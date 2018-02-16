Лэмпард: "Кристенсен выиграл бы конкуренцию даже у Ван Дейка"
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что даже приобретение Виргила Ван Дейка не лишило бы Андреаса Кристенсена места в стартовом составе "синих".
Кристенсен оказался в системе "Челси" еще в свои 15 лет, однако полноценный шанс проявить себя получил лишь в этой кампании, вернувшись после двух сезонов аренды в менхенгладбахской "Боруссии".
Своим шансом 21-летний датчанин воспользовался сполна, превратившись в ключевого игрока команды Антонио Конте. Лэмпард уверен, что Кристенсен продолжил бы регулярно выступать за "Челси", даже если бы среди его конкурентов появился Ван Дейк, которым "синие" активно интересовались зимой и который в итоге перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов.
"Кристенсен выиграл бы конкуренцию у любого, даже если бы сюда перешел Ван Дейк. Вокруг таких игроков и строят команду, даже в таком возрасте. У него не возникло бы проблем, кого бы они ни подписали".
"Когда я все еще был в клубе, то провел немало тренировок вместе с ним. Все мы были в курсе его способностей. Он начал тренироваться с первой командой в 16 лет и производил очень хорошее впечатление".
"Некоторые молодые игроки не были готовы увеличивать скорость игры, принимать решения и делать выбор при владении мячом, когда их приглашали в первую команду. Но уже в столь молодом возрасте он демонстрировал хладнокровие и самообладание, что позволило ему сразу же влиться в коллектив".
"Челси" много критикуют за отправку игроков в аренду, но Андрес является идеальным примером того, что это правильный путь. Для академии и молодых игроков очень важно видеть, что сейчас Кристенсен в первой команде. Он отличный пример для каждого", — сообщил Лэмпард Evening Standard.
16.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Пургомет френов
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То что пенс пиарит своего это естественно. А то что Ван Дейк является наивысшим эталоном для сравнения, это уже признание. Льстит.
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Ясен хуй бы выиграл. Кристиансен вообще божина редкая.
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да пусть идёт домой . там его ждут две сучки . аналитика не его
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Пфф. Бредрвое заявление . С тем же успех мог заявить что лэмпард> джеррарда. Текст для наркоманов
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Ван Дейк за место в старте разве что с Кэхиллом бы боролся
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ах ах колбасных опять макнули с их ван dickом ах ах ах
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Ещё бы ему научиться забивать. Чуть ли не моментов 10 запорол.
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Легенда пенсов, как и Макичран!
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щолсей вчерашнего середняка считают уже топом
вообще скатились
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Легенда
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да да я. норм сутулый лизнул писюн кристинке
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Неплохо провёл пол сезона и уже всё, топище на века)
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Это переоцененный Ван Дейк не выиграл бы конкуренцию у Кристенсена
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Детские сказки
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Ясен красен
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однозначно top
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