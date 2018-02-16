Эрик Байи готов сыграть с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии

В субботу против "Хаддерсфилда" в рамках 5-го раунда Кубка Англии защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи сможет сыграть свой первый матч с ноября.

Напомним, Байи пропустил три последних месяца, а в декабре перенес операцию на лодыжке, после чего появились слухи, что Эрик рискует уже не сыграть в остатке сезона.



Однако на пресс-конференции в пятницу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сообщил, что 23-летний ивуариец уже занимается с полной нагрузкой и даже может сыграть против "терьеров" в субботу.



Кубковый матч в гостях у "терьеров" станет отличной возможностью для Байи получить игровую практику в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи" на следующей неделе.



Также Моуриньо поведал, что выезд к "Хаддерсфилду" пропустят Андер Эррера и Маркус Рэшфорд, которые оказались выведены из строй мышечными травмами. Также в лазарете остаются Маруан Феллайни и Златан Ибрагимович.



"Мы хотим выйти в четвертьфинал, поэтому мы отнесемся к предстоящему матчу со всей серьезностью. Я чаще побеждал в Премьер-Лиге и Кубке Лиге, поэтому, конечно, я бы хотел добавить несколько Кубков Англии в свою коллекцию, но я думаю не о себе. Я думаю о клубе и фанатах", — сообщил Моуриньо MUTV.