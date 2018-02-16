Игроки "Вест Бромвича" угнали такси

"Вест Бромвич" расследует инцидент с участием четырех игроков первой команды, которые подозреваются в краже такси во время тренировочного сбора в Барселоне.

Как и некоторые другие команды Премьер-Лиги, "дрозды" воспользовались окном в календаре, чтобы сменить обстановку и провести несколько дней в более благоприятных климатических условиях. Главный тренер Алан Пардью увез своих подопечных Испанию.



Однако этот тренировочный сбор оказался омрачен неприятным инцидентом. Как сообщает The Telegraph, во время одного из свободных вечеров четверо игроков "Вест Бромвича" угнали такси, чтобы вернуться в свой отель. Инцидент произошел в полшестого утра.



Предполагается, что футболисты сели в автомобиль, находившийся без водителя близ ресторана быстрого питания McDonald's, и отправились в свой отель The One, игнорируя знаки на улицах с односторонним движением.



Бросив машину близ отеля, подопечные Пардью спокойно разошлись по своим номерам спать. На утро автомобиль был возвращен таксисту, а игроки были доставлены в полицейский участок, чтобы дать показания.



В своем официальном заявлении "Вест Бромвич" сообщает, что клуб проводит внутреннее расследование по поводу случившегося. Имена угонщиков не раскрываются.