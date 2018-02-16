Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с "Ливерпулем"
Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с первой командой во время четырехдневного сбора в Марбелье.
Напомним, после победы 0:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп решил не спешить с возвращением домой, а отправился с командой в Марбелью, пользуясь окном в календаре.
На южное побережье Испании прибыл и Клайн, который отсутствовал с лета из-за проблем со спиной. Клопп рад возвращению в строй ключевого защитника, в отсутствие которого правый фланг обороны оккупировали молодые Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес.
"Понятное дело, Клайни скучал по футболу. Он любит футбол. Он долго отсутствовал. Это безумие, как много он пропустил. Никто не мог себе представить этого, но хорошо, что теперь он вернулся".
"К сожалению, все трое (Клайн, Александер-Арнольд и Гомес) не могут играть одновременно. Крайним защитникам сложно играть не на своей позиции. Они практически как специалисты, поэтому либо ты их используешь, либо они вне игры. Клайни требуется еще немного времени, но он выглядит очень хорошо", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
16.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
Гомесу и Арнольду Клайн уступает по моему...зря говорите что правый фланг слаб...Они классно играют....оба должны остаться,а Клайна на трансфер
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Прошел все курсы и стадии реабилитации, да?
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топчик
усиление.
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а как же кокс и шары
вотето утку закидывали пинсы тут ссались кипятком
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Давай, Натан, выздоравливай! Пора терзать соперников на своём фланге, а то он аморфным каким-то стал. Слева Робертсон и даже Морено намного злее выглядят.
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первый выбор на позицию правого заща. хорошо, что топ возвращается
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