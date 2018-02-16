Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с "Ливерпулем"

Натаниэль Клайн Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с первой командой во время четырехдневного сбора в Марбелье.

Напомним, после победы 0:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп решил не спешить с возвращением домой, а отправился с командой в Марбелью, пользуясь окном в календаре.

На южное побережье Испании прибыл и Клайн, который отсутствовал с лета из-за проблем со спиной. Клопп рад возвращению в строй ключевого защитника, в отсутствие которого правый фланг обороны оккупировали молодые Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес.

"Понятное дело, Клайни скучал по футболу. Он любит футбол. Он долго отсутствовал. Это безумие, как много он пропустил. Никто не мог себе представить этого, но хорошо, что теперь он вернулся".

"К сожалению, все трое (Клайн, Александер-Арнольд и Гомес) не могут играть одновременно. Крайним защитникам сложно играть не на своей позиции. Они практически как специалисты, поэтому либо ты их используешь, либо они вне игры. Клайни требуется еще немного времени, но он выглядит очень хорошо", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. haiko 16.02.2018 18:01 # haiko
    Гомесу и Арнольду Клайн уступает по моему...зря говорите что правый фланг слаб...Они классно играют....оба должны остаться,а Клайна на трансфер

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  2. gerrard08 16.02.2018 17:59 # gerrard08
    Прошел все курсы и стадии реабилитации, да?

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  3. calvin-harris 16.02.2018 17:25 # calvin-harris
    топчик
    усиление.

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  4. blackdreamer 16.02.2018 17:16 # blackdreamer
    а как же кокс и шары
    вотето утку закидывали пинсы тут ссались кипятком

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  5. sausage 16.02.2018 17:04 # sausage
    Давай, Натан, выздоравливай! Пора терзать соперников на своём фланге, а то он аморфным каким-то стал. Слева Робертсон и даже Морено намного злее выглядят.

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  6. liverfun 16.02.2018 17:04 # liverfun
    первый выбор на позицию правого заща. хорошо, что топ возвращается

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