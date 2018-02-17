Вермалену грустно наблюдать за происходящим в "Арсенале"

Уилшир и Мустафи Защитник "Барселоны" Томас Вермален признался, что ему печально наблюдать за игрой и результатами "Арсенала".

Перед отъездом на "Ноу Камп" в 2014 году бельгиец провел пять сезонов за "Арсенал" и даже носил капитанскую повязку, а теперь наблюдает за происходящим на "Эмирейтс" со стороны. По словам Томаса, его печалит ситуация, при которой "канониры" могут вновь остаться без Лиги Чемпионов.

"Печально видеть, как они испытывают проблемы и проигрывают. "Арсенал" – прекрасный клуб с великолепным стадионом. Многие восхищаются их стилем игры".

"Уверен, если бы в клубе знали о единственной причине проблем, ее давно бы уже решили. Я всегда говорю: будьте осторожны в своих желаниях. Я не знаю, что происходит в клубе прямо сейчас, но "Арсенал" способен бороться за титул, это точно".

"Поверьте, увольнение тренера далеко не всегда становится решением проблем. Мистер Венгер многое сделал для клуба, он выполняет фантастическую работу. Думаю, он подходящий человек для того, чтобы двигать клуб вперед", - сообщил Вермален в интервью The Guardian.




Метки Арсенал, Вермален

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. anry32 17.02.2018 19:21 # anry32
    Значит дело не в "великолепном стадионе", не хватает ещё чего-то...

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  2. liverpool1892est 17.02.2018 18:18 # liverpool1892est
    Капитан Хрустального завода может говорить ,что хошь!

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  3. redwhitegun 17.02.2018 18:04 # redwhitegun
    Посмотрите ка кто снизошел с небес. Сам великий упомянул Арсенал хорошим словом... Это честь для нас.

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  4. olmarchik 17.02.2018 15:32 # olmarchik
    Вермален - лаки-псевдо-пенсионер. Бутсы на гвоздь не вешал, в Китай или Катар не сваливал, но сидит на лавке в одном из сильнейших клубов мира, и тупо пожинает плоды успеха своих партнеров. Красавчик, никто в нем даже еврея не распознал

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  5. raka-eve 17.02.2018 15:03 # raka-eve
    Вермален за 4 года после ухода из Арсенала провел меньше 30 матчей в чемпионатах Испании и Италии. Уж кого тут и надо жалеть, так это самого Вермалена.

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