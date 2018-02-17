Четверо игроков "Вест Бромвича" извинились за похищение такси

Игроки "Вест Бромвича" Боаз Майхилл, Джонни Эванс, Гарет Бэрри и Джейк Ливермор извинились за скандальный инцидент во время тренировочного сбора в Испании.

Напомним, накануне клуб с "Хоторнс" объявил, что проводит внутреннее расследование в отношении четырех своих игроков, которые угнали такси в Барселоне, чтобы вернуться в свой отель.



И хотя в своем заявлении "дрозды" не назвали имена провинившихся игроков, те быстро обнаружили себя. Как оказалось, на ночные приключения в Барселоне потянуло капитана команды Эванса, имеющих на своем счету матчи за сборную Англии Бэрри и Ливермора, а также резервного голкипера Майхилла.



"Мы считаем важным назвать себя из-за уважения к своим партнерам по команде, которых в противном случае могли бы заподозрить в случившемся", — говорится в опубликованном заявлении четверки игроков с извинениями.



Столь вопиющее нарушение дисциплины совершенно не красит команду, которая прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, поэтому на пресс-конференции в пятницу главный тренер Алан Пардью не стал скрывать своего разочарования.



"Они нарушили режим, и это неприемлемо. Я чувствую, что они слегка подвели меня", — говорил Пардью.