Кэррик видит в Мактоминее своего преемника

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его преемником должен стать 21-летний полузащитник Скотт Мактоминей.

Как известно, Кэррик собирается завершить игровую карьеру в конце сезона, чтобы затем войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо. Очевидно, что после потери такого игрока "красные дьяволы" могут задуматься о покупке новичка, однако Майкл советует клубу обратить внимание на собственного воспитанника.



"У Скотти замечательно получается. Он добился замечательного прогресса в последние 6-12 месяцев, он все чаще тренируется с нами. Вы можете видеть, что он готов к любому вызову, независимо от окружения. Он атлет. Он силен, быстро и очень хорошо работает с мячом. У него есть все атрибуты, чтобы построить действительно хорошую карьеру. Ему просто нужно брать передышку в правильные моменты, и пока у него получается".



"Он жаждет учиться и слушать. Это одно из самых важных качеств для молодого парня. Конечно, я здесь, чтобы помочь ему, и я постараюсь сделать все возможное. Знаю, однажды он займет мое место, однако я не боюсь этого и не пытаюсь сбить его с пути, потому что важно помогать будущему, и Скотт определенно является нашим будущим. Моя ответственность заключается в том, чтобы помочь ему. Мне действительно приятно наблюдать, как молодые парни приходят и получают свой шанс", — сообщил Кэррик MUTV.