Алонсо сыграет с "Барселоной", Бакайоко – нет

Бакайоко и Алонсо Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо успеет восстановиться к матчу с "Барселоной", а вот полузащитник Тьемуэ Бакайоко пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Алонсо пропустил два последних матча за "синих" из-за травм задней поверхности бедра и голеностопа. В его отсутствие левый фланг прикрывали необстрелянный новичок "Челси" Эмерсон Палмери и номинальный правый защитник Давиде Дзаппакоста.

После победы над "Халлом" в рамках пятого раунда Кубка Англии рулевой "синих" Антонио Конте поведал, что испанец успеет восстановиться к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барсы". Состояние же Бакайоко, не игравшего с провального матча против "Уотфорда", до сих пор вызывает у тренера вопросы.

"Алонсо в форме и готов сыграть. Что касается Бакайоко, то я не думаю, что он сможет выйти на поле", - приводит слова Конте ESPN.




Метки Алонсо, Бакайоко, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 17.02.2018 17:49 # chelsea1983
    Стилевой ноги со штрафного положит

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  2. mo-mo 17.02.2018 16:06 # mo-mo
    один х*й что с ними и без них все равно будут деклассированы барсой

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  3. blackdreamer 17.02.2018 14:02 # blackdreamer
    щолсей собрал лютых топарей в пз
    лет 5 назад я бы орнул знатно если бы мне сказали что они купят такое гавно
    а сейчас это реальность
    дринкоутер
    баркли
    бокаёки
    ну лютейшие топари уровня шинника

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  4. stark7 17.02.2018 13:58 # stark7
    Фуууу, пронесло....

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  5. blueswin 17.02.2018 13:41 # blueswin
    Даже Конте признаёт что Бакайоко не готов играть на профессиональном уровне, хотя и здоров. Надеюсь Дринквоутер будет в тонусе в ближайшие матчи он нужен будет. Тем более что против Барселоны и Сити возможно будет играть сразу с 3-мя полузащитниками.

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  6. chelsealondon 17.02.2018 13:30 # chelsealondon
    Топовая новость....
    Только на ноу камп?....
    20 го не сыграет чтоли....

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  7. eden10 17.02.2018 13:23 # eden10
    Даааааа
    Ура бля

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  8. rentv 17.02.2018 13:16 # rentv
    Пизда барсе

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  9. farot 17.02.2018 13:15 # farot
    Визит на Ноу Камп только через 3 недели

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