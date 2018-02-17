Жиру испытал облегчение после первого гола за "Челси"

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что с облегчением выдохнул, забив первый гол за "синих".

Накануне вечером Жиру принял непосредственное участие в разгроме "Халла" в рамках пятого раунда Кубка Англии (5:0). Оливье, перебравшийся на "Стэмфорд Бридж" из "Арсенала" этой зимой, отметился голом и сделал две результативные передачи.

Памятуя о промахах в предыдущих матчах за "Челси", Оливье испытал облегчение, забив своей дебютный гол за "синих". 31-летний нападающий уверен, что теперь все пойдет как по маслу.

"Если честно, я даже немного заждался первого гола за "Челси". У меня были моменты в предыдущих играх, поэтому да, было очень очень важно забить дебютный гол. Теперь можно выдохнуть с облегчением".

"Нам было важно оправиться от поражения с "Уотфордом", и мы сделали это, победив "Вест Бромвич" и "Халл". Мы забили семь голов и оба раза сыграли на ноль – то, что нужно после такого неутешительного результата", - сообщил Жиру BT Sport.




Метки Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2018 12:00

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  1. saladdin81 17.02.2018 13:37 # saladdin81
    Удачи тебе канонир.

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  2. blackdreamer 17.02.2018 12:46 # blackdreamer
    получил стакан уринки

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  3. manutd-20champ 17.02.2018 12:19 # manutd-20champ
    как в туалет сходил

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  4. kunag91 17.02.2018 12:05 # kunag91
    4-0 ж выиграли

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