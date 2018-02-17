Набиль Фекир — цель номер один "Арсенала" на лето

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер определился со своей трансферной целью номер один на грядущее лето, избрав на эту роль полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Этой зимой Венгеру удалось укрепить атакующую линию своей команды с помощью Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга. Также важным событием для лондонского клуба стало подписание нового контракта с Месутом Озилом.



Тем не менее, "канониры" все еще уступают по атакующей мощи некоторым конкурентам из Премьер-Лиги, поэтому летом Венгер продолжит искать усиление. Как стало известно Daily Mail, больше других Арсен жаждет видеть на "Эмирейтс" своего соотечественника Фекира.



По информации издания, скаут "Арсенала" Жиль Гриманди внимательно следит за успехами Фекира и регулярно отчитывается об этом перед Венгером. "Канониры" придерживаются очень высокого мнения об игроке, который в этом сезоне только в Лиге 1 забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.



Ожидается, что Набиль будет ключевой фигурой сборной Франции на Чемпионате Мира в России грядущим летом. Опасаясь, что цена за Фекира может подскочить, Венгер хочет договориться с "Лионом" до стартующего в июне турнира.



"Лион" не горит желанием отпускать Фекира, но прежде уже демонстрировал, что готов к расставанию со своими звездами по правильной цене. Например, так было прошлым летом, когда нападающий Александр Лакасетт как раз отправился в "Арсенал" по сделке стоимостью 53 миллиона фунтов.



Что касается Фекира, то его стоимость может составить около 45 млн. фунтов. Венгер готов расстаться с такой суммой ради игрока, которого ранее сватали в "Реал".



