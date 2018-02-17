Моуриньо не взял Погба на игру с "Хаддерсфилдом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо солгал, заверив, что полузащитник Поль Погба сыграет в матче пятого раунда Кубка Англии с "Хаддерсфилдом". Француз пропустит игру из-за болезни.
Накануне Моуриньо разразился гневным спичем в адрес журналистов, которые муссируют слухи о его конфликте с Погба. Жозе назвал "ложью" сообщения о своей ссоре с французом и заверил, что Поль обязательно сыграет против "Хаддерсфилда" сегодня вечером.
Однако слова Моуриньо разошлись с делом. Как передает официальный твиттер "Юнайтед", Погба пропустит выезд на "Джон Смитс" — 24-летнего полузащитника сразила болезнь.
"Поль Погба пропустит сегодняшний матч Кубка Англии с "Хаддерсфилдом" из-за болезни. Его место в составе займет Итан Хэмилтон из молодежной команды", - гласит заявление клуба с "Олд Траффорд".
17.02.2018 16:00
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Что и следовало ожидать, начались тёрки с приходом Санчеса из-за зарплаты...
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Где дух МЮ...не команда,а сборище говномесов какое то собралась во главе с главным долбаебом Мавром...эх плять САФА на вас не хватает!!!Такую команду развали,аж пиздить вас не интересно стало!
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Начинает разваливать команду. Всё по одному сценарию
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Терьеры под руководством кинолога — друга Клоппа, покусают обезьян...
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сразила болезнь. Прямо как Коутиньо в августе и начале января
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пкпа около-топ говорили.
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Просто 105
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разумно
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