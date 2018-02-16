Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус возобновил полноценные тренировки после травмы колена.

Напомним, Жезус находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в канун Нового года. Однако в пятницу 20-летний бразилец провел свое первое занятие в общей группе после длительного перерыва.



Учитывая внушительный срок отсутствия Габриэля, ему потребуется некоторое время, чтобы набрать оптимальную форму, поэтому на участие Жезуса в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Уигана" в ближайший понедельник рассчитывать не приходится.



"Это хорошая новость. Но я не знаю, когда он будет готов играть. Неделю или две он занимался по индивидуальной программе, а сегодня впервые присоединился к тренировкам в командой", — цитирует рулевого "Сити" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.