Конте ответил на замечания Кина
Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил бывшему капитану "Манчестер Юнайтед" Рою Кину, который заявил, что чемпионы Премьер-Лиги отвернулись от итальянца.
Выступая на этой неделе в эфире ITV, Кин предположил, что игроки "Челси" отвернулись от тренера, сделавшего их чемпионами Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
"Они ведут себя непрофессионально. За последние несколько лет они не раз выигрывали титул, после чего ужасно себя вели под руководством разных тренеров. Если честно, меня шокирует такое поведение", - сообщил Кин.
После того как до Конте довели замечания Роя, итальянец заверил, что игроки по-прежнему преданы делу и готовы выполнять его установку.
"Перед каждым матчем я не устаю повторять, насколько игроки привержены делу. За эти полтора года мы построили в команде менталитет победителей. На каждой тренировке я вижу, как игроки выкладываются без остатка и работают с полной самоотдачей. В этом плане к ним невозможно предъявить претензии", - цитирует Конте Four Four Two.
16.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
Снова парик ведется на любые комментарии. Ебать он погорелец
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Так и Мауриньо думал, насколько гнилые игроки Челси как и их фанаты всем известно
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то письмо, то открытка или сказанное Роем Кином, заверните в маичку от Жозе Мауриньо...
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Решили добить таки парика. Ждём камингаут от дюре.
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