Агуэро и Хау - лучшие в январе

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и рулевой "Борнмута" Эдди Хау были признаны лучшим игроком и тренером января в Премьер-Лиге, соответственно.

В минувшем месяце подопечные Хау набрали восемь очков, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Примечательно, что "Борнмут" уложил на лопатки топ-клубы – "вишенки" переиграли "Арсенал" и "Челси" с общей разницей 5:1.



Благодаря такой успешной серии клуб с "Дин Корт" укрепил свои позиции в борьбе за выживание в Премьер-Лиге, а 40-летний Хау получил награду лучшему тренеру месяца.



На таком же высоком уровне январь отыграл Агуэро. 29-летний нападающий забил пять голов и сделал одну результативную передачу за "Сити" в четырех матчах. Премьер-Лига по достоинству оценила эффективность Серхио, назвав аргентинца лучшим игроком месяца.



Наконец, приз за лучший гол января достался вингеру "Челси" Виллиану. После классной комбинации с партнерами бразилец поразил ворота "Хаддерсфилда" метким ударом с дистанции.