Моуриньо не взял Погба на игру с "Хаддерсфилдом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо солгал, заверив, что полузащитник Поль Погба сыграет в матче пятого раунда Кубка Англии с "Хаддерсфилдом". Француз пропустит игру из-за болезни.

Накануне Моуриньо разразился гневным спичем в адрес журналистов, которые муссируют слухи о его конфликте с Погба. Жозе назвал "ложью" сообщения о своей ссоре с французом и заверил, что Поль обязательно сыграет против "Хаддерсфилда" сегодня вечером.



Однако слова Моуриньо разошлись с делом. Как передает официальный твиттер "Юнайтед", Погба пропустит выезд на "Джон Смитс" — 24-летнего полузащитника сразила болезнь.



"Поль Погба пропустит сегодняшний матч Кубка Англии с "Хаддерсфилдом" из-за болезни. Его место в составе займет Итан Хэмилтон из молодежной команды", - гласит заявление клуба с "Олд Траффорд".