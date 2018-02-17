Набиль Фекир — цель номер один "Арсенала" на лето
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер определился со своей трансферной целью номер один на грядущее лето, избрав на эту роль полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.
Этой зимой Венгеру удалось укрепить атакующую линию своей команды с помощью Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга. Также важным событием для лондонского клуба стало подписание нового контракта с Месутом Озилом.
Тем не менее, "канониры" все еще уступают по атакующей мощи некоторым конкурентам из Премьер-Лиги, поэтому летом Венгер продолжит искать усиление. Как стало известно Daily Mail, больше других Арсен жаждет видеть на "Эмирейтс" своего соотечественника Фекира.
По информации издания, скаут "Арсенала" Жиль Гриманди внимательно следит за успехами Фекира и регулярно отчитывается об этом перед Венгером. "Канониры" придерживаются очень высокого мнения об игроке, который в этом сезоне только в Лиге 1 забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
Ожидается, что Набиль будет ключевой фигурой сборной Франции на Чемпионате Мира в России грядущим летом. Опасаясь, что цена за Фекира может подскочить, Венгер хочет договориться с "Лионом" до стартующего в июне турнира.
"Лион" не горит желанием отпускать Фекира, но прежде уже демонстрировал, что готов к расставанию со своими звездами по правильной цене. Например, так было прошлым летом, когда нападающий Александр Лакасетт как раз отправился в "Арсенал" по сделке стоимостью 53 миллиона фунтов.
Что касается Фекира, то его стоимость может составить около 45 млн. фунтов. Венгер готов расстаться с такой суммой ради игрока, которого ранее сватали в "Реал".
17.02.2018 12:30
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Последние комментарии:
Лол
И это команда, которую все позиционируют как нечто ужасное? Бля да Эйбар сильнее их на две головы по игре. Должны разъебать это гавно во вторник.
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Кстати, говоря о том, что "ватники" тупые и не способны понять, что власть их обманывает, нужно учитывать, что при действующей власти хорошо:
a) чиновникам
б) Судебной власти
в) Силовикам
г) Военным
И они могут вполне сознательно понимать, что творится в стране, но смены власти не хотеть. А ещё у них есть семьи и друзья. Вот
(ответить)
Нах арсенал !! Кто считает что короли пройдут Барселону ????!
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Далбаёбик раздухарился после победы щ0льси над аутсайдером ЧШ)) тем забавнее будет видеть его отсутствие, когда он съебется с фапли после матча помойки с Барсой))
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барса эйбару всего 1 закатили, основой))) та им пи3да будет на Бридже, надо делать счет нецензурным чтобы на камп ноу резервом откатать и пройти дальше
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когда хохлу пообещали сотку гривен:
https://vk.com/video-42923159_456239412
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Как будут оправдываться пенсы после всоса Барсе будет забавно.
Кризисная Барса без тренера - против чемпиона Англии с лучшим тактиком и стратегом.+Мората на пике.
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ору, у барсы основа катает с эйбаром, какие же ссыкуняры) еще больше ору, коут и дембеле 240 млн а двоих сидят на лавке, хахаха)
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Отличная была бы замена Коуту
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Если бы запустил стрим с тем, как сижу на фапле и всех тролю, вы бы на такое смотрели?
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Почеттино: "Болельщики покупают билеты ради наслаждения футболом, а не трофеями"
17 Февраля 2018, 15:38,
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что важнее показывать качественный футбол, чем выигрывать трофеи любым путем.
"Люди говорят, что мы играем в отличный футбол, но это не имеет никакого смысла, если мы не выигрываем трофеи. Смешно такое слышать, это неправда. Болельщики покупают билеты, чтобы получить удовольствие от футбола любимой команды. Если вам удается выиграть трофей - замечательно, но это может случиться лишь в конце сезона, а в футбол мы играем каждый день", - цитирует Поччетино Sky Sports.
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Уже Ашоту замену ищут.. не тащит он Орсенол :)
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Национальная гордость в принципе присуща отнюдь не лучшей части человечества. Вполне естественно гордиться образованием, уважением в обществе, хорошей работой, материальным достатком, но не фактором, данным при рождении. Но, поскольку всё вышеперечисленное у большинства русских отсутствует в принципе, а смирить неутолимую потребность гордиться хоть чем-то не получается, ничего, кроме аксиомы «русское – значит лучшее!», ему не остаётся.
Уверенность ватника в абсолютном величии России не поколеблет ничто. На вопрос «почему ты так считаешь?» он после пятиминутного размышления промычит что-то про её площадь, победу в «ВОВ» (которая, само собой – исключительная заслуга русских и никого более) и полёт «героя» Гагарина. Причём таких ватников – один на сотню, остальные же 99 в ответ на такой вопрос разразятся бессвязным матом и угрозами анального изнасилования.
Кроме РФ, великими государствами были лишь СССР и РИ. Бесславный их развал в ватном сознании никоим образом не диссонирует с «величием».
Основной ватный фетиш – это российская армия, «никогда не знавшая поражений». Даже не пытайтесь объяснить русскому, как в течение всего XX века что императорская, что советская, что российская армии только и делали, что позорились на весь мир.
Ватник твёрдо знает, что ржавые советские боеголовки за пару часов могут оставить от всего остального мира лишь радиоактивный пепел, но при этом самой России в случае ядерного конфликта ничего не угрожает, в силу непреложного постулата «российские ракеты и ПРО – лучшие». Сам же он во время службы намного чаще имел дело с бутылками, половыми тряпками и чужими портянками, чем с автоматом, но когда это умаляло русскую гордость?
История России – это предмет особой гордости. Разумеется, она «самая великая и богатая в мире». Все познания ватного индивидуума о ней ограничиваются тем, что «Россия всех всегда побеждала». Того, что его собственных предков секли на конюшне и меняли на собак, ватник не знает. Впрочем, если узнает, то это только прибавит ему гордости.
Ватник люто гордится «самой великой в мире русской культурой», хотя его собственные культурные потребности ограничиваются русским рэпом, чтением бесплатных газет, ментовскими сериалами и «Камеди-клабом». Немногие явления русской культуры, действительно заслуживающие уважения, ватник не считает нужным удостоить своим вниманием. Он ни разу за всю жизнь не посетит Эрмитаж или Русский музей, не возьмёт в руки роман Достоевского, а о Тарковском и вовсе никогда не услышит.
Ватник гордо заявляет, что советское/российское образование – «лучшее в мире», несмотря на то, что его высокообразованные родители заряжали воду от телевизора, а самого его отчислили из школы в 15 лет.
Ватник считает, что русский язык – самый сложный и красивый в мире, но при этом он не в состоянии написать ни одной фразы без грубейших ошибок. Знание же ватником иностранных языков ограничивается словом «fuck».
Ватник свято уверен в том, что «русские девушки – самые красивые, а русские парни – самые сильные и смелые в мире». Его уверенность нисколько не колеблется из-за того, что россиянки – самые толстые женщины Европы, а россиян ежедневно сажают на бутылку все, кому не лень. Приписывание своим собратьям по 47-ой хромосоме исключительных качеств – вообще одно из любимых занятий русских. Они и «самые умные» (невзирая на то, что вклад русских в мировую науку ничтожен), и «самые отзывчивые», и «самые добрые», и «самые справедливые» (невзирая на то, даже по официальной лживой статистике убивают друг друга в 10 раз чаще, чем европейцы).
Ватник безоговорочно верит любой картинке из Интернета, «доказывающей величие» России и русских. Особенной его любовью пользуются цитаты выдающихся людей, то, что они никогда не произносили приписываемых им слов, или же их высказывания имели диаметрально противоположный смысл, для ватника не имеет никакого значения.
В понимании ватника весь мир завидует русским, его нисколько не смущает то, что Россия находится на почётном 95-м месте в мире по качеству жизни.
Ни у одного народа мира склонность к безудержному самовосхвалению не сочетается с никчёмностью и отсталостью в такой степени, как у русских. Никто не гордится своим происхождением, при этом утопая в луже с дерьмом.
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Норм красная машина ебёт пендосов.
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Дубль в ворота "ПСЖ" довёл число голов нападающего "Реала" Криштиану Роналду в Лиге чемпионов до 116.
Это больше, чем забили 463 команды из 511, которые когда-либо участвовали в турнире.
В том числе, это больше, чем забил "Манчестер Сити". "Горожане" провели в ЛЧ 59 матчей и забили 106 голов.
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Best season of liverka, attacking football - kicked out of the FA Cup
Chelsea in crisis, a lot of injuries - first team to cruise into the quarter-finals, cryyyyyyyyy))))
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Крутой игрок.
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Я знаю уже счет первого матча пинсов против Барсы.
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Решит их проблемы в опорной и в обороне. Да и Чеха на изи подменит.
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Единственный клуб который имел Барсу при каждой встрече в Лиге Чемпионов - ЛИВЕРПУЛЬ
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