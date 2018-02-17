"Челси" разгромил "Халл" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Челси" уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Англии, отправив в ворота "Халла" четыре безответных мяча, причем все четыре — еще в первом тайме.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" открыли счет уже на второй минуте, когда "тигры" потеряли мяч на своей половине поля, а Виллиан нанес крученый удар в притирку со штангой с подступов к штрафной площади — 1:0.



Гол лишь придал "синим" уверенности. Команда Антонио Конте продолжила атаковать, регулярно выходя на ударные позиции. Отличный момент имел Оливье Жиру, пробив в касание над перекладиной.



На 27-й минуте "Халл" ожидаемо пропустил во второй раз. Сеск Фабрегас выполнил заброс из глубины поля на Педро, который технично опустил мяч вниз, а вторым касанием поразил ворота — 2:0.



Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Жиру поборолся за мяч вблизи чужой штрафной, а затем позволил Виллиану нанести бильярдный удар с дистанции — 3:0.



Под занавес тайма отличился и сам Жиру, в касание отправив мяч в ближний угол ворот с пары метров с передачи вдоль лицевой линии от Эмерсона Палмери — 4:0.



В начале второго тайма "Халлу" предоставилась возможность размочить счет. Фабрегас поставил подножку Харри Уилсону, и рефери назначил пенальти. Однако опытный Вилли Кабальеро подчистил осечку партнера, отразив удар Дэвида Мейлера с 11-метровой отметки.



После перерыва "синие" откровенно расслабились, но ровно настолько, чтобы сдержать соперника. Других больших моментов, кроме нереализованного пенальти, "тигры" практически не имели.



Еще в одном матче этого вечера "Лестер" вырвал минимальную победу у "Шеффилд Юнайтед". Рияд Махрез выполнил навес с фланга, а Джейми Варди неотразимо пробил головой.



"Челси" — "Халл" — 4:0 (4:0)



Голы: Виллиан 2, 32, Педро 27, Жиру 42.



"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кэхилл, Ампаду, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабрегас (Скотт 62), Палмери, Виллиан, Жиру (Мората 70), Педро (Хадсон-Одои 45).



"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:0 (0:0)



Гол: Варди 66.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Ибора, Махрез (Джеймс 90), Грей, Ихеаначо, Варди (Олбрайтон 84).