"Челси" разгромил "Халл" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Челси" уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Англии, отправив в ворота "Халла" четыре безответных мяча, причем все четыре — еще в первом тайме.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" открыли счет уже на второй минуте, когда "тигры" потеряли мяч на своей половине поля, а Виллиан нанес крученый удар в притирку со штангой с подступов к штрафной площади — 1:0.
Гол лишь придал "синим" уверенности. Команда Антонио Конте продолжила атаковать, регулярно выходя на ударные позиции. Отличный момент имел Оливье Жиру, пробив в касание над перекладиной.
На 27-й минуте "Халл" ожидаемо пропустил во второй раз. Сеск Фабрегас выполнил заброс из глубины поля на Педро, который технично опустил мяч вниз, а вторым касанием поразил ворота — 2:0.
Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Жиру поборолся за мяч вблизи чужой штрафной, а затем позволил Виллиану нанести бильярдный удар с дистанции — 3:0.
Под занавес тайма отличился и сам Жиру, в касание отправив мяч в ближний угол ворот с пары метров с передачи вдоль лицевой линии от Эмерсона Палмери — 4:0.
В начале второго тайма "Халлу" предоставилась возможность размочить счет. Фабрегас поставил подножку Харри Уилсону, и рефери назначил пенальти. Однако опытный Вилли Кабальеро подчистил осечку партнера, отразив удар Дэвида Мейлера с 11-метровой отметки.
После перерыва "синие" откровенно расслабились, но ровно настолько, чтобы сдержать соперника. Других больших моментов, кроме нереализованного пенальти, "тигры" практически не имели.
Еще в одном матче этого вечера "Лестер" вырвал минимальную победу у "Шеффилд Юнайтед". Рияд Махрез выполнил навес с фланга, а Джейми Варди неотразимо пробил головой.
"Челси" — "Халл" — 4:0 (4:0)
Голы: Виллиан 2, 32, Педро 27, Жиру 42.
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кэхилл, Ампаду, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабрегас (Скотт 62), Палмери, Виллиан, Жиру (Мората 70), Педро (Хадсон-Одои 45).
"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:0 (0:0)
Гол: Варди 66.
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Ибора, Махрез (Джеймс 90), Грей, Ихеаначо, Варди (Олбрайтон 84).
17.02.2018 00:55
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Последние комментарии:
капец ампаду бесит. Лицо бл9дское, поведение не о чем. В свои 17 лет размахивает руками, показывает кто как должен играть, а на деле сам 0. В общем не впечатлил игрой, не дорастёт до основы - продадут в ЧШ
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Тоже самое будет и с Барселоной
(ответить)
Когда от Барсы отсосут?
(ответить)
Норм матч вчера был, Чилси молодцы. Только вот Рюдегер чет совсем дно, кпд 0.
(ответить)
Кажется, эту синюю машину уже не остановить.
Вест Бром 4:0
Халл 3:0
Пора хату пилить на следующую игру 5:0.
(ответить)
Единственный возможный (нет) трофей для чулси.
(ответить)
без озара любого вынесут
(ответить)
далбаёбик, далбаёбиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик
(ответить)
повылазили глоры щолсей
разгромили середняка 2 дивизиона - бля так бы с барской ))))))))))))))))))))))))))))))) наивные мочеприёмники
там увы обоссаный ваш клубец будут ебать уже в 1 игре
даже ковтинья по традиции положит баночку пинсовской помойке
(ответить)
Надо повторить с Барсой, кстати как Эмерсон?
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Вот бы ещё Барселона была на Халл. Идеально.
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Каким нужно быть олигофреном, чтобы предпочесть этому топарю обезьянга и шляказетта? Венгер уже конкретно гавна переел.
А так топово размялись перед Барсой.
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С Победой! нормально раскатали. салата надо с первых минут выпускать с барсуками. педро и фабра тоже.
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Надеюсь бакайока не выйдет против барсы, да и вообще больше не выйдет за Челси.
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У Слутского шансов не было изначально, судя по всему.
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сейчас бы покупать жиру и палмери специально под КА...
мдааа...
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барса! ТРЕПЕЩИ!!!
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