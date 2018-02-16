Конте готов использовать Морату и Жиру в паре

Альваро Мората и Оливье Жиру Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что в будущем нападающие Альваро Мората и Оливье Жиру, возможно, будут играть в паре.

В понедельник вечером Конте доверил Жиру, своему январскому новичку, место в стартовом составе на матч с "Вест Бромвичем". 31-летний француз проявил себя с лучшей стороны, отметившись результативной передачей на Эдена Азара и поспособствовав победе со счетом 3:0.

Что касается Мораты, то он едва вернулся после травмы спины и в матче с "дроздами" заменил Жиру во втором тайме. И хотя Оливье с Альваро являются прямыми конкурентами, Конте открыт к тому, чтобы изменить свою схему и использовать обоих нападающих одновременно.

"В будущем это может произойти, если мы решим сыграть с тремя полузащитникам. Пока что, думаю, слишком рано для этого. Сейчас мы играем по той же схеме, что и в прошлом сезоне, а если мы решим сыграть с двумя нападающими, то это будет означать, что Азар, Педро и Виллиан лишатся места в составе".

"Думаю, Альваро — ответственный и зрелый игрок, а конкуренция — это всегда хорошо, хорошо для команды. Думаю, в отличной команде конкуренция должна быть на каждой позиции, на каждой роли".

"Жиру — хорошая опция для нас. Он очень силен, он мощный игрок, и он сможет помочь нам в остатке сезона", — цитирует Конте Football.London.



Метки Жиру, Конте, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2018 07:00

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  1. flash25rus 16.02.2018 07:09 # flash25rus
    Парик с ума сxодит. Надеюсь летом ему дадут пинка под зад. Выдумывает постоянно что-то. Мешает технике работать.

    Батшуайи жжет в Дортмунде, но этот даун его выжил из команды явно не по игровым мотивам. Видимо он его просто не уважает из-за того что бельгиец современный малыш и не сxож с Конте характером.
    Не умеет он работать с выпендрежниками, а веди из ниx и получаются звезды футбола.

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