Пюэль рад, что болельщики "Лестера" поддержали Махреза

Рияд Махрез Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль рад, что болельщики "Лестера" радушно приняли назад вингера Рияда Махреза, порывавшегося покинуть клуб в январе.

После того как "Лестер" отказался продавать Махреза в "Манчестер Сити", Рияд устроил длительную забастовку, которую прервал только на прошлой неделе – аккурат перед выездом на "Этихад".

Накануне вечером Рияд впервые появился перед родной публикой "Кинг Пауэр" после громких событий. Махрез ассистировал Джейми Варди в матче пятого раунда Кубка Англии с "Шеффилд Юнайтед", благодаря чему "лисы" пробились в четвертьфинал.

Вдобавок вингер получил теплый прием от домашней публики и гром аплодисментов, уходя на замену. Пюэль рад, что сага с уходом Махреза осталась в прошлом, а болельщики поддержали 27-летнего игрока.

"Теперь все позади. Рияд вернулся, показал фирменную игру, а болельщики оказали ему теплую поддержку. Я говорил это раньше, но скажу вновь: в такой ситуации очень важно сохранять единство".

"Самое главное, что мы победили, а зрители вновь увидели, как Джейми и Рияд хорошо понимают друг друга на поле. Рияд немного расстроился из-за того, что не забил, но это даже хорошо", - цитирует Пюэля ESPN.




Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 14:00

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  1. chr1s8rown 17.02.2018 15:33 # chr1s8rown
    только пидоразы называют его крысой . крысы убежали в щельси 2 года назад

    (ответить)

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