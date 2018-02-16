Агуэро и Хау - лучшие в январе
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и рулевой "Борнмута" Эдди Хау были признаны лучшим игроком и тренером января в Премьер-Лиге, соответственно.
В минувшем месяце подопечные Хау набрали восемь очков, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Примечательно, что "Борнмут" уложил на лопатки топ-клубы – "вишенки" переиграли "Арсенал" и "Челси" с общей разницей 5:1.
Благодаря такой успешной серии клуб с "Дин Корт" укрепил свои позиции в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, а 40-летний Хау получил награду лучшему тренеру месяца.
На таком же высоком уровне январь отыграл Агуэро. 29-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу за "Сити" в четырех матчах. Премьер-Лига по достоинству оценила эффективность Серхио, назвав аргентинца лучшим игроком месяца.
Наконец, приз за лучший гол января достался вингеру "Челси" Виллиану. После классной комбинации с партнерами бразилец поразил ворота "Хаддерсфилда" метким ударом с дистанции.
16.02.2018 18:20
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Последние комментарии:
как вчера покупал Агуверо в фифуле 08 и он жарил всех на мчм
а сейчас ему почти 30
астанавити планеду
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Агуэра бы еще в труханах дырявых в 30летней хате с креслами подёртыми кошкой сфоткался!
Ну ваще нереальный довен
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МС сейчас в тени Великого ЛФК.Во всем и везде.
И лишь благодаря гандикапу сделанному во время кризиса красных, они не упустят победу в чемпике.
Но в ЛЧ ЛФК никому не оставит шансов.
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https://www.youtube.com/watch?v=IKY-3RGdiiU&t=0s
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Э, хуйло блять, ты какого хрена удаляешь комментарий про Куна ?
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ну агуэро я знаю, а хау че за футболист? в каком клубе играет?
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А как же хазар? Неужели не достоин практически уже можно сказать обладатель зм?
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Справедливо.
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