Эрик Байи готов сыграть с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии

Эрик Байи В субботу против "Хаддерсфилда" в рамках 5-го раунда Кубка Англии защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи сможет сыграть свой первый матч с ноября.

Напомним, Байи пропустил три последних месяца, а в декабре перенес операцию на лодыжке, после чего появились слухи, что Эрик рискует уже не сыграть в остатке сезона.

Однако на пресс-конференции в пятницу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сообщил, что 23-летний ивуариец уже занимается с полной нагрузкой и даже может сыграть против "терьеров" в субботу.

Кубковый матч в гостях у "терьеров" станет отличной возможностью для Байи получить игровую практику в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" на следующей неделе.

Также Моуриньо поведал, что выезд к "Хаддерсфилду" пропустят Андер Эррера и Маркус Рэшфорд, которые оказались выведены из строй мышечными травмами. Также в лазарете остаются Маруан Феллайни и Златан Ибрагимович.

"Мы хотим выйти в четвертьфинал, поэтому мы отнесемся к предстоящему матчу со всей серьезностью. Я чаще побеждал в Премьер-Лиге и Кубке Лиге, поэтому, конечно, я бы хотел добавить несколько Кубков Англии в свою коллекцию, но я думаю не о себе. Я думаю о клубе и фанатах", — сообщил Моуриньо MUTV.



Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 847

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  1. idalgo 16.02.2018 23:30 # idalgo
    Ну наконецто!

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  2. selfish 16.02.2018 23:06 # selfish
    Зверь

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  3. bezviz 16.02.2018 22:18 # bezviz
    херня а не защитник, мю потратил 80 млн на 2 защитников а они вообще не приносят пользы

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  4. sj606 16.02.2018 20:53 # sj606
    где то в углу плачет один Smalling

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