Батшуайи: "В "Челси" забивал и возвращался на лавку"
Нападающий "Боруссии" Мичи Батшуайи признался, что ему было нелегко смириться с отношением главного тренера "Челси" Антонио Конте.
В заключительный день зимнего трансферного окна 24-летний бельгиец принял решение отправиться в "Боруссию" на правах аренды. Мичи выразил надежду, что игровая практика в Дортмунде позволит ему завоевать место в своей сборной в преддверии Чемпионата Мира в России.
В первых трех матчах за новый клуб Батшуайи отметился пятью голами и получил шанс произвести впечатление с первых минут. Мичи рад, что в Дортмунде с ним поступают не так, как поступал Конте даже после удачных игр.
"Сидеть на скамейке, выходить на поле только по ходу игры, забивать голы, но затем возвращаться на лавку нелегко для нападающего. К счастью, сейчас я играю с полной уверенностью в своих силах", - цитирует Батшуайи Daily Mail.
16.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
раскрывайся там в БД, для АПЛ ты днище, может баварка или еще кто выкупят за лямов 100, верим!
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Когда он забивал? 19 голов в 53 матчах = в среднем гол за 3 игры, причём в основном в кубковых матчах. Надо его отпускать на его уровень - Германия, Франция, Бельгия.
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Команда гной, команда пидор
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Пиздит... или Батшуайи или дэйли мэйл или фапл. Или все вместе.
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Конте идиот и трус.. Ему важнее было испанскую членодевку в состав пихать даже после провальный матчей.. Уже все видят какое это бревно позорное.. В Миши просто поверили и он божит в чемпионате и еврокубках.. Представте кривого испашку на его месте.
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Очередная струя желтенькой в ротаны щолседоров)
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