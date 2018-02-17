Вермален предрекает успех Луису Энрике в Англии

Защитник "Барселоны" Томас Вермален уверен, что Луис Энрике добьется больших успехов в Премьер-Лиге.

Прямо сейчас 47-летний Энрике находится в творческом отпуске, но пресса не устает повторять, что в услугах Луиса заинтересован "Челси". Вермален считает, что его бывший наставник должен рассмотреть вариант с переездом в Англию.



"Думаю, он мог бы преуспеть в Премьер-Лиге и многого там добиться. Полагаю, это было бы похоже на то, что мы видим у Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Когда привносишь немного испанского влияния в английский футбол, это может занять много времени, но в итоге это сработает".



"У меня были очень хорошие отношения с Луисом Энрике. Он хорошо разговаривает с игроками и знает, как заставить их почувствовать свою важность для клуба. Если бы вы спросили меня о лучших тренерах, с которыми я работал, я бы обязательно включил его в список", - сообщил Вермален в интервью The Guardian.