Лэмпард: "Кристенсен выиграл бы конкуренцию даже у Ван Дейка"

Андреас Кристенсен Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что даже приобретение Виргила Ван Дейка не лишило бы Андреаса Кристенсена места в стартовом составе "синих".

Кристенсен оказался в системе "Челси" еще в свои 15 лет, однако полноценный шанс проявить себя получил лишь в этой кампании, вернувшись после двух сезонов аренды в менхенгладбахской "Боруссии".

Своим шансом 21-летний датчанин воспользовался сполна, превратившись в ключевого игрока команды Антонио Конте. Лэмпард уверен, что Кристенсен продолжил бы регулярно выступать за "Челси", даже если бы среди его конкурентов появился Ван Дейк, которым "синие" активно интересовались зимой и который в итоге перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов.

"Кристенсен выиграл бы конкуренцию у любого, даже если бы сюда перешел Ван Дейк. Вокруг таких игроков и строят команду, даже в таком возрасте. У него не возникло бы проблем, кого бы они ни подписали".

"Когда я все еще был в клубе, то провел немало тренировок вместе с ним. Все мы были в курсе его способностей. Он начал тренироваться с первой командой в 16 лет и производил очень хорошее впечатление".

"Некоторые молодые игроки не были готовы увеличивать скорость игры, принимать решения и делать выбор при владении мячом, когда их приглашали в первую команду. Но уже в столь молодом возрасте он демонстрировал хладнокровие и самообладание, что позволило ему сразу же влиться в коллектив".

"Челси" много критикуют за отправку игроков в аренду, но Андрес является идеальным примером того, что это правильный путь. Для академии и молодых игроков очень важно видеть, что сейчас Кристенсен в первой команде. Он отличный пример для каждого", — сообщил Лэмпард Evening Standard.



Метки Кристенсен, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 2910

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 17.02.2018 07:14 # liverpool1892est
    Пургомет френов

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  2. gerrard08 17.02.2018 01:40 # gerrard08
    То что пенс пиарит своего это естественно. А то что Ван Дейк является наивысшим эталоном для сравнения, это уже признание. Льстит.

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  3. ccchelsea 17.02.2018 01:14 # ccchelsea
    Ясен хуй бы выиграл. Кристиансен вообще божина редкая.

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  4. chr1s8rown 17.02.2018 01:09 # chr1s8rown
    да пусть идёт домой . там его ждут две сучки . аналитика не его

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  5. redtiger 17.02.2018 01:06 # redtiger
    Пфф. Бредрвое заявление . С тем же успех мог заявить что лэмпард> джеррарда. Текст для наркоманов

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  6. farot 17.02.2018 00:56 # farot
    Ван Дейк за место в старте разве что с Кэхиллом бы боролся

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  7. j-silver 16.02.2018 23:53 # j-silver
    ах ах колбасных опять макнули с их ван dickом ах ах ах

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  8. ganinilyha 16.02.2018 23:40 # ganinilyha
    Ещё бы ему научиться забивать. Чуть ли не моментов 10 запорол.

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  9. kos9k 16.02.2018 23:36 # kos9k
    Легенда пенсов, как и Макичран!

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  10. blackdreamer 16.02.2018 23:10 # blackdreamer
    щолсей вчерашнего середняка считают уже топом
    вообще скатились

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  11. selfish 16.02.2018 23:06 # selfish
    Легенда

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  12. fascll 16.02.2018 22:28 # fascll
    да да я. норм сутулый лизнул писюн кристинке

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  13. sausage 16.02.2018 22:23 # sausage
    Неплохо провёл пол сезона и уже всё, топище на века)

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  14. gucman 16.02.2018 22:22 # gucman
    Это переоцененный Ван Дейк не выиграл бы конкуренцию у Кристенсена

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  15. shakur 16.02.2018 22:11 # shakur
    Детские сказки

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  16. monsieurgood 16.02.2018 22:03 # monsieurgood
    Ясен красен

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  17. sj606 16.02.2018 22:03 # sj606
    однозначно top

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