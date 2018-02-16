Батшуайи: "В "Челси" забивал и возвращался на лавку"

Нападающий "Боруссии" Мичи Батшуайи признался, что ему было нелегко смириться с отношением главного тренера "Челси" Антонио Конте.

В заключительный день зимнего трансферного окна 24-летний бельгиец принял решение отправиться в "Боруссию" на правах аренды. Мичи выразил надежду, что игровая практика в Дортмунде позволит ему завоевать место в своей сборной в преддверии Чемпионата Мира в России.



В первых трех матчах за новый клуб Батшуайи отметился пятью голами и получил шанс произвести впечатление с первых минут. Мичи рад, что в Дортмунде с ним поступают не так, как поступал Конте даже после удачных игр.



"Сидеть на скамейке, выходить на поле только по ходу игры, забивать голы, но затем возвращаться на лавку нелегко для нападающего. К счастью, сейчас я играю с полной уверенностью в своих силах", - цитирует Батшуайи Daily Mail.