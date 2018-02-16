Лэмпард: "Кристенсен выиграл бы конкуренцию даже у Ван Дейка"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что даже приобретение Виргила Ван Дейка не лишило бы Андреаса Кристенсена места в стартовом составе "синих".

Кристенсен оказался в системе "Челси" еще в свои 15 лет, однако полноценный шанс проявить себя получил лишь в этой кампании, вернувшись после двух сезонов аренды в менхенгладбахской "Боруссии".



Своим шансом 21-летний датчанин воспользовался сполна, превратившись в ключевого игрока команды Антонио Конте. Лэмпард уверен, что Кристенсен продолжил бы регулярно выступать за "Челси", даже если бы среди его конкурентов появился Ван Дейк, которым "синие" активно интересовались зимой и который в итоге перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов.



"Кристенсен выиграл бы конкуренцию у любого, даже если бы сюда перешел Ван Дейк. Вокруг таких игроков и строят команду, даже в таком возрасте. У него не возникло бы проблем, кого бы они ни подписали".



"Когда я все еще был в клубе, то провел немало тренировок вместе с ним. Все мы были в курсе его способностей. Он начал тренироваться с первой командой в 16 лет и производил очень хорошее впечатление".



"Некоторые молодые игроки не были готовы увеличивать скорость игры, принимать решения и делать выбор при владении мячом, когда их приглашали в первую команду. Но уже в столь молодом возрасте он демонстрировал хладнокровие и самообладание, что позволило ему сразу же влиться в коллектив".



"Челси" много критикуют за отправку игроков в аренду, но Андрес является идеальным примером того, что это правильный путь. Для академии и молодых игроков очень важно видеть, что сейчас Кристенсен в первой команде. Он отличный пример для каждого", — сообщил Лэмпард Evening Standard.