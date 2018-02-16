Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с "Ливерпулем"

Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн приступил к тренировкам с первой командой во время четырехдневного сбора в Марбелье.

Напомним, после победы 0:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп решил не спешить с возвращением домой, а отправился с командой в Марбелью, пользуясь окном в календаре.



На южное побережье Испании прибыл и Клайн, который отсутствовал с лета из-за проблем со спиной. Клопп рад возвращению в строй ключевого защитника, в отсутствие которого правый фланг обороны оккупировали молодые Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес.



"Понятное дело, Клайни скучал по футболу. Он любит футбол. Он долго отсутствовал. Это безумие, как много он пропустил. Никто не мог себе представить этого, но хорошо, что теперь он вернулся".



"К сожалению, все трое (Клайн, Александер-Арнольд и Гомес) не могут играть одновременно. Крайним защитникам сложно играть не на своей позиции. Они практически как специалисты, поэтому либо ты их используешь, либо они вне игры. Клайни требуется еще немного времени, но он выглядит очень хорошо", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".