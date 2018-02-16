Моуриньо обвинил прессу во лжи насчет Погба
Разгневанный наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обвинил прессу во лжи после провокационных историй насчет полузащитника Поля Погба.
В последние недели Погба демонстрирует невыразительную игру, что связывают с переводом Поля на более оборонительную позицию в центре поля.
Также появились слухи, что 24-летний француз недоволен своей ролью в команде Моуриньо и даже жалеет о возвращении в "Юнайтед". Самые "продвинутые" таблоиды сообщили, что Погба уже вовсю помышляет о переходе в "Реал".
На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо признал, что Погба переживает спад, однако все остальные спекуляции Жозе категорически отвергает.
"Думаю, вы излишне тактичны в своих выражениях. Вместо того, чтобы говорить "много спекуляций", вы должны говорить "много лжи".
"Я готов говорить от лица Поля без каких-либо проблем. Поль осознает, что в последних матчах не показывал хорошей игры, но и точка. Если вы хотите поговорить об этом, то это одно, и тогда слово "спекуляции", возможно, уместно. Но что касается большинства остальных вещей, о которых говорят и пишут, не нужно быть тактичными, будьте объективными и говорите "ложь".
"Я не обязан рассказывать вам, о чем разговариваю со своими игроками. Это касается лишь меня и игрока. То, что у нас плохие отношения, — это большая ложь. То, что у нас существуют разногласия насчет его позиции и участия в командных действиях, — большая ложь".
"Так что будьте объективными и говорите то, что все мы знаем. В паре последних матчей он не показывал хорошей игры. Это период, и точка. Это моя проблема и проблема Поля постараться наладить ситуацию и улучшить его уровень игры. Чтобы рассказать об этом, не нужно быть лжецом", — цитирует Моуриньо The Independent.
16.02.2018 17:25
Просмотров: 2165
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
http://arhivach.org/storage3/a/e4/ae4295c5a2ed8113e108ffb69987dbe3.jpg
русня продолжает разводить клоунаду на Олимпиаде...корейцы как и другие болельщики со всего мира просто в шоке! а что будет на ЧМ страшнно представить, слава богу что этот самопозор и вакханалию дегенеративности не покажут на украинских каналах.
(ответить)
грамотно свингер сплавил зажравшегося Санчуса в помойку, чтобы тот своей заработной платой сделал дисбаланс в раздевалке
(ответить)
Погбецо ни о чем. Был против его покупки за такие деньги.
(ответить)
почему гритка не пишет, что гулял за ручку со своей бабой? да потому что она на улицу красных фонарей на заработки уехала
(ответить)
ага, он в таком же ключе и про уход Златана говорил.
А на деле швед вовсю уже жилище в Америке ищет
(ответить)
На изичах собираю "маститого" (читать, как "обоссаного") главаря челсидоров
(ответить)
Все, ну просто все ссут на jose mourinho.
(ответить)
Хватит уже унижать и обсыкать пенсов. Они вчера уже его продали в реал за 30ку
(ответить)
какой же Конте гений, из-за этой перепалки Чмоур поплыл и еще начал сраться со своими игроками) найс разваливает атмосферу внутри команды))
(ответить)
> Погба уже вовсю помышляет о переходе в "Реал"
кому нужно это бревно? леол
(ответить)
нужно найти крысу
(ответить)
казнить всех журналистов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий