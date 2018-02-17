Алонсо сыграет с "Барселоной", Бакайоко – нет

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо успеет восстановиться к матчу с "Барселоной", а вот полузащитник Тьемуэ Бакайоко пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Алонсо пропустил два последних матча за "синих" из-за травм задней поверхности бедра и голеностопа. В его отсутствие левый фланг прикрывали необстрелянный новичок "Челси" Эмерсон Палмери и номинальный правый защитник Давиде Дзаппакоста.



После победы над "Халлом" в рамках пятого раунда Кубка Англии рулевой "синих" Антонио Конте поведал, что испанец успеет восстановиться к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барсы". Состояние же Бакайоко, не игравшего с провального матча против "Уотфорда", до сих пор вызывает у тренера вопросы.



"Алонсо в форме и готов сыграть. Что касается Бакайоко, то я не думаю, что он сможет выйти на поле", - приводит слова Конте ESPN.