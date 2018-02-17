Вернер открыт к переходу в "Юнайтед" и "Сити"

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер признался, что не откажется от возможности перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

21-летний Вернер демонстрирует впечатляющую результативность, забив 37 голов за клуб из Лейпцига в 61 матче. Тимо не знает, когда покинет Бундеслигу, но с вариантами в Европе уже определился: если нападающему поступят предложения из Англии, он в первую очередь рассмотрит вариант с переездом в Манчестер.

"Если брать Германию, то будет непросто отказать "Баварии". Если брать Англию, то любому игроку понравится играть за "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". В Испании все просто – либо "Реал", либо "Барселона".

В каждой стране есть большие клубы. Я не слишком люблю чемпионаты Италии и Франции, но три остальных лиги мне нравятся. Мне не хотелось бы давить на себя, так что давайте посмотрим, что произойдет в будущем", - сообщил Вернер в интервью Sport1.




Метки Вернер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 17.02.2018 19:37 # recyjoed
    Как раз для него. В домашних матчах будет феерить. А вот в гостевых... Все таки у него непереносимость шума. Так что на стадионах где есть фанаты, а не семкопоглощатели, он не выдержит

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  2. isa1873387 17.02.2018 19:04 # isa1873387
    Хотелось бы этого парня в Ливерпуле увидеть!

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  3. fascll 17.02.2018 19:04 # fascll
    Топ что ли? че то замахнулся шибко

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  4. awesome-arsenal 17.02.2018 19:03 # awesome-arsenal
    на замену агуэро вообще залетит

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