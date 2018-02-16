Почеттино извинился перед "Рочдейлом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино принес извинения "Рочдейлу" за резкие комментарии насчет их газона.

Перед матчем пятого раунда Кубка Англии аргентинец устроил шумиху в прессе, попросив FA оценить качество поля на стадионе "Рочдейла", которое, по его мнению, угрожает здоровью игроков и не приспособлено для игры в футбол.

В минувшие выходные клубу Лиги Один даже пришлось перенести поединок с "Флитвудом", чтобы поберечь газон на стадионе "Спотленд" ради представителя Премьер-Лиги.

Непосредственно перед игрой Почеттино принес извинения своему сопернику по субботнему матчу за доставленные неудобства. Свои изначальные выводы Маурисио сделал, исхода из анализа фотографий, сделанных месяц назад.

"Я хотел бы извиниться перед жителям Рочдейла, председателем клуба и всеми теми, кто воспринял мои комментарии слишком превратно. В первую очередь я хотел помочь командам и турниру, за которым наблюдает вся Англия".

"Мои коллеги показали мне, как выглядело поле после переигровки их матча с "Ньюпортом". И тогда оно действительно было не в самом лучшем состоянии. Поверьте, я со всем уважением отношусь к сопернику", - сообщил Почеттино Daily Mail.