"Челси" готов рассмотреть вариант с обменом Батшуайи на Пулишича

"Челси" стал фаворитом в борьбе вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича из-за желания немецкого клуба выкупить трансфер нападающего Мичи Батшуайи.

Перебравшись в Дортмунд из "Челси" в заключительный день зимнего трансферного окна на правах аренды, Батшуайи забил пять голов в трех матчах, чем произвел неизгладимое впечатление на свой новый клуб.



Успехи Мичи заставили "Боруссию" публично заявить о своих намерениях выкупить 24-летнего бельгийца по истечении арендного соглашения. Однако для этого клубу Бундеслиги потребуется сделать очень заманчивое предложение "синим".



"Челси" мог продать Батшуайи еще в январе, но на "Стэмфорд Бридж" не пожелали отказываться от талантливого нападающего, который в 2016 году обошелся лондонскому клубу в 33 миллиона фунтов.



Как утверждает Daily Mail, чтобы по-настоящему заинтересовать "Челси", "Боруссии", возможно, придется предложить взамен 19-летнего Пулишича, который считается одним из ярчайших молодых талантов в мировом футболе.



Интерес к игроку сборной США также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", но ситуация с Батшуайи делает "синих" фаворитом в борьбе за Кристиана.