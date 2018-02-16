Ловрен верит, что "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен верит, что "красные" могут не просто дойти до поздних стадий Лиги Чемпионов, но и выиграть турнир.

Энтузиазм захватил мерсисайдский клуб после разгромной победы над "Порту" в первом матче 1/8 финала. Капитан "красных" Джордан Хендерсон, например, заявил, что с таким "Ливерпулем" не захочет встретиться никто.

Ловрен развил мысль одноклубника и зашел еще дальше. По словам Деяна, благодаря грозной атаке "Ливерпуль" способен пройти весь путь до конца и выиграть трофей.

"Конечно, мы можем победить в Лиге Чемпионов. Почему бы и нет? Мы не заканчиваем играть даже при счете 2:0 или 3:0. Против "Порту" мы показали, что наши игроки обладают невероятным мастерством и характером. Если мы сохраним эту форму, мы можем обыграть любого", - сообщил Ловрен The Guardian.




Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ловрен

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1296

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  1. suarezov 16.02.2018 19:34 # suarezov
    Не позорься

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  2. electric 16.02.2018 18:05 # electric
    В принципе слова верные. Но не тебе, худшему на равне с недокэпом, игроку команды надо раскрывать рот.

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  3. gwelddwyr 16.02.2018 17:21 # gwelddwyr
    Пиздеть не мешки ворочать...

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  4. mancityman 16.02.2018 15:54 # mancityman
    кеек ))

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  5. mixmaster 16.02.2018 15:51 # mixmaster
    отсыпь немного, брат Ловрен

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  6. thierryhenry14 16.02.2018 15:45 # thierryhenry14
    Ливерпуль головного мозга

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  7. liverpool1892est 16.02.2018 15:43 # liverpool1892est
    Чо он курил?:)

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  8. raimbek1 16.02.2018 15:31 # raimbek1
    С таким защитником в старте вряд ли

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  9. scauzer11 16.02.2018 15:28 # scauzer11
    и тут Остапа понесло))

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  10. gerrard08 16.02.2018 15:27 # gerrard08
    Покукарекай петуч

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  11. mancunia-planet 16.02.2018 15:05 # mancunia-planet
    в финале обыграют Манчестер Юнайтед, и Дноврен забьет победный

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