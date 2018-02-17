Дубль Лукаку вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии
Благодаря дублю Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:2 над "Хаддерсфилдом", оформив выход в четвертьфинальную стадию Кубка Англии.
"Хаддерсфилд", больше которого в Премьер-Лиге пропустил только "Стоук", не выдержал и трех минут. Получив ответную передачу от Хуана Маты из центрального круга, Ромелу Лукаку убежал в прорыв, а когда добрался до штрафной, отодвинул защитника и поразил ближний угол ворот — 0:1.
Дальше у "красных дьяволов" как отрезало — они отдали инициативу сопернику и были на удивление пассивны. "Терьеры", подгоняемые своими болельщиками, уверенно контролировали мяч и очень старались, однако угроза воротам Серхио Ромеро возникала достаточно редко.
Незадолго до перерыва Мата внутри штрафной принял передачу Эшли Янга с правого фланга, обошел голкипера и с острого угла поразил ворота, однако рефери Нил Суорбрик, прибегнув к системе видеопомощи, гол отменил из-за офсайда у испанца.
На последней секунде первого тайма Неманья Матич еще раз отправил мяч в ворота "Хаддерсфилда", откликнувшись на подачу Алексиса Санчеса со штрафного, однако и этот гол из-за офсайда не был засчитан. На сей раз посторонняя помощь Суорбрику не потребовалась.
Вмешательство арбитра сохранило интригу, но ненадолго, потому что на 55-й минуте Санчес отправил в прорыв Лукаку, тот с защитником на плечах вошел в штрафную и неотразимо пробил — 0:2.
Второй пропущенный гол вывел хозяев из колени. Они не опустили руки, но были уже гораздо менее настойчивы. "Юнайтед" комфортно довел дело до победы.
Также в четвертьфинал Кубка Англии пробились "Брайтон" и "Саутгемптон", ранее днем одолевшие "Ковентри" и "Вест Бромвич", соответственно. А вот "Суонси" предстоит переигровка с "Шеффилд Уэнсдей".
"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:1)
Голы: Лукаку 3, 55.
"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо (Мэлоун 70), Шиндлер, Йоргенсен, Хадерджонаж (Смит 70), Биллинг, Уильямс, Ван Ла Парра (Сабири 84), Инс, Кванер, Мунье.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лингард 81), Санчес (Мартиаль 75), Лукаку (Байи 90).
"Брайтон" — "Ковентри" — 3:1 (2:0)
Голы: Локадия 15, Голдсон 34, Ульоа 61 — Кларк-Харрис 77.
"Брайтон": Крул (Мяенпя 45), Салтор, Голдсон, Хюнемайер, Зуттнер, Кнокер, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Марч, Локадия (Болдок 77), Ульоа.
"Вест Бромвич" — "Саутгемптон" — 1:2 (0:1)
Голы: Рондон 58 — Худт 11, Тадич 56.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Макаули, Эванс, Филлипс (Берк 89), Крыховяк (Филд 82), Бэрри (Брант 72), Макклин, Рондон, Родригес.
"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Лемина, Хейбьерг (Ромеу 78), Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд (Габбиадини 72), Каррильо (Симс 85).
"Шеффилд Уэнсдей" — "Суонси" — 0:0 (0:0)
"Суонси": Нордфельдт, Бартли, Моусон, Ван дер Хорн, Робертс, Олссен (Клукас 79), Кэрролл, Ки, Нарсинх (Дайер 64), Рутледж, Абрахэм (Джордан Айю 67).
17.02.2018 22:30
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С барского плеча Челси: Маур, Мата, Матич, Макака.
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Лукаку забил больше чем мората и ляказет вместе взятые
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ВВП на душу населения — 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице — 730 $.
…Зарплата медсестры — 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $
Вопрос: Почему народ предал Каддафи?
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Лукаку тащер. Не то что Маратик
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Даже Скам лучше Челси, который почти 2-й.
Кек.
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вывел не спорю, но до чего же убог лукака, неповоротлив, тяжел, в игре не разбирается, чутье слабовато, удар не поставлен, с партнерами высокомерен, а вот мату и матича отпускать было нельзя
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мю г0внишко, скамы с0сунишки
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ахаа ору какой же убогий этот г0вноклуб юнайтед, просто с0сали весь матч донному хадерсфилду! щас бы за 1 ТО тратить больше чем этот середняк за всю историю, и быть просто вые6аными и выпотрошенными по игре! откровенно возили скам рылом об газон, повезло что мукака в кои то веки реализовал единственные моменты мю! как думаете, кто виноват в этой спаде мю? в конфликте Моура и почбы? даю подсказку - чемпион АПЛ)))
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всех с победой!
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и на_уй Погба не нужен, пусть продают
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