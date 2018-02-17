Вермален предрекает успех Луису Энрике в Англии

Луис Энрике и Пеп Гвардиола Защитник "Барселоны" Томас Вермален уверен, что Луис Энрике добьется больших успехов в Премьер-Лиге.

Прямо сейчас 47-летний Энрике находится в творческом отпуске, но пресса не устает повторять, что в услугах Луиса заинтересован "Челси". Вермален считает, что его бывший наставник должен рассмотреть вариант с переездом в Англию.

"Думаю, он мог бы преуспеть в Премьер-Лиге и многого там добиться. Полагаю, это было бы похоже на то, что мы видим у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Когда привносишь немного испанского влияния в английский футбол, это может занять много времени, но в итоге это сработает".

"У меня были очень хорошие отношения с Луисом Энрике. Он хорошо разговаривает с игроками и знает, как заставить их почувствовать свою важность для клуба. Если бы вы спросили меня о лучших тренерах, с которыми я работал, я бы обязательно включил его в список", - сообщил Вермален в интервью The Guardian.




Метки Челси, Энрике

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1226

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 18.02.2018 02:09 # ganinilyha
    Конте уже всё доказал. Дайте ему порулить. А уж про физрике вообще молчите

    (ответить)

  2. aavbb 18.02.2018 00:45 # aavbb
    Однажды гей - по жизни гей !

    (ответить)

  3. cunningham 18.02.2018 00:25 # cunningham
    энрике жалкий физрук, это показал последний его сезон у руля барсуков.

    (ответить)

  4. winnerd 17.02.2018 22:38 # winnerd
    Что за ноунейм ? Нах его мнение вообще?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: