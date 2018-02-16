Мхитарян считает, что "Арсенал" может выиграть Лигу Европы

Генрих Мхитарян Одного матча в плей-офф Лиги Европы хватило плеймейкеру Генриху Мхитаряну, чтобы предположить: "Арсенал" может замахнуться на победу в турнире.

Накануне вечером "канониры" сделали огромный шаг к выходу в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив в первом матче шведский "Эстерсунд" со счетом 0:3. Новичок "Арсенала" тоже поспособствовал убедительной победе, сделав голевой пас на Месута Озила.

Теперь Мхитарян, в прошлом сезоне отпраздновавший победу в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед", уверен, что "Арсенал" тоже способен проделать весь путь.

"Независимо от результатов, мы должны двигаться от матча к матчу и увеличивать шансы на успех. Да, в следующие выходные нам предстоит финал Кубка Лиги, но, думаю, даже в ответном матче мы должны сыграть тем же составом и победить".

"Можем ли мы выиграть турнир? А почему бы и нет? Мы должны продолжать усердно работать, и тогда посмотрим, во что это выльется", - приводит слова Мхитарана The Guardian.




Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2155

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.02.2018 15:00 # tigerpool
    100 % не выиграет. Вылетят от условного Лиона и на этом все!

    (ответить)

  2. chelsea-soul 16.02.2018 14:20 # chelsea-soul
    давайте выигрывайте. будете молодцы.
    сразу видно, наш парик, не сдается.
    давай Генрих, взорви этот курятник

    (ответить)

  3. alienripley 16.02.2018 13:47 # alienripley
    Конечно это возможно.. тут и спорить не стоит. Очень даже реально.

    (ответить)

  4. tursa 16.02.2018 13:39 # tursa
    с мю же смог

    (ответить)

  5. narcot 16.02.2018 13:32 # narcot
    а как же котлетико?

    (ответить)

  6. fc-zenit 16.02.2018 13:11 # fc-zenit
    ага ждите, в финале вас Зенит обоссыт.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: