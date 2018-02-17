"Челси" разгромил "Халл" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Виллиан и Оливье Жиру "Челси" уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Англии, отправив в ворота "Халла" четыре безответных мяча, причем все четыре — еще в первом тайме.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" открыли счет уже на второй минуте, когда "тигры" потеряли мяч на своей половине поля, а Виллиан нанес крученый удар в притирку со штангой с подступов к штрафной площади — 1:0.

Гол лишь придал "синим" уверенности. Команда Антонио Конте продолжила атаковать, регулярно выходя на ударные позиции. Отличный момент имел Оливье Жиру, пробив в касание над перекладиной.

На 27-й минуте "Халл" ожидаемо пропустил во второй раз. Сеск Фабрегас выполнил заброс из глубины поля на Педро, который технично опустил мяч вниз, а вторым касанием поразил ворота — 2:0.

Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Жиру поборолся за мяч вблизи чужой штрафной, а затем позволил Виллиану нанести бильярдный удар с дистанции — 3:0.

Под занавес тайма отличился и сам Жиру, в касание отправив мяч в ближний угол ворот с пары метров с передачи вдоль лицевой линии от Эмерсона Палмери — 4:0.

В начале второго тайма "Халлу" предоставилась возможность размочить счет. Фабрегас поставил подножку Харри Уилсону, и рефери назначил пенальти. Однако опытный Вилли Кабальеро подчистил осечку партнера, отразив удар Дэвида Мейлера с 11-метровой отметки.

После перерыва "синие" откровенно расслабились, но ровно настолько, чтобы сдержать соперника. Других больших моментов, кроме нереализованного пенальти, "тигры" практически не имели.

Еще в одном матче этого вечера "Лестер" вырвал минимальную победу у "Шеффилд Юнайтед". Рияд Махрез выполнил навес с фланга, а Джейми Варди неотразимо пробил головой.

"Челси" — "Халл" — 4:0 (4:0)

Голы: Виллиан 2, 32, Педро 27, Жиру 42.

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кэхилл, Ампаду, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабрегас (Скотт 62), Палмери, Виллиан, Жиру (Мората 70), Педро (Хадсон-Одои 45).

"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:0 (0:0)

Гол: Варди 66.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Ибора, Махрез (Джеймс 90), Грей, Ихеаначо, Варди (Олбрайтон 84).



Метки Кубок Англии, Лестер, обзор матча, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2018 00:55

Количество просмотров Просмотров: 3095

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Последние комментарии:




  1. cfc000000 17.02.2018 07:13 # cfc000000
    капец ампаду бесит. Лицо бл9дское, поведение не о чем. В свои 17 лет размахивает руками, показывает кто как должен играть, а на деле сам 0. В общем не впечатлил игрой, не дорастёт до основы - продадут в ЧШ

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  2. kingoflondon 17.02.2018 06:53 # kingoflondon
    Тоже самое будет и с Барселоной

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  3. scouser2005 17.02.2018 06:49 # scouser2005
    Когда от Барсы отсосут?

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  4. bmw-e34 17.02.2018 05:31 # bmw-e34
    Норм матч вчера был, Чилси молодцы. Только вот Рюдегер чет совсем дно, кпд 0.

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  5. mr-s1n1st3r 17.02.2018 04:35 # mr-s1n1st3r
    Кажется, эту синюю машину уже не остановить.
    Вест Бром 4:0
    Халл 3:0
    Пора хату пилить на следующую игру 5:0.

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  6. electric 17.02.2018 04:19 # electric
    Единственный возможный (нет) трофей для чулси.

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  7. tursa 17.02.2018 03:06 # tursa
    без озара любого вынесут

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  8. mancityman 17.02.2018 01:45 # mancityman
    далбаёбик, далбаёбиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик

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  9. blackdreamer 17.02.2018 01:36 # blackdreamer
    повылазили глоры щолсей
    разгромили середняка 2 дивизиона - бля так бы с барской ))))))))))))))))))))))))))))))) наивные мочеприёмники
    там увы обоссаный ваш клубец будут ебать уже в 1 игре
    даже ковтинья по традиции положит баночку пинсовской помойке

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  10. cristean2 17.02.2018 01:24 # cristean2
    Надо повторить с Барсой, кстати как Эмерсон?

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  11. hachidlo 17.02.2018 01:20 # hachidlo
    Вот бы ещё Барселона была на Халл. Идеально.

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  12. ccchelsea 17.02.2018 01:17 # ccchelsea
    Каким нужно быть олигофреном, чтобы предпочесть этому топарю обезьянга и шляказетта? Венгер уже конкретно гавна переел.
    А так топово размялись перед Барсой.

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  13. palach221078 17.02.2018 01:12 # palach221078
    С Победой! нормально раскатали. салата надо с первых минут выпускать с барсуками. педро и фабра тоже.

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  14. role-playin 17.02.2018 01:08 # role-playin
    Надеюсь бакайока не выйдет против барсы, да и вообще больше не выйдет за Челси.

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  15. pauk 17.02.2018 01:02 # pauk
    У Слутского шансов не было изначально, судя по всему.

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  16. kos9k 17.02.2018 00:57 # kos9k
    сейчас бы покупать жиру и палмери специально под КА...
    мдааа...

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  17. bezviz 17.02.2018 00:55 # bezviz
    барса! ТРЕПЕЩИ!!!

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