Агуэро и Хау - лучшие в январе

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и рулевой "Борнмута" Эдди Хау были признаны лучшим игроком и тренером января в Премьер-Лиге, соответственно.

В минувшем месяце подопечные Хау набрали восемь очков, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Примечательно, что "Борнмут" уложил на лопатки топ-клубы – "вишенки" переиграли "Арсенал" и "Челси" с общей разницей 5:1.

Благодаря такой успешной серии клуб с "Дин Корт" укрепил свои позиции в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, а 40-летний Хау получил награду лучшему тренеру месяца.

На таком же высоком уровне январь отыграл Агуэро. 29-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу за "Сити" в четырех матчах. Премьер-Лига по достоинству оценила эффективность Серхио, назвав аргентинца лучшим игроком месяца.

Наконец, приз за лучший гол января достался вингеру "Челси" Виллиану. После классной комбинации с партнерами бразилец поразил ворота "Хаддерсфилда" метким ударом с дистанции.




Метки Агуэро, Борнмут, Виллиан, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Хау, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2018 18:20

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Последние комментарии:




  1. spartan 16.02.2018 19:39 # spartan
    как вчера покупал Агуверо в фифуле 08 и он жарил всех на мчм
    а сейчас ему почти 30
    астанавити планеду

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  2. lfc-mad-fan13 16.02.2018 19:29 # lfc-mad-fan13
    Агуэра бы еще в труханах дырявых в 30летней хате с креслами подёртыми кошкой сфоткался!
    Ну ваще нереальный довен

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  3. skychnie-oboi 16.02.2018 19:28 # skychnie-oboi
    МС сейчас в тени Великого ЛФК.Во всем и везде.
    И лишь благодаря гандикапу сделанному во время кризиса красных, они не упустят победу в чемпике.

    Но в ЛЧ ЛФК никому не оставит шансов.

    (ответить)

  4. mancityman 16.02.2018 19:24 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=IKY-3RGdiiU&t=0s

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  5. mancityman 16.02.2018 19:24 # mancityman
    Э, хуйло блять, ты какого хрена удаляешь комментарий про Куна ?

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  6. wengerrrro 16.02.2018 18:52 # wengerrrro
    ну агуэро я знаю, а хау че за футболист? в каком клубе играет?

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  7. electric 16.02.2018 18:27 # electric
    А как же хазар? Неужели не достоин практически уже можно сказать обладатель зм?

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  8. lahmatyj 16.02.2018 18:22 # lahmatyj
    Справедливо.

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