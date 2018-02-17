Вермалену грустно наблюдать за происходящим в "Арсенале"

Защитник "Барселоны" Томас Вермален признался, что ему печально наблюдать за игрой и результатами "Арсенала".

Перед отъездом на "Ноу Камп" в 2014 году бельгиец провел пять сезонов за "Арсенал" и даже носил капитанскую повязку, а теперь наблюдает за происходящим на "Эмирейтс" со стороны. По словам Томаса, его печалит ситуация, при которой "канониры" могут вновь остаться без Лиги Чемпионов.



"Печально видеть, как они испытывают проблемы и проигрывают. "Арсенал" – прекрасный клуб с великолепным стадионом. Многие восхищаются их стилем игры".



"Уверен, если бы в клубе знали о единственной причине проблем, ее давно бы уже решили. Я всегда говорю: будьте осторожны в своих желаниях. Я не знаю, что происходит в клубе прямо сейчас, но "Арсенал" способен бороться за титул, это точно".



"Поверьте, увольнение тренера далеко не всегда становится решением проблем. Мистер Венгер многое сделал для клуба, он выполняет фантастическую работу. Думаю, он подходящий человек для того, чтобы двигать клуб вперед", - сообщил Вермален в интервью The Guardian.