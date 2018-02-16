Мхитарян считает, что "Арсенал" может выиграть Лигу Европы

Одного матча в плей-офф Лиги Европы хватило плеймейкеру Генриху Мхитаряну, чтобы предположить: "Арсенал" может замахнуться на победу в турнире.

Накануне вечером "канониры" сделали огромный шаг к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив в первом матче шведский "Эстерсунд" со счетом 0:3. Новичок "Арсенала" тоже поспособствовал убедительной победе, сделав голевой пас на Месута Озила.



Теперь Мхитарян, в прошлом сезоне отпраздновавший победу в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед", уверен, что "Арсенал" тоже способен проделать весь путь.



"Независимо от результатов, мы должны двигаться от матча к матчу и увеличивать шансы на успех. Да, в следующие выходные нам предстоит финал Кубка Лиги, но, думаю, даже в ответном матче мы должны сыграть тем же составом и победить".



"Можем ли мы выиграть турнир? А почему бы и нет? Мы должны продолжать усердно работать, и тогда посмотрим, во что это выльется", - приводит слова Мхитарана The Guardian.