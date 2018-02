Конте ответил на замечания Кина

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил бывшему капитану "Манчестер Юнайтед" Рою Кину, который заявил, что чемпионы Премьер-Лиги отвернулись от итальянца.

Выступая на этой неделе в эфире ITV, Кин предположил, что игроки "Челси" отвернулись от тренера, сделавшего их чемпионами Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



"Они ведут себя непрофессионально. За последние несколько лет они не раз выигрывали титул, после чего ужасно себя вели под руководством разных тренеров. Если честно, меня шокирует такое поведение", - сообщил Кин.



После того как до Конте довели замечания Роя, итальянец заверил, что игроки по-прежнему преданы делу и готовы выполнять его установку.



"Перед каждым матчем я не устаю повторять, насколько игроки привержены делу. За эти полтора года мы построили в команде менталитет победителей. На каждой тренировке я вижу, как игроки выкладываются без остатка и работают с полной самоотдачей. В этом плане к ним невозможно предъявить претензии", - цитирует Конте Four Four Two.