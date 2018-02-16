Конте готов использовать Морату и Жиру в паре

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что в будущем нападающие Альваро Мората и Оливье Жиру, возможно, будут играть в паре.

В понедельник вечером Конте доверил Жиру, своему январскому новичку, место в стартовом составе на матч с "Вест Бромвичем". 31-летний француз проявил себя с лучшей стороны, отметившись результативной передачей на Эдена Азара и поспособствовав победе со счетом 3:0.



Что касается Мораты, то он едва вернулся после травмы спины и в матче с "дроздами" заменил Жиру во втором тайме. И хотя Оливье с Альваро являются прямыми конкурентами, Конте открыт к тому, чтобы изменить свою схему и использовать обоих нападающих одновременно.



"В будущем это может произойти, если мы решим сыграть с тремя полузащитникам. Пока что, думаю, слишком рано для этого. Сейчас мы играем по той же схеме, что и в прошлом сезоне, а если мы решим сыграть с двумя нападающими, то это будет означать, что Азар, Педро и Виллиан лишатся места в составе".



"Думаю, Альваро — ответственный и зрелый игрок, а конкуренция — это всегда хорошо, хорошо для команды. Думаю, в отличной команде конкуренция должна быть на каждой позиции, на каждой роли".



"Жиру — хорошая опция для нас. Он очень силен, он мощный игрок, и он сможет помочь нам в остатке сезона", — цитирует Конте Football.London.