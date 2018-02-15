"Арсенал" основным составом разгромил на выезде "Эстерсунд"

Месут Озил "Арсенал" практически решил задачу по выходу в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Эстерсунд" со счетом 0:3.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выставил близкий к оптимальному состав, если не считать отправленного в запас Гранита Джаку и оставшихся в Лондоне залечивать болячки Лорана Косьелни с Джеком Уилширом. Свой шанс относительно предыдущего матча получили Давид Оспина, Калум Чемберс, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.

"Арсенал" сразу же взял инициативу в свои руки и очень легко открыл счет. На 14-й минуте голкипер хозяев отразил мяч перед собой после удара Ивоби, а подскочивший Начо Монреаль сыграл на добивании — 0:1.

Гости продолжили давить и в середине тайма удвоили свое преимущество. Защитники "Эстерсунда" замешкались с выносом мяча после прострела Эктора Беллерина, в результате чего снарядом завладел Генрих Мхитаряна и попытался повторно прострелить. Мяч не дошел до Уэлбека, но попал в Сотириоса Папаяннопулоса и срикошетил в ворота — 0:2.

После двух пропущенных голов "Эстерсунд" встрепенулся, показал неплохой контроль мяча и даже заставил Оспину несколько раз по-настоящему вступить в игру. "Арсенал" неожиданно легко отдал инициативу.

Во втором тайме хозяева продолжили стараться переломить игру, однако на 58-й минуте гости поймали соперника на контратаке. Озил сыграл в стенку с находившимся на левом фланге Мхитаряном и с рикошетом от защитника послал мяч в ворота — 0:3.

Третий гол окончательно успокоил "Эстерсунд", и дальше игра протекала неторопливо. Многочисленные замены также негативно сказались на темпе.

Когда уже шло компенсированное время, Беллерин нарушил правила в своей штрафной и подарил сопернику возможность на гол престижа, однако Оспина отразил пенальти. Счет не изменился.

Возможно, Арсен Венгер и перестраховался, выпустив основной состав. Однако это позволило "Арсеналу" избежать риска и уже в первом матче фактически решить задачу по выходу в следующий раунд турнира. Ответная встреча на "Эмирейтс" становится формальностью.

"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Монреаль 13, Папаяннопулос 24 (авт), Озил 58.

"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен (Бергквист 73), Эдвардс, Менса, Нури (Теки 45), Сема, Годдос, Джеро (Хопкатт 45).

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Мустафи, Монреаль (Колашинац 73), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Мхитарян (Нельсон 84), Озил, Уэлбек (Нкетиа 83).



Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2018 22:55

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Последние комментарии:




  1. arsland 16.02.2018 06:28 # arsland
    Египтянин и Улугбек вообще днищи какие-та, по полю бегают но пользы от них нихуя, они как раз уровень ЛЕ

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  2. liverpool1892est 16.02.2018 04:39 # liverpool1892est
    С победой пуховики!

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  3. kukuruzzo 16.02.2018 02:34 # kukuruzzo
    засунул в эстерсунд

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  4. gerrard08 16.02.2018 02:06 # gerrard08
    кого блеать?

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  5. golokante 16.02.2018 01:07 # golokante
    С кем кем Арсенал играл? С каким сундом.. Вообще уже ебнулись. Это уже пиздец, товарищи.

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  6. hammersmith 16.02.2018 00:42 # hammersmith
    наконец-то забили кривоногие. пенс мусонда голевую отдал

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  7. martingor 16.02.2018 00:30 # martingor
    А в Арсенале до сих пор тренер Арсен Венгер, я хренею над этим зоопарком

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  8. lexa-arsenal 16.02.2018 00:29 # lexa-arsenal
    ЛЕ это дно, пох даже если пушки выиграют трофей, это не уровень

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  9. wallberg 15.02.2018 23:46 # wallberg
    Чот основа стремная у них..

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  10. rap-woiska 15.02.2018 23:31 # rap-woiska
    С победкой аснал, на изичах

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  11. mancunia-planet 15.02.2018 23:30 # mancunia-planet
    Арсенал и ле надолго вместе

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  12. farot 15.02.2018 23:24 # farot
    https://twitter.com/ESPNFC/status/964152179589287936?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euro-football.ru%2Farticle%2F31%2F1003883258_konte_ne_prinyal_futbolku_myu_s_podpisyu_mourinyu

    Контыч воспринял все это с улыбкой и насмешкой, а скумы весь день это преподносили так, будто он бомбанул и как-то неадекватно отреагировал.

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  13. hammersmith 15.02.2018 23:19 # hammersmith
    вперед, Селтик, гаси петоров

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  14. iroquez 15.02.2018 23:18 # iroquez
    тупо дог

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  15. al-faarabi 15.02.2018 23:17 # al-faarabi
    монреаля в нападение срочно

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  16. abrec 15.02.2018 23:16 # abrec
    Летом нам нужно Бачуайи купить , это лютый топ в будущем, что подтверждается тем что в челси не заиграл

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  17. kms-po-sportu 15.02.2018 23:09 # kms-po-sportu
    передайте обоссашам, что главная поменялась, а то их там обливают зря.

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  18. alienripley 15.02.2018 23:00 # alienripley
    До основного состава.. половины игроков не хватало.. это более усиленный состав в лиге европы..
    Хорошая тренировочная победа.
    Ждем теперь финал.

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  19. pauk 15.02.2018 22:56 # pauk
    серьезное дерьмо

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  20. reams 15.02.2018 22:56 # reams
    выйграли-молодцы, теперь готовится к финалу надо

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