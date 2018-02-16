Моуриньо обвинил прессу во лжи насчет Погба

Жозе Моуриньо и Поль Погба Разгневанный наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обвинил прессу во лжи после провокационных историй насчет полузащитника Поля Погба.

В последние недели Погба демонстрирует невыразительную игру, что связывают с переводом Поля на более оборонительную позицию в центре поля.

Также появились слухи, что 24-летний француз недоволен своей ролью в команде Моуриньо и даже жалеет о возвращении в "Юнайтед". Самые "продвинутые" таблоиды сообщили, что Погба уже вовсю помышляет о переходе в "Реал".

На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо признал, что Погба переживает спад, однако все остальные спекуляции Жозе категорически отвергает.

"Думаю, вы излишне тактичны в своих выражениях. Вместо того, чтобы говорить "много спекуляций", вы должны говорить "много лжи".

"Я готов говорить от лица Поля без каких-либо проблем. Поль осознает, что в последних матчах не показывал хорошей игры, но и точка. Если вы хотите поговорить об этом, то это одно, и тогда слово "спекуляции", возможно, уместно. Но что касается большинства остальных вещей, о которых говорят и пишут, не нужно быть тактичными, будьте объективными и говорите "ложь".

"Я не обязан рассказывать вам, о чем разговариваю со своими игроками. Это касается лишь меня и игрока. То, что у нас плохие отношения, — это большая ложь. То, что у нас существуют разногласия насчет его позиции и участия в командных действиях, — большая ложь".

"Так что будьте объективными и говорите то, что все мы знаем. В паре последних матчей он не показывал хорошей игры. Это период, и точка. Это моя проблема и проблема Поля постараться наладить ситуацию и улучшить его уровень игры. Чтобы рассказать об этом, не нужно быть лжецом", — цитирует Моуриньо The Independent.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2018 17:25

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  1. bezviz 16.02.2018 19:10 # bezviz
    http://arhivach.org/storage3/a/e4/ae4295c5a2ed8113e108ffb69987dbe3.jpg

    русня продолжает разводить клоунаду на Олимпиаде...корейцы как и другие болельщики со всего мира просто в шоке! а что будет на ЧМ страшнно представить, слава богу что этот самопозор и вакханалию дегенеративности не покажут на украинских каналах.

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  2. al-faarabi 16.02.2018 18:32 # al-faarabi
    грамотно свингер сплавил зажравшегося Санчуса в помойку, чтобы тот своей заработной платой сделал дисбаланс в раздевалке

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  3. trident 16.02.2018 18:16 # trident
    Погбецо ни о чем. Был против его покупки за такие деньги.

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  4. narcot 16.02.2018 18:09 # narcot
    почему гритка не пишет, что гулял за ручку со своей бабой? да потому что она на улицу красных фонарей на заработки уехала

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  5. farot 16.02.2018 18:08 # farot
    ага, он в таком же ключе и про уход Златана говорил.
    А на деле швед вовсю уже жилище в Америке ищет

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  6. mr-dodds 16.02.2018 18:04 # mr-dodds
    На изичах собираю "маститого" (читать, как "обоссаного") главаря челсидоров

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  7. budun 16.02.2018 18:04 # budun
    Все, ну просто все ссут на jose mourinho.

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  8. mr-dodds 16.02.2018 18:00 # mr-dodds
    Хватит уже унижать и обсыкать пенсов. Они вчера уже его продали в реал за 30ку

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  9. bezviz 16.02.2018 17:58 # bezviz
    какой же Конте гений, из-за этой перепалки Чмоур поплыл и еще начал сраться со своими игроками) найс разваливает атмосферу внутри команды))

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  10. narcot 16.02.2018 17:35 # narcot
    > Погба уже вовсю помышляет о переходе в "Реал"

    кому нужно это бревно? леол

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  11. narcot 16.02.2018 17:35 # narcot
    нужно найти крысу

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  12. sj606 16.02.2018 17:27 # sj606
    казнить всех журналистов

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