Вермален предрекает успех Луису Энрике в Англии
Защитник "Барселоны" Томас Вермален уверен, что Луис Энрике добьется больших успехов в Премьер-Лиге.
Прямо сейчас 47-летний Энрике находится в творческом отпуске, но пресса не устает повторять, что в услугах Луиса заинтересован "Челси". Вермален считает, что его бывший наставник должен рассмотреть вариант с переездом в Англию.
"Думаю, он мог бы преуспеть в Премьер-Лиге и многого там добиться. Полагаю, это было бы похоже на то, что мы видим у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Когда привносишь немного испанского влияния в английский футбол, это может занять много времени, но в итоге это сработает".
"У меня были очень хорошие отношения с Луисом Энрике. Он хорошо разговаривает с игроками и знает, как заставить их почувствовать свою важность для клуба. Если бы вы спросили меня о лучших тренерах, с которыми я работал, я бы обязательно включил его в список", - сообщил Вермален в интервью The Guardian.
17.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Конте уже всё доказал. Дайте ему порулить. А уж про физрике вообще молчите
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Однажды гей - по жизни гей !
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энрике жалкий физрук, это показал последний его сезон у руля барсуков.
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Что за ноунейм ? Нах его мнение вообще?
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