"Челси" готов рассмотреть вариант с обменом Батшуайи на Пулишича
"Челси" стал фаворитом в борьбе вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича из-за желания немецкого клуба выкупить трансфер нападающего Мичи Батшуайи.
Перебравшись в Дортмунд из "Челси" в заключительный день зимнего трансферного окна на правах аренды, Батшуайи забил пять голов в трех матчах, чем произвел неизгладимое впечатление на свой новый клуб.
Успехи Мичи заставили "Боруссию" публично заявить о своих намерениях выкупить 24-летнего бельгийца по истечении арендного соглашения. Однако для этого клубу Бундеслиги потребуется сделать очень заманчивое предложение "синим".
"Челси" мог продать Батшуайи еще в январе, но на "Стэмфорд Бридж" не пожелали отказываться от талантливого нападающего, который в 2016 году обошелся лондонскому клубу в 33 миллиона фунтов.
Как утверждает Daily Mail, чтобы по-настоящему заинтересовать "Челси", "Боруссии", возможно, придется предложить взамен 19-летнего Пулишича, который считается одним из ярчайших молодых талантов в мировом футболе.
Интерес к игроку сборной США также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", но ситуация с Батшуайи делает "синих" фаворитом в борьбе за Кристиана.
17.02.2018 20:00
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не заиграет
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будет сменщиком азара на позиции нападающего, контекс шарит))
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пхаха прямой обмен? а хуй сосать не хотите
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бизнес обссыкар
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Вроде как за пулишку 100кк требовать будут, какой нахер обмен на туалетную бумагу?
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норм так за 30 лямов Пулишича в 19 лет заберут, это вам не престарелых Матичей за 50 брать)
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пенси изи топов подписуют
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Бля, обменяйте этого негра на Фекира или Лемара. Нахуй не нужен этот Пулишич.
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ну можно взять.. посмотреть
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Дон Гандон все продумал заранее. Гандон топ
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