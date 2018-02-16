Итан Ампаду. В Премьер-Лигу — со школьной скамьи

Академия "Челси" славится не только обилием талантливых футболистов, но и тем, что из нее очень сложно пробиться в основной состав "синих". Итан Ампаду — уникальный игрок в том, что в 17 лет попал в основной состав, минуя академию "синих", хоть провел всю свою сознательную жизнь в футбольной провинции.

Когда нынешние коллеги Итана Ампаду по центру обороны "Челси" в мае поднимали над головой чемпионский кубок Премьер-Лиги, он сдавал экзамены в родном Эксетере, а 1 июля подписал контракт с "Челси", покинув родной "Эксетер Сити" без компенсации. Ее в скором времени определит специальный трибунал, так как клубы не смогли договориться между собой о цене на Ампаду.



Для тех, кто видел дебют Ампаду в основном составе "Челси" в четвертьфинале Кубка Лиги против "Борнмута", стало понятно, почему он не задержался в резервном составе "синих", а сразу стал привлекаться к тренировкам с основой — Ампаду не допустил ни единой ошибки и отдал 87 точных передач из 88, став Игроком Матча.



До того он уже дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену в матче против "Хаддерсфилда", а также был заигран за сборную Уэльса в товарищеских матчах против Франции и Панамы. Это были замечательные месяцы для подростка, которого Антонио Конте назвал на удивление зрелым игроком, с характером и безусловным талантом.



Впрочем, в "Эксетере" об этом знали уже давно — почти 10 лет, которые Итан провел в этой команде. Саймон Хейворд, управлявший молодежной академией "Эксетера" последние 13 лет до лета 2017 года, впервые заметил Ампаду, когда ему было 8 лет: "Было не так много игроков, которые присоединились к нам семилетними, но сразу стали играть за команду U-9. Но когда Итан пришел к нам, мы приняли решение отправить его в возрастную группу на два года старше. Помимо того, что он был талантлив, он был очень сообразительным с юного возраста, с хорошо развитой интуицией".



Отец Итана — Кваме Ампаду, долгое время играл за "Эксетер", а также за "Вест Бромвич", "Суонси" и "Лейтон Ориент", когда те были в "трясине". Он был тренером молодежного состава "Эксетера", когда в клуб пришел Итан, а затем занял аналогичную должность в "Арсенале" в 2012 году. Сына он с собой не забрал, так как доверял тренерскому составу "Эксетера" и директору клуба — легенде "Тоттенхэма" Стиву Пэрримэну, двукратному победителю Кубка Англии и обладателю Кубка УЕФА, капитану "шпор".



Завершив выступления за команду U-13, Ампаду сразу же перебрался в U-18, что стало уникальным событием для "Эксетера". Хейворд: "Это был первый раз, когда мы перевели игрока в группу на пять лет старше. Мы пытались уравновесить его развитие, потому были времена, когда выталкивали из зоны комфорта и бросали вызов, чтобы развивать его не только технически и физически, но и психологически".



"Эксетер" сосредоточился на пяти ключевых областях в развитии Ампаду. "Сначала были психологическая и социальная стороны, затем — физика, тактика и техника", — объясняет Хейворд. "Итан был выдающимся игроком в четырех областях, кроме техники. Я не скажу, что он был слаб технически, он отлично владеет обеими ногами, но если в остальном он был выдающимся игроком, то в плане техники — хорошим".



В "Эксетере" поражались целеустремленности Ампаду как в футбольных, так и в школьных делах. Пэрримэн: "Его вы разговариваете с молодым игроком, часто его глаза смотрят в сторону, и вы задаетесь вопросом: понимает ли он, что вы говорите ему. При разговоре с Итаном не было такого ощущения — он был сфокусированным ребенком, который был старше своих лет. Он настолько приземленный и смиренный, что заниматься его развитием — одно удовольствие для тренеров".



К тому времени, когда Ампаду исполнилось 13 лет, слава о блестящем таланте в "Эксетере" распространилась по всей Англии. Хейворд: "В 13 лет я впервые отвез его на тренировки с "Манчестер Юнайтед", а в течение следующих лет он побывал в "Манчестер Сити", "Ливерпуле", "Челси", "Арсенале", "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".



Первое, что поражало всех, — его универсальность. "Во время первого визита в академию "Манчестер Юнайтед" там были триалисты со всей Европы, и Итан играл как центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий по ходу игры, и на мой взгляд, он был лучшим на поле на всех позициях".



Хейворд: "Мы понимали, что для него очень важно время от времени сравнивать себя с лучшими игроками из академий больших клубов. В этом была ценность — чтобы он увидел своими глазами, насколько он хорош. Когда нам говорили, что Ампаду не так хорош, как тот или другой парень, к примеру, Джадон Санчо, который тогда был в "Уотфорде", я понимал, что все это лишь для того, чтобы сбить цену на Итана".



В дальнейшем стало понятно, что вопрос о больших клубах и Ампаду уместен только в плоскости "когда" — ни у кого не было сомнений, что он рано или поздно окажется в Премьер-Лиге. "Он ездил на турниры с "Манчестер Сити" и тренировался с молодежными сборными Англии и Уэльса. Мы поддерживали его в этом, но Итан всегда понимал, что ему не стоит бежать при первой возможности из "Эксетера".



"Я думаю, он видел, что мы развивали его талант правильно. Мы постоянно находил для него новый вызов в том, чтобы переводить в старшие возрастные группы, отправлять его на сборы с другими командами. Ему было хорошо у нас — о нем заботились, его поддерживали, он доверял тренерскому составу и мог видеть, как прогрессирует".



В 2014 году Ампаду начал тренироваться с основным составом. Клинтон Моррисон, бывший нападающий "Кристал Пэлас" и "Бирмингем Сити", вспоминает, как Итан присоединился к основной команде в 14 лет: "Я помню, как он однажды пришел на тренировку. Это ребенок? У него длинные волосы и школьные принадлежности в рюкзаке… Выглядел он как школьник, но играл… Он был как 35-летний ветеран. Он настолько комфортно обращался с мячом и просто постоянно хотел быть с ним".



"Честно говоря, он выглядел как 15-летняя девчонка, и мы просто издевались над ним первое время, но на поле он играл как настоящий профессионал. На тренировках мне приходилось играть против него, и чтобы быть справедливым — это было непросто для меня. Он был очень быстр, отлично читал игру и был хорош в отборе мяча".



"Однажды мы с парнями вышли в город, чтобы посидеть в пабе, и когда мимо проходила группа школьников, я поднял глаза и увидел среди них Итана. Это было невероятно — еще полчаса назад он тренировался с первой командой, а сейчас шел со своими одноклассниками, беззаботно смеясь и обсуждая какие-то свои подростковые вещи".



Ампаду дебютировал во взрослом футболе в возрасте 15 лет, 10 месяцев и 26 дней — в матче Кубка Лиги против клуба из Чемпионшипа "Брентфорд", побив таким образом рекорд еще одного известного воспитанника "Эксетера" — легендарного Клиффа Бестина, который играл за "греков" в 20-х годах прошлого столетия, прежде чем перебраться в "Арсенал". Ампаду провел на поле 120 минут, а "Эксетер" выиграл у "Брентфорда" 1:0 в дополнительное время. Ампаду назвали Игроком Матча. После этого Итан сыграл еще 12 раз в Лиге Два, а школьные экзамены помешали ему сыграть за "греков" в плей-офф, где они не смогли выиграть продвижение в Лигу Один.



Пэрримэн: "Этот молодой парень шел на тренировку каждый день, хоть и еще 20 минут назад был в школе, что дисциплинировало других. Это было потрясающе — он говорил, что у него есть соображения на счет нашей игры, которые он не может держать в себе и рассказывал, как бы нам стоило играть, а во время тренировок давал рекомендации 35-летним игрокам".



"Было очевидно, что скоро он покинет нашу раздевалку. Когда он тренировался, его качество игры выделялось. Его ноги всегда были в правильном месте, на правильном расстоянии друг от друга, и он был лучшим на тренировках в большинстве упражнений".



Пэрримэн, сам будучи игроком, ворвался в основной состав "шпор" в 17 лет и понимал насколько тут важна правильная психология и характер: "Мы всегда слышали на поле его голос, и он принимал фантастические решения на счет того, где в следующее мгновение будет мяч".



Сейчас он демонстрирует ту же инициативу в "Челси". Помимо 87 точных передач из 88 в матче против "Борнмута" до Рождества, Ампаду отметился тогда же наибольшим количеством перехватов мяча. Такое сочетание самообладания, технической оснащенности и оборонительных навыков выделяет его среди большинства молодых игроков, но это типично для Ампаду — он привык выделяться.



Тем не менее, были некоторые сомнения на счет правильности его выбора в пользу "Челси". Все же в этом клубе действительно до сих пор было сложно пробиться в основу молодым игрокам — даже тем, кто попадал в клубную систему в детском возрасте, не говоря уже о парне, который до 16 лет играл в провинции. Но Антонио Конте Ампаду понравился, и его не стали зачислять в "арендный легион" "Челси", что послужило добрым сигналом для Итана и поклонников его таланта — на "Стэмфорд Бридж" действительно рассчитывают на этого парня.

Хейворд: "Положа руку на сердце, я скажу — не был уверен, что он делает правильный выбор. Но в то же время я помнил, как он играл у нас в 13 лет за команду 18-летних, как дебютировал в первой команде в 15 лет. Он не ищет легких путей, и не затеряется в "Челси".



"Эксетер" надеется получить за Ампаду больше, чем 1.7 млн. фунтов, которые "Суонси" в 2015 году заплатил за Мэтта Граймса, и 1.8 млн. фунтов, которые отправил на счета клуба "Брентфорд", когда приобретал Олли Уоткинса этим летом. Заседание комиссии по делу Ампаду состоятся в ближайшее время, и "греки" очень надеются, что та сумма, которую им присудят, будет достойной такого таланта и поможет им в развитии академии, в которой столько лет занимался Итан. Для самого же Ампаду переход в "Челси" — это только начало его пути в большом футболе.



Хейворд: "Он способен стать всесторонним защитником, и я бы сказал то же самое о его перспективах играть в опорной зоне". Стив Пэрримэн добавляет: "Вы не можете попасть в основной состав "Челси" в 17 лет, если не обладаете чем-то особенным. Они могут набирать себе футболистов со всего мира, но они пришли сюда и взяли парня из Эксетера. Он может быть так же хорош, как и все они".







Сергей Бабарика, по материалам Sky Sports, специально для FAPL.ru