Ловрен верит, что "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен верит, что "красные" могут не просто дойти до поздних стадий Лиги Чемпионов, но и выиграть турнир.
Энтузиазм захватил мерсисайдский клуб после разгромной победы над "Порту" в первом матче 1/8 финала. Капитан "красных" Джордан Хендерсон, например, заявил, что с таким "Ливерпулем" не захочет встретиться никто.
Ловрен развил мысль одноклубника и зашел еще дальше. По словам Деяна, благодаря грозной атаке "Ливерпуль" способен пройти весь путь до конца и выиграть трофей.
"Конечно, мы можем победить в Лиге Чемпионов. Почему бы и нет? Мы не заканчиваем играть даже при счете 2:0 или 3:0. Против "Порту" мы показали, что наши игроки обладают невероятным мастерством и характером. Если мы сохраним эту форму, мы можем обыграть любого", - сообщил Ловрен The Guardian.
16.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Не позорься
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В принципе слова верные. Но не тебе, худшему на равне с недокэпом, игроку команды надо раскрывать рот.
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Пиздеть не мешки ворочать...
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кеек ))
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отсыпь немного, брат Ловрен
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Ливерпуль головного мозга
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Чо он курил?:)
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С таким защитником в старте вряд ли
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и тут Остапа понесло))
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Покукарекай петуч
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в финале обыграют Манчестер Юнайтед, и Дноврен забьет победный
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