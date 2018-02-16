Моуриньо обвинил прессу во лжи насчет Погба

Разгневанный наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обвинил прессу во лжи после провокационных историй насчет полузащитника Поля Погба.

В последние недели Погба демонстрирует невыразительную игру, что связывают с переводом Поля на более оборонительную позицию в центре поля.



Также появились слухи, что 24-летний француз недоволен своей ролью в команде Моуриньо и даже жалеет о возвращении в "Юнайтед". Самые "продвинутые" таблоиды сообщили, что Погба уже вовсю помышляет о переходе в "Реал".



На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо признал, что Погба переживает спад, однако все остальные спекуляции Жозе категорически отвергает.



"Думаю, вы излишне тактичны в своих выражениях. Вместо того, чтобы говорить "много спекуляций", вы должны говорить "много лжи".



"Я готов говорить от лица Поля без каких-либо проблем. Поль осознает, что в последних матчах не показывал хорошей игры, но и точка. Если вы хотите поговорить об этом, то это одно, и тогда слово "спекуляции", возможно, уместно. Но что касается большинства остальных вещей, о которых говорят и пишут, не нужно быть тактичными, будьте объективными и говорите "ложь".



"Я не обязан рассказывать вам, о чем разговариваю со своими игроками. Это касается лишь меня и игрока. То, что у нас плохие отношения, — это большая ложь. То, что у нас существуют разногласия насчет его позиции и участия в командных действиях, — большая ложь".



"Так что будьте объективными и говорите то, что все мы знаем. В паре последних матчей он не показывал хорошей игры. Это период, и точка. Это моя проблема и проблема Поля постараться наладить ситуацию и улучшить его уровень игры. Чтобы рассказать об этом, не нужно быть лжецом", — цитирует Моуриньо The Independent.