Погба не жалеет, что вернулся в "Юнайтед"

Моуриньо и Погба Вопреки появившейся информации во французской прессе, полузащитник Поль Погба не жалеет, что вернулся в "Манчестер Юнайтед" полтора года назад.

На этой неделе авторитетному изданию L'Equipe стало известно, что Погба недоволен своим пребыванием на "Олд Траффорд", где главный тренер Жозе Моуриньо использует его в опорной зоне.

Более того, если верить источнику, Поль даже жалеет, что вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса". Полузащитник считает, что, возможно, сделал неправильный выбор, отказав летом 2016 года "Реалу".

Однако The Telegraph утверждает, что на самом деле 24-летний Погба не жалеет о возвращении на "Олд Траффорд". У Поля нет конфликта с Моуриньо, а португалец по-прежнему видит полузащитника неотъемлемой частью команды.

Агент Мино Райола, до которого дозвонились журналисты издания, так и вовсе сообщил, что "сбит с толку" предположениями о предстоящем уходе Погба из МЮ.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2018 12:00

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  1. pavlix76 16.02.2018 17:19 # pavlix76
    А вот в Юнайтед уже жалеют все!

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  2. farot 16.02.2018 12:50 # farot
    Вот и определилась первая крыса, которая сольет Хосе в следующем сезоне

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  3. mr-dodds 16.02.2018 12:36 # mr-dodds
    Норм поссали на пенсов в очередной раз

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