"Ливерпуль" договаривается с Алиссоном

"Ливерпуль" вступил в переговоры с представителями голкипера "Ромы" Алиссона.

Напомним, в последние недели главный тренер "красных" Юрген Клопп полностью отказался от услуг Симона Миньоле, сделав своего соотечественника Лориса Кариуса первым номером на остаток сезона.



Тем не менее, это не означает, что Кариус будет первым номером "Ливерпуля" на годы вперед. По информации Sky Sports, мерсисайдский клуб активно работает над укреплением последнего рубежа и жаждет переманить 26-летнего Алиссона.



Сообщается, что "красные" сделали запрос насчет Алиссона еще в январе. В том числе и по этой причине — а также из-за интереса к бразильцу со стороны "Реала" и ПСЖ — "Рома" срочно инициировала переговоры со своим голкипером о новом контракте.



В данный момент "Ливерпуль" контактирует с лагерем Алиссона через посредника, надеясь отговорить игрока от продления сотрудничества с "Ромой". Однако даже если бразилец не заключит новую сделку, "красным" все равно придется крупно потратиться ради его трансфера.



В данный момент "Рома" оценивает Алиссона в 62 миллиона фунтов (70 млн. фунтов), что стало бы рекордной суммой трансфера для голкипера.



В то же время столь впечатляющий ценник не смущает Клоппа. "Ливерпуль" надеется достичь договоренности о переходе Алиссона в ближайшие недели, не откладывая этот вопрос на лето.