Жиру испытал облегчение после первого гола за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что с облегчением выдохнул, забив первый гол за "синих".

Накануне вечером Жиру принял непосредственное участие в разгроме "Халла" в рамках пятого раунда Кубка Англии (5:0). Оливье, перебравшийся на "Стэмфорд Бридж" из "Арсенала" этой зимой, отметился голом и сделал две результативные передачи.



Памятуя о промахах в предыдущих матчах за "Челси", Оливье испытал облегчение, забив своей дебютный гол за "синих". 31-летний нападающий уверен, что теперь все пойдет как по маслу.



"Если честно, я даже немного заждался первого гола за "Челси". У меня были моменты в предыдущих играх, поэтому да, было очень очень важно забить дебютный гол. Теперь можно выдохнуть с облегчением".



"Нам было важно оправиться от поражения с "Уотфордом", и мы сделали это, победив "Вест Бромвич" и "Халл". Мы забили семь голов и оба раза сыграли на ноль – то, что нужно после такого неутешительного результата", - сообщил Жиру BT Sport.