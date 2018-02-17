Почеттино: "Тоттенхэм" сосредоточен на больших трофеях"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что строит команду, заточенную на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Когда речь заходит о том впечатляющем прогрессе, которого добились "шпоры" при Почеттино, скептики спешат напомнить, что Маурисио до сих пор ничего не выиграл, а на следующей неделе лондонский клуб справит ровно 10 лет без трофеев.



Тем не менее, Кубок Англии и Кубок Лиги — это не те трофеи, которые по-настоящему интересуют Почеттино, хотя они и выглядят реалистичными целями. Аргентинский тренер хочет большего.



"Я слышал много всего насчет завоевания трофеев, и за последние 10 лет было немало примеров, когда спустя шесть месяцев после завоевания трофеев вроде Кубка Англии или Кубка Лиги клубы увольняют своих тренеров".



"Ты можешь попытаться выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги, если будешь беречь своих лучших игроков для этих соревнований, забывая о Премьер-Лиге и о борьбе за топ-4".



"Однако нам нужно мыслить о завоевании больших трофеев вроде Лиги Чемпионов. Мы под давлением от необходимости побеждать в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге. Это не означает, что я не хочу выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги, но в процессе строительства команды с победным духом такое отношение нормально".



"Просто важно найти правильный баланс, и если "Тоттенхэм" сможет быть стабилен, будет регулярно попадать в топ-4, тогда, возможно, наступит момент, чтобы сосредоточиться на завоевании трофея вроде Кубка Англии. Было бы великолепно однажды пройти в этом соревновании весь путь до конца", — цитирует Почеттино Sky Sports.