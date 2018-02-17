Дубль Лукаку вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии

Благодаря дублю Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" отпраздновал победу 0:2 над "Хаддерсфилдом", оформив выход в четвертьфинальную стадию Кубка Англии.

"Хаддерсфилд", больше которого в Премьер-Лиге пропустил только "Стоук", не выдержал и трех минут. Получив ответную передачу от Хуана Маты из центрального круга, Ромелу Лукаку убежал в прорыв, а когда добрался до штрафной, отодвинул защитника и поразил ближний угол ворот — 0:1.



Дальше у "красных дьяволов" как отрезало — они отдали инициативу сопернику и были на удивление пассивны. "Терьеры", подгоняемые своими болельщиками, уверенно контролировали мяч и очень старались, однако угроза воротам Серхио Ромеро возникала достаточно редко.



Незадолго до перерыва Мата внутри штрафной принял передачу Эшли Янга с правого фланга, обошел голкипера и с острого угла поразил ворота, однако рефери Нил Суорбрик, прибегнув к системе видеопомощи, гол отменил из-за офсайда у испанца.



На последней секунде первого тайма Неманья Матич еще раз отправил мяч в ворота "Хаддерсфилда", откликнувшись на подачу Алексиса Санчеса со штрафного, однако и этот гол из-за офсайда не был засчитан. На сей раз посторонняя помощь Суорбрику не потребовалась.



Вмешательство арбитра сохранило интригу, но ненадолго, потому что на 55-й минуте Санчес отправил в прорыв Лукаку, тот с защитником на плечах вошел в штрафную и неотразимо пробил — 0:2.



Второй пропущенный гол вывел хозяев из колени. Они не опустили руки, но были уже гораздо менее настойчивы. "Юнайтед" комфортно довел дело до победы.



Также в четвертьфинал Кубка Англии пробились "Брайтон" и "Саутгемптон", ранее днем одолевшие "Ковентри" и "Вест Бромвич", соответственно. А вот "Суонси" предстоит переигровка с "Шеффилд Уэнсдей".



"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:1)



Голы: Лукаку 3, 55.



"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо (Мэлоун 70), Шиндлер, Йоргенсен, Хадерджонаж (Смит 70), Биллинг, Уильямс, Ван Ла Парра (Сабири 84), Инс, Кванер, Мунье.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Кэррик, Мактоминей, Мата (Лингард 81), Санчес (Мартиаль 75), Лукаку (Байи 90).



"Брайтон" — "Ковентри" — 3:1 (2:0)



Голы: Локадия 15, Голдсон 34, Ульоа 61 — Кларк-Харрис 77.



"Брайтон": Крул (Мяенпя 45), Салтор, Голдсон, Хюнемайер, Зуттнер, Кнокер, Стивенс (Проппер 45), Кайал, Марч, Локадия (Болдок 77), Ульоа.



"Вест Бромвич" — "Саутгемптон" — 1:2 (0:1)



Голы: Рондон 58 — Худт 11, Тадич 56.



"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Макаули, Эванс, Филлипс (Берк 89), Крыховяк (Филд 82), Бэрри (Брант 72), Макклин, Рондон, Родригес.



"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Лемина, Хейбьерг (Ромеу 78), Уорд-Проуз, Тадич, Редмонд (Габбиадини 72), Каррильо (Симс 85).



"Шеффилд Уэнсдей" — "Суонси" — 0:0 (0:0)



"Суонси": Нордфельдт, Бартли, Моусон, Ван дер Хорн, Робертс, Олссен (Клукас 79), Кэрролл, Ки, Нарсинх (Дайер 64), Рутледж, Абрахэм (Джордан Айю 67).