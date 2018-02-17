"Челси" готов рассмотреть вариант с обменом Батшуайи на Пулишича

Кристиан Пулишич "Челси" стал фаворитом в борьбе вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича из-за желания немецкого клуба выкупить трансфер нападающего Мичи Батшуайи.

Перебравшись в Дортмунд из "Челси" в заключительный день зимнего трансферного окна на правах аренды, Батшуайи забил пять голов в трех матчах, чем произвел неизгладимое впечатление на свой новый клуб.

Успехи Мичи заставили "Боруссию" публично заявить о своих намерениях выкупить 24-летнего бельгийца по истечении арендного соглашения. Однако для этого клубу Бундеслиги потребуется сделать очень заманчивое предложение "синим".

"Челси" мог продать Батшуайи еще в январе, но на "Стэмфорд Бридж" не пожелали отказываться от талантливого нападающего, который в 2016 году обошелся лондонскому клубу в 33 миллиона фунтов.

Как утверждает Daily Mail, чтобы по-настоящему заинтересовать "Челси", "Боруссии", возможно, придется предложить взамен 19-летнего Пулишича, который считается одним из ярчайших молодых талантов в мировом футболе.

Интерес к игроку сборной США также проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", но ситуация с Батшуайи делает "синих" фаворитом в борьбе за Кристиана.



Метки Батшуайи, Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2018 20:00

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  1. awesome-arsenal 18.02.2018 01:27 # awesome-arsenal
    не заиграет

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  2. kos9k 17.02.2018 21:31 # kos9k
    будет сменщиком азара на позиции нападающего, контекс шарит))

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  3. chr1s8rown 17.02.2018 21:24 # chr1s8rown
    пхаха прямой обмен? а хуй сосать не хотите

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  4. fascll 17.02.2018 21:13 # fascll
    бизнес обссыкар

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  5. fascll 17.02.2018 21:11 # fascll
    Вроде как за пулишку 100кк требовать будут, какой нахер обмен на туалетную бумагу?

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  6. gidro-met 17.02.2018 20:55 # gidro-met
    норм так за 30 лямов Пулишича в 19 лет заберут, это вам не престарелых Матичей за 50 брать)

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  7. j-silver 17.02.2018 20:21 # j-silver
    пенси изи топов подписуют

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  8. ccchelsea 17.02.2018 20:19 # ccchelsea
    Бля, обменяйте этого негра на Фекира или Лемара. Нахуй не нужен этот Пулишич.

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  9. olegxit 17.02.2018 20:05 # olegxit
    ну можно взять.. посмотреть

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  10. g3ndalf 17.02.2018 20:04 # g3ndalf
    Дон Гандон все продумал заранее. Гандон топ

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