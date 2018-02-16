Погба не жалеет, что вернулся в "Юнайтед"

Вопреки появившейся информации во французской прессе, полузащитник Поль Погба не жалеет, что вернулся в "Манчестер Юнайтед" полтора года назад.

На этой неделе авторитетному изданию L'Equipe стало известно, что Погба недоволен своим пребыванием на "Олд Траффорд", где главный тренер Жозе Моуриньо использует его в опорной зоне.



Более того, если верить источнику, Поль даже жалеет, что вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса". Полузащитник считает, что, возможно, сделал неправильный выбор, отказав летом 2016 года "Реалу".



Однако The Telegraph утверждает, что на самом деле 24-летний Погба не жалеет о возвращении на "Олд Траффорд". У Поля нет конфликта с Моуриньо, а португалец по-прежнему видит полузащитника неотъемлемой частью команды.



Агент Мино Райола, до которого дозвонились журналисты издания, так и вовсе сообщил, что "сбит с толку" предположениями о предстоящем уходе Погба из МЮ.