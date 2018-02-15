"Арсенал" основным составом разгромил на выезде "Эстерсунд"
"Арсенал" практически решил задачу по выходу в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Эстерсунд" со счетом 0:3.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выставил близкий к оптимальному состав, если не считать отправленного в запас Гранита Джаку и оставшихся в Лондоне залечивать болячки Лорана Косьелни с Джеком Уилширом. Свой шанс относительно предыдущего матча получили Давид Оспина, Калум Чемберс, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.
"Арсенал" сразу же взял инициативу в свои руки и очень легко открыл счет. На 14-й минуте голкипер хозяев отразил мяч перед собой после удара Ивоби, а подскочивший Начо Монреаль сыграл на добивании — 0:1.
Гости продолжили давить и в середине тайма удвоили свое преимущество. Защитники "Эстерсунда" замешкались с выносом мяча после прострела Эктора Беллерина, в результате чего снарядом завладел Генрих Мхитаряна и попытался повторно прострелить. Мяч не дошел до Уэлбека, но попал в Сотириоса Папаяннопулоса и срикошетил в ворота — 0:2.
После двух пропущенных голов "Эстерсунд" встрепенулся, показал неплохой контроль мяча и даже заставил Оспину несколько раз по-настоящему вступить в игру. "Арсенал" неожиданно легко отдал инициативу.
Во втором тайме хозяева продолжили стараться переломить игру, однако на 58-й минуте гости поймали соперника на контратаке. Озил сыграл в стенку с находившимся на левом фланге Мхитаряном и с рикошетом от защитника послал мяч в ворота — 0:3.
Третий гол окончательно успокоил "Эстерсунд", и дальше игра протекала неторопливо. Многочисленные замены также негативно сказались на темпе.
Когда уже шло компенсированное время, Беллерин нарушил правила в своей штрафной и подарил сопернику возможность на гол престижа, однако Оспина отразил пенальти. Счет не изменился.
Возможно, Арсен Венгер и перестраховался, выпустив основной состав. Однако это позволило "Арсеналу" избежать риска и уже в первом матче фактически решить задачу по выходу в следующий раунд турнира. Ответная встреча на "Эмирейтс" становится формальностью.
"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:2)
Голы: Монреаль 13, Папаяннопулос 24 (авт), Озил 58.
"Эстерсунд": Кейта, Мукииби, Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен (Бергквист 73), Эдвардс, Менса, Нури (Теки 45), Сема, Годдос, Джеро (Хопкатт 45).
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Мустафи, Монреаль (Колашинац 73), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Мхитарян (Нельсон 84), Озил, Уэлбек (Нкетиа 83).
15.02.2018 22:55
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Последние комментарии:
Египтянин и Улугбек вообще днищи какие-та, по полю бегают но пользы от них нихуя, они как раз уровень ЛЕ
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С победой пуховики!
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засунул в эстерсунд
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кого блеать?
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С кем кем Арсенал играл? С каким сундом.. Вообще уже ебнулись. Это уже пиздец, товарищи.
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наконец-то забили кривоногие. пенс мусонда голевую отдал
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А в Арсенале до сих пор тренер Арсен Венгер, я хренею над этим зоопарком
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ЛЕ это дно, пох даже если пушки выиграют трофей, это не уровень
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Чот основа стремная у них..
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С победкой аснал, на изичах
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Арсенал и ле надолго вместе
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https://twitter.com/ESPNFC/status/964152179589287936?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euro-football.ru%2Farticle%2F31%2F1003883258_konte_ne_prinyal_futbolku_myu_s_podpisyu_mourinyu
Контыч воспринял все это с улыбкой и насмешкой, а скумы весь день это преподносили так, будто он бомбанул и как-то неадекватно отреагировал.
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вперед, Селтик, гаси петоров
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тупо дог
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монреаля в нападение срочно
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Летом нам нужно Бачуайи купить , это лютый топ в будущем, что подтверждается тем что в челси не заиграл
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передайте обоссашам, что главная поменялась, а то их там обливают зря.
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До основного состава.. половины игроков не хватало.. это более усиленный состав в лиге европы..
Хорошая тренировочная победа.
Ждем теперь финал.
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серьезное дерьмо
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выйграли-молодцы, теперь готовится к финалу надо
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