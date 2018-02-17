Пол Инс пообещал сыну карманные деньги за победу над "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс пообещал карманные деньги своему сыну Тому, если тот вместе с "Хаддерсфилдом" выбьет "красных дьяволов" из Кубка Англии.

Ранее в этом сезоне "терьерам" уже удалось шокировать "Юнайтед", отпраздновав победу со счетом 2:1 в Премьер-Лиге. В субботу вечером подопечные Жозе Моуриньо совершат еще один визит к "Хаддерсфилду", уже в рамках 5-го раунда Кубка Англии.



В предыдущем раунде турнира 26-летний Инс отметился голом и двумя результативными передачами против "Бирмингема", и теперь Пол надеется, что Том проявит себя и против "дьяволов".



"Это будет важное событие для меня, учитывая проведенные мной годы в "Юнайтед", но еще более важное для Томаса".



"Люди спрашивают меня, кого я буду поддерживать. Я говорю: "Что вы имеете ввиду? Моя кровь и плоть играет за "Хаддерсфилд", и я хочу, чтобы он победил". Если он все сделает правильно, то получит карманные деньги!"



"После каждого сыгранного им матча мы садимся и заново разбираем некоторые вещи на видео — не как отец и сын, а, скорее, как тренер и игрок. Иногда я могу сказать, что ему нужно поработать над тем или этим на тренировках".



"Он любит футбол, и у него футбольные гены. Приятно, что у него есть эта страсть, не все игроки обладают этим в наши дни", — цитирует Инса-старшего Daily Mirror.