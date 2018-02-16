Почеттино извинился перед "Рочдейлом"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино принес извинения "Рочдейлу" за резкие комментарии насчет их газона.

Перед матчем пятого раунда Кубка Англии аргентинец устроил шумиху в прессе, попросив FA оценить качество поля на стадионе "Рочдейла", которое, по его мнению, угрожает здоровью игроков и не приспособлено для игры в футбол.
В минувшие выходные клубу Лиги Один даже пришлось перенести поединок с "Флитвудом", чтобы поберечь газон на стадионе "Спотленд" ради представителя Премьер-Лиги.
Непосредственно перед игрой Почеттино принес извинения своему сопернику по субботнему матчу за доставленные неудобства. Свои изначальные выводы Маурисио сделал, исхода из анализа фотографий, сделанных месяц назад.
"Я хотел бы извиниться перед жителям Рочдейла, председателем клуба и всеми теми, кто воспринял мои комментарии слишком превратно. В первую очередь я хотел помочь командам и турниру, за которым наблюдает вся Англия".
"Мои коллеги показали мне, как выглядело поле после переигровки их матча с "Ньюпортом". И тогда оно действительно было не в самом лучшем состоянии. Поверьте, я со всем уважением отношусь к сопернику", - сообщил Почеттино Daily Mail.




Метки Кубок Англии, Почеттино, Рочдейл, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1594

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 17.02.2018 01:34 # gerrard08
    Не чсвшен, это достойно уважения.
    Моуринье уже от смеха подох, если бы его попросили извениться за его бестактность.

    (ответить)

  2. romka777 16.02.2018 22:45 # romka777
    А мне кажется что он не заносчивый, как добрый папка для всех футболистов

    (ответить)

  3. sausage 16.02.2018 22:16 # sausage
    Хороший тренер, но понтов у него слишком много, как у всех аргентосов.

    (ответить)

  4. tursa 16.02.2018 21:51 # tursa
    фоксмс добавь отступы после абзацев че за херня со статьей

    (ответить)

  5. gio 16.02.2018 21:46 # gio
    Обыгрывает Реал, гоняет в хвост и гриву Юве, извиняется перед Рочпочем или как их там. Большой тренер безусловно

    (ответить)

  6. khazret 16.02.2018 21:01 # khazret
    Какой же противный тренеришка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: