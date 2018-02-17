Мерсон ожидает, что "Реал" попытается купить Кейна

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что будет сильно удивлен, если грядущим летом "Реал" не сделает предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Кейн выдающимся образом проводит этот сезон, заявив о себе не только на внутренней арене, но в Лиге Чемпионов, где на минувшей неделе он забил очередной гол, поразив ворота "Ювентуса".



Мерсон убежден, что сейчас 24-летнему Кейну нет равных в мире на позиции нападающего. А настойчивые слухи в прессе об интересе к Харри со стороны "Реала", Пол не считает случайными.



"Кейн — лучший центральный нападающий в мире. На месте "Тоттенхэма" я бы заволновался из-за всех этих разговоров о деньгах. Говорят о предложении в 160 или даже 200 миллионов фунтов, а это куча денег".



"Я не могу себе представить, что "Реал" не обратится насчет него летом и не предложит 150-200 миллионов фунтов. Вы видели, как Бензема играет за "Реал"? Он не дотягивает до уровня Кейна. Они в миллионе очков позади "Барселоны" и нуждаются в новом центральном нападающем", — сообщил Мерсон в эфире.