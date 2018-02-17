Моуриньо не взял Погба на игру с "Хаддерсфилдом"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо солгал, заверив, что полузащитник Поль Погба сыграет в матче пятого раунда Кубка Англии с "Хаддерсфилдом". Француз пропустит игру из-за болезни.

Накануне Моуриньо разразился гневным спичем в адрес журналистов, которые муссируют слухи о его конфликте с Погба. Жозе назвал "ложью" сообщения о своей ссоре с французом и заверил, что Поль обязательно сыграет против "Хаддерсфилда" сегодня вечером.

Однако слова Моуриньо разошлись с делом. Как передает официальный твиттер "Юнайтед", Погба пропустит выезд на "Джон Смитс" — 24-летнего полузащитника сразила болезнь.

"Поль Погба пропустит сегодняшний матч Кубка Англии с "Хаддерсфилдом" из-за болезни. Его место в составе займет Итан Хэмилтон из молодежной команды", - гласит заявление клуба с "Олд Траффорд".




Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1679

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  1. anry32 17.02.2018 19:14 # anry32
    Что и следовало ожидать, начались тёрки с приходом Санчеса из-за зарплаты...

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  2. liverpool1892est 17.02.2018 18:16 # liverpool1892est
    Где дух МЮ...не команда,а сборище говномесов какое то собралась во главе с главным долбаебом Мавром...эх плять САФА на вас не хватает!!!Такую команду развали,аж пиздить вас не интересно стало!

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  3. skydreams 17.02.2018 18:02 # skydreams
    Начинает разваливать команду. Всё по одному сценарию

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  4. scouser2005 17.02.2018 17:48 # scouser2005
    Терьеры под руководством кинолога — друга Клоппа, покусают обезьян...

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  5. farot 17.02.2018 16:35 # farot
    сразила болезнь. Прямо как Коутиньо в августе и начале января

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  6. chr1s8rown 17.02.2018 16:34 # chr1s8rown
    пкпа около-топ говорили.

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  7. gandalf 17.02.2018 16:33 # gandalf
    Просто 105

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  8. sj606 17.02.2018 16:14 # sj606
    разумно

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