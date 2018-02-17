Вернер открыт к переходу в "Юнайтед" и "Сити"

Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер признался, что не откажется от возможности перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

21-летний Вернер демонстрирует впечатляющую результативность, забив 37 голов за клуб из Лейпцига в 61 матче. Тимо не знает, когда покинет Бундеслигу, но с вариантами в Европе уже определился: если нападающему поступят предложения из Англии, он в первую очередь рассмотрит вариант с переездом в Манчестер.



"Если брать Германию, то будет непросто отказать "Баварии". Если брать Англию, то любому игроку понравится играть за "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". В Испании все просто – либо "Реал", либо "Барселона".



В каждой стране есть большие клубы. Я не слишком люблю чемпионаты Италии и Франции, но три остальных лиги мне нравятся. Мне не хотелось бы давить на себя, так что давайте посмотрим, что произойдет в будущем", - сообщил Вернер в интервью Sport1.