестер Юнайтед" примет дома "Брайтон", а "Манчестер Сити" необходимо переиграть "Уиган", чтобы выйти на "Саутгемптон". "Тоттенхэм" в случае победы над "Рочдейлом" сразится с "Шеффилд Уэнсдей" или "Суонси"

Матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в период с 16 по 19 марта.

Отметим, начиная с четвертьфинальной стадии, в Кубке Англии уже нет переигровок — все матчи идут на вылет.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед — Брайтон
Лестер — Челси
Уиган / Манчестер Сити — Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей / Суонси — Рочдейл / Тоттенхэм



Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2018 23:10

Количество просмотров Просмотров: 6299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. olegxit 18.02.2018 07:07 # olegxit
    Норм.. боле менее крепкая команда уже попалась.

    (ответить)

  2. chelseainheart 18.02.2018 01:55 # chelseainheart
    Норм полуфиналы будут. Брайтон, Челси, Уиган, Рочдейл. Лучшие клубы на данный момент

    (ответить)

  3. idalgo 18.02.2018 01:49 # idalgo
    Уиган выбъет мс и саут одним ударом и выйдет в финал, а потом упадет еще на одну лигу ниже

    (ответить)

  4. gidro-met 18.02.2018 01:23 # gidro-met
    Понятно что Мити-сити отольётся сотону, Челси на изичах не заметит Лестер, ну и легкий проход мю. Ттх может не хватит сил на свирепый нынче Суонси

    (ответить)

  5. ccchelsea 18.02.2018 00:21 # ccchelsea
    Опять четвёрку фаворитов развели, ну что за пидарасы? Челси будет очень сложно пройти дальше.

    (ответить)

  6. bezviz 17.02.2018 23:45 # bezviz
    лестер? изи
    это не кубковая команда, повезло что не попали на сити или ттх, так что отличный жребий

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 17.02.2018 23:45 # skychnie-oboi
    Посоны чёт не вижу, с кем играет ЛФЦ.

    (ответить)

  8. jesus33 17.02.2018 23:17 # jesus33
    Как же Лестеру фартит опять самая мусорная и слабая команда турнира попалалсь.

    (ответить)

  9. grafters 17.02.2018 23:13 # grafters
    норм полуфиналы будут. Лестер, МЮ, Тоттенхэм, МС. Сильные клубы.

    (ответить)

  10. scholes18 17.02.2018 23:12 # scholes18
    полуфинал без пенсов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: