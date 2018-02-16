Ловрен верит, что "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен верит, что "красные" могут не просто дойти до поздних стадий Лиги Чемпионов, но и выиграть турнир.

Энтузиазм захватил мерсисайдский клуб после разгромной победы над "Порту" в первом матче 1/8 финала. Капитан "красных" Джордан Хендерсон, например, заявил, что с таким "Ливерпулем" не захочет встретиться никто.



Ловрен развил мысль одноклубника и зашел еще дальше. По словам Деяна, благодаря грозной атаке "Ливерпуль" способен пройти весь путь до конца и выиграть трофей.



"Конечно, мы можем победить в Лиге Чемпионов. Почему бы и нет? Мы не заканчиваем играть даже при счете 2:0 или 3:0. Против "Порту" мы показали, что наши игроки обладают невероятным мастерством и характером. Если мы сохраним эту форму, мы можем обыграть любого", - сообщил Ловрен The Guardian.