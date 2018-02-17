Дубль Лукаку вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии

Ромелу Лукаку Благодаря дублю Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:2 над "Хаддерсфилдом", оформив выход в четвертьфинальную стадию Кубка Англии.

"Хаддерсфилд", больше которого в Премьер-Лиге пропустил только "Стоук", не выдержал и трех минут. Получив ответную передачу от Хуана Маты из центрального круга, Ромелу Лукаку убежал в прорыв, а когда добрался до штрафной, отодвинул защитника и поразил ближний угол ворот — 0:1.

Дальше у "красных дьяволов" как отрезало — они отдали инициативу сопернику и были на удивление пассивны. "Терьеры", подгоняемые своими болельщиками, уверенно контролировали мяч и очень старались, однако угроза воротам Серхио Ромеро возникала достаточно редко.

Незадолго до перерыва Мата внутри штрафной принял передачу Эшли Янга с правого фланга, обошел голкипера и с острого угла поразил ворота, однако рефери Нил Суорбрик, прибегнув к системе видеопомощи, гол отменил из-за офсайда у испанца.

На последней секунде первого тайма Неманья Матич еще раз отправил мяч в ворота "Хаддерсфилда", откликнувшись на подачу Алексиса Санчеса со штрафного, однако и этот гол из-за офсайда не был засчитан. На сей раз посторонняя помощь Суорбрику не потребовалась.

Вмешательство арбитра сохранило интригу, но ненадолго, потому что на 55-й минуте Санчес отправил в прорыв Лукаку, тот с защитником на плечах вошел в штрафную и неотразимо пробил — 0:2.

Второй пропущенный гол вывел хозяев из колени. Они не опустили руки, но были уже гораздо менее настойчивы. "Юнайтед" комфортно довел дело до победы.

Также в четвертьфинал Кубка Англии пробились "Брайтон" и "Саутгемптон", ранее днем одолевшие "Ковентри" и "Вест Бромвич", соответственно. А вот "Суонси" предстоит переигровка с "Шеффилд Уэнсдей".

"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:1)

Голы: Лукаку 3, 55.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо (Мэлоун 70), Шиндлер, Йоргенсен, Хадерджонаж (Смит 70), Биллинг, Уильямс, Ван Ла Парра (Сабири 84), Инс, Кванер, Мунье.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лингард 81), Санчес (Мартиаль 75), Лукаку (Байи 90).

"Брайтон" — "Ковентри" — 3:1 (2:0)

Голы: Локадия 15, Голдсон 34, Ульоа 61 — Кларк-Харрис 77.

"Брайтон": Крул (Мяенпя 45), Салтор, Голдсон, Хюнемайер, Зуттнер, Кнокер, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Марч, Локадия (Болдок 77), Ульоа.

"Вест Бромвич" — "Саутгемптон" — 1:2 (0:1)

Голы: Рондон 58 — Худт 11, Тадич 56.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Макаули, Эванс, Филлипс (Берк 89), Крыховяк (Филд 82), Бэрри (Брант 72), Макклин, Рондон, Родригес.

"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Лемина, Хейбьерг (Ромеу 78), Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд (Габбиадини 72), Каррильо (Симс 85).

"Шеффилд Уэнсдей" — "Суонси" — 0:0 (0:0)

"Суонси": Нордфельдт, Бартли, Моусон, Ван дер Хорн, Робертс, Олссен (Клукас 79), Кэрролл, Ки, Нарсинх (Дайер 64), Рутледж, Абрахэм (Джордан Айю 67).



Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2018 22:30

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 18.02.2018 01:30 # gidro-met
    С барского плеча Челси: Маур, Мата, Матич, Макака.

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  2. stakhanov 18.02.2018 00:52 # stakhanov
    Лукаку забил больше чем мората и ляказет вместе взятые

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  3. khazret 18.02.2018 00:46 # khazret
    ВВП на душу населения — 14 192 $.
    На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
    Пособие по безработице — 730 $.
    …Зарплата медсестры — 1 000 $.
    За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
    Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
    На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
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    Образование и медицина бесплатные.
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    Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
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    Риэлторские услуги запрещены.
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  4. stepan-jam-boss 18.02.2018 00:16 # stepan-jam-boss
    Лукаку тащер. Не то что Маратик

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  5. skychnie-oboi 17.02.2018 23:16 # skychnie-oboi
    Даже Скам лучше Челси, который почти 2-й.
    Кек.

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  6. osivori 17.02.2018 23:07 # osivori
    вывел не спорю, но до чего же убог лукака, неповоротлив, тяжел, в игре не разбирается, чутье слабовато, удар не поставлен, с партнерами высокомерен, а вот мату и матича отпускать было нельзя

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  7. bezviz 17.02.2018 23:00 # bezviz
    мю г0внишко, скамы с0сунишки

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  8. bezviz 17.02.2018 22:46 # bezviz
    ахаа ору какой же убогий этот г0вноклуб юнайтед, просто с0сали весь матч донному хадерсфилду! щас бы за 1 ТО тратить больше чем этот середняк за всю историю, и быть просто вые6аными и выпотрошенными по игре! откровенно возили скам рылом об газон, повезло что мукака в кои то веки реализовал единственные моменты мю! как думаете, кто виноват в этой спаде мю? в конфликте Моура и почбы? даю подсказку - чемпион АПЛ)))

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  9. mancunia-planet 17.02.2018 22:34 # mancunia-planet
    всех с победой!

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  10. mancunia-planet 17.02.2018 22:33 # mancunia-planet
    и на_уй Погба не нужен, пусть продают

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