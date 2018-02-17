Алонсо сыграет с "Барселоной", Бакайоко – нет
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо успеет восстановиться к матчу с "Барселоной", а вот полузащитник Тьемуэ Бакайоко пропустит первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Алонсо пропустил два последних матча за "синих" из-за травм задней поверхности бедра и голеностопа. В его отсутствие левый фланг прикрывали необстрелянный новичок "Челси" Эмерсон Палмери и номинальный правый защитник Давиде Дзаппакоста.
После победы над "Халлом" в рамках пятого раунда Кубка Англии рулевой "синих" Антонио Конте поведал, что испанец успеет восстановиться к визиту на "Стэмфорд Бридж" "Барсы". Состояние же Бакайоко, не игравшего с провального матча против "Уотфорда", до сих пор вызывает у тренера вопросы.
"Алонсо в форме и готов сыграть. Что касается Бакайоко, то я не думаю, что он сможет выйти на поле", - приводит слова Конте ESPN.
17.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Стилевой ноги со штрафного положит
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один х*й что с ними и без них все равно будут деклассированы барсой
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щолсей собрал лютых топарей в пз
лет 5 назад я бы орнул знатно если бы мне сказали что они купят такое гавно
а сейчас это реальность
дринкоутер
баркли
бокаёки
ну лютейшие топари уровня шинника
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Фуууу, пронесло....
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Даже Конте признаёт что Бакайоко не готов играть на профессиональном уровне, хотя и здоров. Надеюсь Дринквоутер будет в тонусе в ближайшие матчи он нужен будет. Тем более что против Барселоны и Сити возможно будет играть сразу с 3-мя полузащитниками.
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Топовая новость....
Только на ноу камп?....
20 го не сыграет чтоли....
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Даааааа
Ура бля
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Пизда барсе
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Визит на Ноу Камп только через 3 недели
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