Мхитарян считает, что "Арсенал" может выиграть Лигу Европы
Одного матча в плей-офф Лиги Европы хватило плеймейкеру Генриху Мхитаряну, чтобы предположить: "Арсенал" может замахнуться на победу в турнире.
Накануне вечером "канониры" сделали огромный шаг к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив в первом матче шведский "Эстерсунд" со счетом 0:3. Новичок "Арсенала" тоже поспособствовал убедительной победе, сделав голевой пас на Месута Озила.
Теперь Мхитарян, в прошлом сезоне отпраздновавший победу в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед", уверен, что "Арсенал" тоже способен проделать весь путь.
"Независимо от результатов, мы должны двигаться от матча к матчу и увеличивать шансы на успех. Да, в следующие выходные нам предстоит финал Кубка Лиги, но, думаю, даже в ответном матче мы должны сыграть тем же составом и победить".
"Можем ли мы выиграть турнир? А почему бы и нет? Мы должны продолжать усердно работать, и тогда посмотрим, во что это выльется", - приводит слова Мхитарана The Guardian.
16.02.2018 13:00
Просмотров: 2155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
100 % не выиграет. Вылетят от условного Лиона и на этом все!
(ответить)
давайте выигрывайте. будете молодцы.
сразу видно, наш парик, не сдается.
давай Генрих, взорви этот курятник
(ответить)
Конечно это возможно.. тут и спорить не стоит. Очень даже реально.
(ответить)
с мю же смог
(ответить)
а как же котлетико?
(ответить)
ага ждите, в финале вас Зенит обоссыт.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий