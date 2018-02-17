Пюэль рад, что болельщики "Лестера" поддержали Махреза

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль рад, что болельщики "Лестера" радушно приняли назад вингера Рияда Махреза, порывавшегося покинуть клуб в январе.

После того как "Лестер" отказался продавать Махреза в "Манчестер Сити", Рияд устроил длительную забастовку, которую прервал только на прошлой неделе – аккурат перед выездом на "Этихад".



Накануне вечером Рияд впервые появился перед родной публикой "Кинг Пауэр" после громких событий. Махрез ассистировал Джейми Варди в матче пятого раунда Кубка Англии с "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему "лисы" пробились в четвертьфинал.



Вдобавок вингер получил теплый прием от домашней публики и гром аплодисментов, уходя на замену. Пюэль рад, что сага с уходом Махреза осталась в прошлом, а болельщики поддержали 27-летнего игрока.



"Теперь все позади. Рияд вернулся, показал фирменную игру, а болельщики оказали ему теплую поддержку. Я говорил это раньше, но скажу вновь: в такой ситуации очень важно сохранять единство".



"Самое главное, что мы победили, а зрители вновь увидели, как Джейми и Рияд хорошо понимают друг друга на поле. Рияд немного расстроился из-за того, что не забил, но это даже хорошо", - цитирует Пюэля ESPN.