"Арсенал" основным составом разгромил на выезде "Эстерсунд"

"Арсенал" практически решил задачу по выходу в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Эстерсунд" со счетом 0:3.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выставил близкий к оптимальному состав, если не считать отправленного в запас Гранита Джаку и оставшихся в Лондоне залечивать болячки Лорана Косьелни с Джеком Уилширом. Свой шанс относительно предыдущего матча получили Давид Оспина, Калум Чемберс, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.



"Арсенал" сразу же взял инициативу в свои руки и очень легко открыл счет. На 14-й минуте голкипер хозяев отразил мяч перед собой после удара Ивоби, а подскочивший Начо Монреаль сыграл на добивании — 0:1.



Гости продолжили давить и в середине тайма удвоили свое преимущество. Защитники "Эстерсунда" замешкались с выносом мяча после прострела Эктора Беллерина, в результате чего снарядом завладел Генрих Мхитаряна и попытался повторно прострелить. Мяч не дошел до Уэлбека, но попал в Сотириоса Папаяннопулоса и срикошетил в ворота — 0:2.



После двух пропущенных голов "Эстерсунд" встрепенулся, показал неплохой контроль мяча и даже заставил Оспину несколько раз по-настоящему вступить в игру. "Арсенал" неожиданно легко отдал инициативу.



Во втором тайме хозяева продолжили стараться переломить игру, однако на 58-й минуте гости поймали соперника на контратаке. Озил сыграл в стенку с находившимся на левом фланге Мхитаряном и с рикошетом от защитника послал мяч в ворота — 0:3.



Третий гол окончательно успокоил "Эстерсунд", и дальше игра протекала неторопливо. Многочисленные замены также негативно сказались на темпе.



Когда уже шло компенсированное время, Беллерин нарушил правила в своей штрафной и подарил сопернику возможность на гол престижа, однако Оспина отразил пенальти. Счет не изменился.



Возможно, Арсен Венгер и перестраховался, выпустив основной состав. Однако это позволило "Арсеналу" избежать риска и уже в первом матче фактически решить задачу по выходу в следующий раунд турнира. Ответная встреча на "Эмирейтс" становится формальностью.



"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:2)



Голы: Монреаль 13, Папаяннопулос 24 (авт), Озил 58.



"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен (Бергквист 73), Эдвардс, Менса, Нури (Теки 45), Сема, Годдос, Джеро (Хопкатт 45).



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Мустафи, Монреаль (Колашинац 73), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Мхитарян (Нельсон 84), Озил, Уэлбек (Нкетиа 83).