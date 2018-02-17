Агент: "Конте не оставит "Челси" на полпути"

Антонио Конте Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы главного тренера "Челси" Антонио Конте, считает, что следующий сезон его клиент проведет на "Стэмфорд Бридж".

Провальная защита чемпионского титула и постоянные ссоры с руководством клуба по поводу трансферов называются среди главных причин, по которым "Челси" может указать Конте на дверь по окончании сезона.

Сам Антонио неоднократно говорил, что планирует отработать до конца свой контракт, рассчитанный до лета 2019 года. Его агент также уверен, что Конте не бросит "Челси", несмотря на вариант с возвращением в сборную Италии.

"Конте уже получил опыт работы со сборной и вообще предпочитает тренировать клуб на ежедневной основе".

"В следующем сезоне я вижу Антонио в "Челси", его контракт рассчитан еще на полтора сезона. Он не любит оставлять незавершенные дела", - сообщил Пасторелло Rai.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 17:00

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  1. batsmashina 17.02.2018 18:53 # batsmashina
    Лучший сезон МЮ за последние годы:
    2 Манчестер Юнайтед 27 56
    Лучший сезон Ливерпуля за последние годы:
    3 Ливерпуль 27 54








    ПРОПАСТЬ









    Провальный сезон Челси:

    4 Челси 27 53

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  2. psycho1 17.02.2018 17:11 # psycho1
    Т.е. всё-таки окончательно их развалит? Ну чтож, Конте верим !

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  3. olegxit 17.02.2018 17:09 # olegxit
    Конте верим ! Удачи )

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